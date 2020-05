Slutt på enmetersregelen i skolen

Allerede fra 2. juni kan hele skoleklasser være samlet.

Det gjelder uansett størrelse på klasserommet, sier kunnskapsminister Guri Melby (V) på en pressekonferanse onsdag.

Lite smittespredning gjør det nå forsvarlig at en hel avdeling i barnehagen og en hel skoleklasse kan være én kohort.

– I praksis betyr det at med dagens smittesituasjon kan en hel klasse være samlet i klasserommet uansett hvor stort klasserommet er, og flere kan få et fulltidstilbud, sier Melby.

De nye veilederne legges fram i sin helhet på fredag.

– Vi kan nå løsne enda litt mer på tiltakene og vi innfører en trafikklysmodell, med gult grønt og rødt. Nå er det rødt, men vi kan gå over til gult allerede neste uke. Nå kan vi ta i bruke gule tiltak, og det vil gi et bedre skoletilbud allerede fra neste uke. Gult er moderate tiltak, grønt er vanlig skolehverdag, sa Melby.

HER ER DE NYE TILTAKENE FOR BARNEHAGE OG SKOLE Barnehager: – Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsing og klemming) – Hele avdelinger regnes som en kohort – Faste ansatte per kohort – Unngå trengsel og store samlinger – Tilstrebe avstand mellom ulike kohorter. – Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter. Barneskole (1.-7. trinn): – Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsing og klemming) – Hele skoleklasser regnes som én kohort – Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser – Trinnvise kohorter på SFO – Unngå trengsel og store samlinger – Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt Ungdomsskole: – Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsing og klemming) – Hele skoleklasser regnes som én kohort – Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig – Unngå trengsel og store samlinger – Holde avstand i pauser/friminutt Videregående skoler: – Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsing og klemming) – Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen – Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper – Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig – Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde 1 meters avstand i alle situasjoner. – Unngå trengsel og store samlinger For alle gjelder: 1) Ingen syke skal møte på skolen 2) God hygiene 3) Kontaktreduserende tiltak (Kilde: NTB) Vis mer

Barnehager: En avdeling er en kohort

I barnehagene betyr det at hele avdelinger regnes som én kohort, men at man fortsatt skal unngå trengsel og store samlinger. Ansatte skal fortsatt unngå fysisk kontakt med hverandre, og man skal tilstrebe avstand mellom ulike kohorter.

På skolene skal man fortsatt unngå fysisk kontakt mellom personer, men hele klasser regnes som én kohort og kan ha undervisning sammen.

Ansatte kan også veksle mellom forskjellige klasser, men det oppfordres til å unngå trengsel og store samlinger.

Reglene er noe forskjellige for barneskolen, ungdomsskolen og de videregående skolene. I videregående skoler, oppfordres elever og ansatte til å holde en meters avstand utenfor klasserommet når nivået er på gult.

– Sett i gang nå!

– Selv om kohortstørrelsene skal tilsvare klassestørrelser først fra høsten av, bør det være en klar forutsetning at skolene iverksetter så normal drift som mulig også når det gjelder gruppestørrelser – fra mandag av. Nå har mange skoler et behov for at elevene tar igjen det tapte, derfor bør skolene bestrebe seg på normal drift igjen raskest mulig, sier Kent Gudmundsen som er stortingsrepresentant for Høyre i utdanningskomiteen.

Utdanningsforbundet: – Fornuftig

Når det nå varsles at det kommer enda en endring i smittevernrådene så betyr det enda en omstilling og nye planer for elever, lærere og ledere i skolen.

Jeg har forståelse om noen synes at det er krevende, sier leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal.

Samtidig er det fornuftig at det nå legges opp til tre ulike nivåer av smittevernregler avhengig av smittesituasjonen, mener Handal.

Jeg tror det blir bra for skolene å kunne gå inn i sommerferien med erfaringer fra dette opplegget som med all sannsynlighet vil bli normalsituasjonen for de aller fleste i neste skoleår. Det kan gi trygghet og en bedre forutsigbarhet, sier Steffen Handal.

Opphever besøksforbud

Også besøksforbudet på sykehus og eldrehjem oppheves.

– Epidemien er under kontroll. Vi åpner for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner. Det er ikke lengre besøksforbud. Nå skal det legges til rette for at de som er innlagt kan få besøk, fra nybakte mødre til personer med demens.

– Dette er nå trygt, smitten er lav, så helseministeren blant annet.

Bent Høie annonserer at de lemper på flere av tiltakene.

– Hvis du skal bruke kollektivtransport eller besøke et kjøpesenter, gjør det på tidspunkt der ikke så mange ferdes.

Nyhetene ble annonsert under dagens pressekonferanse om coronaviruset, der helseminister Bent Høie (H) og kunnskapsminister Guri Melby (V) deltar.

