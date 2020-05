JUBILANT: I april fylte Petra Høgetveit 110 år, og ble feiret med bløtkake på sykehjemmet og med sang fra utsiden. Her fra jubileumsdagen den 3. april. FOTO: Privat

Petra (110) var Norges eldste, nå er hun død

Petra Høgetveit fra Brumunddal fylte 110 år i april, men døde i går den 23. mai. Hun var Norges eldste levende person.

3. april 1910 ble Petra født, og vokste opp med fire søsken og to foreldre på Stange.

En av oppvekstens største hendelser og utfordringer var da spanskesyken kom til Norge. Da lå hennes fire søsken og far sengeliggende i flere uker. Da måtte åtte år gamle Petra hjelpe moren sin og være sykepleier.

– Heldigvis overlevde alle sammen, sier sønnen Sveinung Høgetveit til VG, som selv er 86 år gammel.

Det var da Marie Antonette Andersen døde i februar tidligere i år Petra tok over tittelen som Norges eldste levende person.

Petra har tidligere delt i et intervju til TV2 noen tips for å ha et langt liv:

– Høll dekk unna tobakk og brennevin, sa hun til kanalen tidligere i år.

Et annet aspekt i livet som også har holdt henne gående lenge er blomster.

– Jeg steller med blomster. Når man ser på en pen blomst så blir man glad, sa hun til pleierne på sykehjemmet i Brumunddal, ifølge TV 2.

FEIRING: Venner og familie møtte opp med flagg og bannere for å feire Petras 110-års jubileum i april. FOTO: Merete Borgen

Feiret 110-årsdagen med bløtkake

I samme periode som de strengeste tiltakene Norge har innført i fredstid, fylte Petra 110 år. Sønnen sier de måtte improvisere for å feire jubileumsdagen.

– På 110-årsdagen hennes måtte vi improvisere på grunn av coronasituasjonen. Hun måtte sitte inne på sykehjemmet, men vi møtte opp med 20–25 familiemedlemmer og sang med flagg og bannere. Hun smilte fra andre siden av vinduet. Inne på hjemmet var bløtkake, sier Sveinung til VG.

Etter planen skulle bursdagen feires på bruktmessen i Vikingskipet, ifølge Hamar Arbeiderblad. Til tross for endringer i planene var feiringen en suksess.

– Det var en hyggelig dag for alle sammen, avslutter han.

