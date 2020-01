Ny mann siktet i drapssaken i Bergen

En fjerde mann er pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap etter at en mann og en kvinne ble funnet døde i et turområde i Arna i Bergen mandag.

En 29 år gammel kvinne og en mann i 40-årene ble mandag funnet døde under en presenning i et populært turområde i Arna i Bergen. Nå er fire menn er siktet for drap eller medvirkning til drap.

Klokken 14 fredag ble fjerdemann pågrepet i Bergen sentrum. På en pressekonferanse på politihuset i Bergen klokken 17 opplyser politiet at han er også siktet for drap og medvirkning til drap.

FUNNSTEDET: De to døde ble funnet nær Osavatnet i Bjørndalen øst i Bergen. De er norske statsborgere og kjent for politiet fra før. Begge ble obdusert tirsdag. Foto: Helge Mikalsen / VG

– Pågripelsen skjedde uten dramatikk. Han vil bli avhørt enten i kveld eller i morgen, sier påtaleansvarlig Inger-Lise Høyland på pressekonferansen.

Politiet har ikke besluttet om han skal varetektsfengsles.

Bekrefter hypotese om drapssted

Politiet mener at de drepte mest sannsynlig er fraktet i bil til funnstedet ved Osavatnet øst i Bergen kommune.

Nå opplyser politiet for første gang at deres hovedhypotese er at drapet skjedde i Møllendalsveien, hvor det ligger et hospits. Det er en av adressene politiet har siden likfunnet har aksjonert.

UNDERSØKELSER: Politiets kriminalteknikere satte tirsdag opp dette teltet utenfor et hospits i Bergen. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

De mener også at 33-åringen mest sannsynlig var med i fraktbilen. Det går frem av fengslingskjennelsen fra Bergen tingrett.

Høyland opplyser at hovedhypotesen om drap er styrket gjennom opplysninger fra obduksjon, tekniske undersøkelser og vitneavhør. Etterforskningen vil pågå for fullt gjennom helgen.

Flere tidligere straffedømt

Disse er siktet:

FENGSLINGSMØTE: Advokat Einar Råen er forsvarer for 56-åringen som er siktet for drapet på den 29 år gamle kvinnen og den 41 år gamle mannen. Til venstre politiinspektør May-Britt Erstad. Foto: Helge Mikalsen / VG

Politiet har tidligere opplyst at de døde og de siktede kjente hverandre, og at de drepte ikke var tilfeldige ofre.

– Vi har en formening om rollene [til de siktede], men det er fremdeles tidlig i saken. Dette er en etterforskning av en slik dimensjon at det tar tid, sier Høyland

Politiet opplyser fredag at de ikke kan utelukke at det kommer flere pågripelser.

Ikke drept på funnstedet

Av fengslingskjennelsen går det også frem at politiet mener det fremdeles uklarheter knyttet til hvordan drapene har skjedd og hvem og hvor mange som har vært involvert.

– Vi gjør fortsatt kriminaltekniske undersøkelser i Møllendalsveien. Der vil vi være både i dag og i morgen, sier politiadvokat Inger-Lise Høiland til VG torsdag ettermiddag.

Høiland ville torsdag ikke svare på om hospitset anses som åsted for drapene.

– Vi mener vi har kontroll på åstedet, men noe mer enn det vil jeg ikke si, sier politiadvokaten.

Ofrene funnet under presenning

Pågripelsene mandag skjedde etter at turgåere tidligere på dagen fant blodige klær i en liten elv ved Gullfjellsvegen.

Da politiet kom til stedet, som ligger i Bjørndalen øst i Bergen kommune, fant de ved 12.45-tiden en 29 år gammel kvinne død under en presenning.

Den døde kvinnen skal ha hatt stikkskader, får VG opplyst.

Da kriminalteknikere undersøkte åstedet i 15.30-tiden mandag, fant de enda et dødt menneske i den samme presenningen – en mann i 40-årene.

Foruten de blodige klærne fant politiet ifølge VGs opplysninger en madrass og sekker med klær. Politiet vil ikke svare på om de avdøde var forsøkt skjult.

Publisert: 17.01.20 kl. 17:01 Oppdatert: 17.01.20 kl. 17:20

