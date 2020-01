SKRYTER AV TO KANDIDATER: Stein Erik Hagen mener disse to herrene bør inn i regjering: Abid Raja (t.v.) og Knut Arild Hareide. Foto: Frode Hansen

Stein Erik Hagen taler varmt for Hareide og Raja som statsråder

Stein Erik Hagen tror Frp-exiten kan gi borgerlig seier ved valget neste år. Han håper Abid Raja og Knut Arild Hareide blir en del av regjeringen.

Hagen har i mange år gitt støtte til borgerlige partier.

– Jeg var var veldig glad for at Erna Solberg klarte å samle en borgerlig flertallsregjering og beklager at det prosjektet ikke er mulig å videreføre. Men når situasjonen ble som den ble, og stridighetene internt i regjeringen tok så mye plass, så forstår jeg at det mest fornuftige er at Solberg fortsetter med en Høyre-sentrumsregjering. Det kan faktisk vise seg å bli et smart utfall, sier Hagen:

– Meningsmålingene det siste året har vist at det ligger an til et relativt stort rødgrønt flertall ved stortingsvalget om halvannet år. Jeg tror Fremskrittspartiets uttreden av regjeringen kan bidra til at det faktisk er mulig å se for seg at det flertallet kan vippes til borgerlig flertall. Det blir vanskelig, men det er ikke umulig, sier Hagen.

Han mener det kan gi et løft for Frp, Venstre og KrF.

– Frp vil stå mye friere til å profilere sin egen politikk og det vil kunne gi dem et stort løft. Vi ser det allerede på målinger, hvor de er opp mot 15 prosent. Et Frp mellom 15 og 20 prosent er ikke umulig.

– Jeg ser også for meg at det er mulig at KrF og Venstre kan bli mer interessant for velgerne nå. Det vil bli lettere å vise frem deres politikk, slik at det forhåpentligvis kan bidra til at de kommer på trygg grunn på riktig side av sperregrensen på fire prosent.

Ifølge VGs opplysninger er det avgjort at Knut Arild Hareide blir samferdselsminister.

– Det vil kanskje hjelpe hvis Knut Arild Hareide (KrF) og Abid Raja (V) kommer inn i regjering?

– Ja, det tror jeg. Hareide vil kunne hjelpe Ropstad med å samle fløyene i partiet og gjøre partiet mer attraktivt for både høyre- og venstresiden i partiet. Abid Raja er en dyktig politiker, som hvis han blir statsråd eller får en ledende posisjon i partiet, kan bidra til økt oppslutning om Venstre.

– Du sponset hans Akershus Venstre sist, for å støtte Raja?

– Det er riktig. Jeg opplever at han er et friskt pust som norsk politikk trenger. Han har gode liberale verdier og gjør en god jobb blant annet for inkludering og menneskerettigheter.

Hagen er for tiden på World Economic Forum i Davos, men følger nøye med på hva som skjer i den norske politiske andedammen denne uken.

– Hva med «ditt eget» Høyre?

– Jeg opplever at Erna Solberg fortsatt har stor styringskraft og har tro på at hun og resten av partiet evner å lede an i de utfordringene Norge står overfor. De må ta lederskap for å sikre gode rammevilkår for norsk industri og næringsliv, slik at våre bedrifter kan lede an i det grønne skiftet.

Publisert: 23.01.20 kl. 14:56

