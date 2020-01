TEST: Ap-leder Jonas Gahr Støre i hjertelig møte med Frp-leder Siv Jensen etter at hun tok Frp ut av regjering. Nå tester han henne. Foto: Helge Mikalsen

Støre skal teste Frp i Stortinget

KØBENHAVN (VG) Torsdag legger Ap-leder Jonas Gahr Støre frem en rekke forslag, som han håper Frp blir med på, nå som de er ute av regjering.

For mindre enn 40 minutter siden

– Jeg vil legge frem flere forslag til votering i Stortinget torsdag, som vi mener er viktig og som vi håper Frp kan være med på å støtte, slik at vi får flertall. Det dreier seg om forslag som handler om å gi utsatte grupper og barn anledning til å få et bedre liv – og at vi får en mer rettferdig politikk overfor disse gruppene enn vi har i dag, sier Støre til VG.

Forslagene

Her er forslagene:

Barnebriller

«Stortinget ber regjeringen i revidert nasjonalbudsjett for 2020 reversere kutt i ordningen for stønad til briller for barn, «Briller for barn/ungdom under 18 år»».

Arbeidsavklaringspenger

«Stortinget ber regjeringen sikre mottagere at arbeidsavklaringspenger individuelt tilpasset stønadsperiode gjennom utvidet mulighet for bruk av unntaksbestemmelse».

Pensjon fra første krone

«Stortinget ber regjeringen fremme de nødvendige lovforslag som sikrer pensjon fra første krone for alle senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2021».

Skjermingstillegg

«Stortinget ber regjeringen opprettholde skjermingstillegget for uførepensjonister som er født 1954 eller senere».

Lærlingeplasser

«Stortinget ber regjeringen utrede med sikte på å innføre en garanti om at alle elever som er kvalifisert for det, får tilbud om læreplass».

Støre sier dette er saker de vil prioritere – og som de fremmer nå for å teste Frp.

– Frp sier de nå er i opposisjon og vi ønsker å avklare om de mener noe med sine signaler.

– Dere fremmer dem for å teste Frp?

– Ja, vi ønsker å teste om Frp vil bruke opposisjonstilværelsen til å stille opp for utsatte grupper eller om deres uttalelser er spill for galleriet.

– I hvilken form vil du fremme dem?

– Jeg vil legge dem frem under åpningen på Stortinget torsdag, med sikte på en votering senere på dagen. Vi vil også fremme dokument 8-forslag som vi ønsker skal bli votert over senere, sier Støre til VG i København, hvor han er på Samak-konferansen sammen med nordiske ledere i LO og de sosialdemokratiske partiene.

Frp: Ikke seriøst

Erlend Wiborg, som leder arbeids- og sosialkomiteen for Frp, kaller Aps fremgangsmåte useriøs.

– Frp følger vårt partiprogram, og det er ikke noen tvil om at det er stor forskjell på oss og Ap – men vi skal kjempe for de sakene vi har i vårt program.

Han vil ikke gå inn på akkurat hvordan Frp vil stille seg til listen over alle sakene på Stortinget torsdag.

– Nå kommer både Ap og SV og så videre med alt mulig av forslag. Og jeg mener i utgangspunktet ikke det er en helt seriøs måte å behandle viktige og store saker på.

– Men det er vel ikke unaturlig at man vil forsøke å danne flertall med dere i saker dere har vært uenige i regjering nå som dere har gått ut?

– Jo da, for all del. Men det blir også litt spesielt. Det er noen forslag Frp i utgangspunktet er for – som pensjon fra første krone, men det er en sak som det er opp til partene i arbeidslivet å avgjøre. Og så er det en helhet i politikken, sier han.

– Ap og Frp står langt fra hverandre. Det vil være enkeltsaker der vi kan være enige for eksempel om pensjon, men det største som har skjedd der er da Ap gikk inn for pensjonsreformen mot Frps stemmer. Så vi kan jo spørre Ap tilbake om de er villige til å skrote den delen av pensjonsreformen som innebar en markant underregulering av landets pensjoner.

Publisert: 30.01.20 kl. 06:00

