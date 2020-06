REDDET TI LIV: Oslo brann- og redningsetat har reddet ti små andunger fra et vannavløp under bakken i Groruddalen. Foto: Tor Erik Sagvolden

Reddet ti andunger fra vannavløpet under bakken

Ti små andunger forsvant under bakken etter å ha blitt sugd ned i vann- og avløpssystemet i Groruddalen.

Oppdatert nå nettopp

Oslo brann- og redningsetat fikk mandag en telefon fra en bekymret dame fra Hølaløkka dammen i Groruddalen, som kunne informere om at det var flere andunger på avveie i vannavløpet under bakken.

– Vi rykket da ut i all hast til Stanseveien. Den største utfordringen var å kartlegge hvor andungene kunne ta vei. De kunne ha forsvunnet mange meter under bakken, sier Tor Erik Sagvolden, utrykningsleder ved Oslo brann- og redningsetat.

Se bildene fra redningsaksjonen:

forrige









fullskjerm neste SLUK: Andungene ble sugd ned i dette sluket ved Stanseveien i Groruddalen.

Ved hjelp av Vann- og avløpsetaten i Oslo fikk brannvesenet et mer spesifikt bilde av situasjonen under bakken.

– De kunne fortelle oss hvor nærmeste friluftsåpning på systemet befant seg. Vi sendte så ned ett mannskap til et anslått område 150 meter inn i systemet, sier Sagvolden.

PAPPESKE: Ungene ble så plassert i en pappeske og fraktet til andemor. Foto: Tor Erik Sagvolden

– Det mest rørende var andemoren

Der hørte brannmennene små fuglepip med en gang.

Mannskapet klarte dermed å finne andungene på første forsøk.

– Og det var det som gjorde det ekstra gøy at vi klarte det med en gang. Men det mest rørende var å se gjenforeningen mellom andemor og disse andungene.

For da brannvesenet kom til Hølaløkka dammen, hadde ikke andemor forlatt stedet. Hun var tydelig preget av situasjonen.

– Da vi slapp den ene ungen ned, fløy hun bort til den med engang, du så at det var gjenforening. Det var helt fantastisk! Og det er slike oppdrag som er koselig – å kunne hjelpe de som trenger hjelp, sier Sagvolden.

– Hvorfor er ikke steder slik som dette sikret?

– Det er jo slik at vannet må ta en vei og det er sikret med tanke på mennesker og større dyr, men det lar seg vel ikke gjøre å sikre det mot så små dyr som andunger, for da kan sluket tette seg igjen, avslutter Sagvolden.

I GOD BEHOLD: Nå er de gjenforent med sin mor og alle er i god behold. Foto: Tor Erik Sagvolden

Rettelse: Brannvesenet meldte selv på Facebook at andungene befant seg 600 meter under bakken. I en ny prat med VG presiserer Sagvolden at andungene hadde en ferdsel på 600 meter – fra da de ble sugd ned i sluket, til de dukket opp. Brannvesenet sier at mannskapet selv var 150 meter inn i systemet, før de fant andungene. Endringen ble gjort 29. juni 2020 klokken 22.17.

Publisert: 29.06.20 kl. 21:52 Oppdatert: 29.06.20 kl. 22:28

Les også

Mer om Oslo Redningsselskapet Redningstjenesten Brann Groruddalen Rettet

Fra andre aviser