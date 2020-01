PARTIKONTOR: Rett over gaten for Stortinget ferdigstiller Frps partiledelse kravene til statsministeren. Foto: Mattis Sandblad / VG

Her har Frp skjebnemøte

Innenfor dørene på Frps partikontor på Karl Johan, et kort steinkast fra Stortinget, diskuteres kravlisten som kan avgjøre regjeringens fremtid.

Frp-leder Siv Jensen og resten av partiledelsen møttes klokken 16.00 søndag for å ferdigstille kravene til statsminister Erna Solberg.

Det melder Aftenposten.

– Jeg skal møte statsministeren i morgen, var alt Siv Jensen ville si til avisen på vei inn til partikontoret.

TRAVEL: Finansminister Siv Jensen på vei tilbake til departementet sammen med statssekretær Atle Simonsen etter frokost foredrag i Oslo Handelstands forening fredag. Foto: Tore Kristiansen / VG

Noen minutter tidligere kom første nestleder Sylvi Listhaug, andre nestleder Terje Søviknes og parlamentarisk leder Hans Andreas Limi i hver sin svarte limousin, ifølge avisen.

«Det jobbes på»

Etter at vedtaket om å hente IS-kvinnen (29) hjem sammen med barna sine ble fattet, og offentlig kjent, har det kokt i Frp. De tok dissens om beslutningen i regjering, og har siden gått ut og truet med å forlate regjeringen hvis de ikke får gjennomslag for en rekke krav.

Søndag ettermiddag opplyser Karianne Skaret, rådgiver for Siv Jensen, følgende i en SMS til VG:

«Det er egentlig ikke så mye mer å si enn at det jobbes på, og at det nok ikke er noe mer å melde før etter møtet mellom Siv og Erna på mandag.»

Midnatt lørdag: Norsk IS-kvinne (29) har landet i Norge – pågrepet av PST

Erkjenner ikke straffskyld

IS-kvinnen er siktet for deltagelse i en terrororganisasjon. Søndag ble det kjent at IS-kvinnen ikke erkjenner straffskyld.

VG-EKSKLUSIVT: Slik hentet Forsvaret de norske barna ut fra Syria

Det opplyste kvinnens forsvarer, Nils Christian Nordhus, på en pressekonferanse klokken 14.

– Et av hennes mål er å gi PST så mye opplysninger at de kan hindre at dette vil skje igjen, sier Nordhus.

– Hun tar sterkt avstand fra IS, ifølge forsvareren.

Publisert: 19.01.20 kl. 17:06

