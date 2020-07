MIDLERITIDIG FORBUD: FHI sin Smitstopp-app. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB Scanpix

FHI får ikke behandle personopplysninger i Smittestopp

FHI har fått et midlertidig forbud mot å behandle personopplysninger i Smittestopp-appen.

Oppdatert nå nettopp

Det skriver instituttet på sine nettsider.

– Vi er skuffet over dette vedtaket. Det virker ikke som Datatilsynet har tatt hensyn til dokumentasjonen som er sendt over etter 1. juni, og vi mener vi har dokumentert at Smittestopp er et tjenlig tiltak for å forebygge og hindre smitte, sier assisterende direktør ved FHI, Gun Peggy Knudsen.

Vedtaket fra Datatilsynet innebærer dermed ikke en stans i behandlingen av personopplysninger som sådan, men betyr at FHI ikke kan gjenoppta innsamling av personopplysninger gjennom Smittestopp før det midlertidige forbudet eventuelt er opphevet, skriver FHI.

SKUFFET: Assisterende direktør ved FHI, Gun Peggy Knudsen, under en pressekonferanse den 20. mai i år. Foto: Ørn E. Borgen, NTB Scanpix

Et flertall i stortinget ba 16. juni regjeringen om å sørge for at Smittestopp deles i to; en del for smittesporing rundt den enkelte smittede, og en del for innhenting av kunnskap om smitte. De to delene vil ha hvert sitt samtykke.

– Nå jobber vi videre for å følge opp vedtaket fra Stortinget om å dele appens funksjoner i to; en analysedel og en smittesporingsdel, sier Gun Peggy Knudsen.

– Vi mener fortsatt at smittesporingsappen vil være viktig i arbeidet med å spore opp nærkontakter til smittede hvis vi får en eller flere større oppblussinger av korona i Norge, og vil arbeide videre med å teste og forbedre appen i august, sier hun.

les også Høie ber nordmenn beholde Smittestopp-appen

I mai fikk FHI et varsel om pålegg fra Datatilsynet. Bakgrunnen var at Datatilsynet mente at det var mangler ved behandlingsprotokoll og risiko- og sårbarhetsanalysen som er gjort i forbindelse med app-løsningen.

Datatilsynet mente at det manglet vurderinger for sentrale deler av løsningen, som befolkningsvarsling ved coronasmitte, anonymisering av personopplysninger og analysearbeid.

– Vi etterspurte disse dokumentene fordi vi mente at de ikke var gode nok, rett og slett. Det å ha klare beskrivelser av hva slags data de samler inn er grunnlaget for all god databehandling, sa direktør i Datatilsynet Bjørn Erik Thon, til VG 12. mai.

Ifølge FHI-lederen hadde de dokumentasjonen Datatilsynet etterspurte.

Publisert: 07.07.20 kl. 10:08 Oppdatert: 07.07.20 kl. 10:31

