ADVOKAT: Patrick Lundevall-Unger er èn av 23 forsvarsadvokater i Lime-saken, som dreier seg om menneskehandel av personer innvandret fra Pakistan i norske matbutikker. Foto: Tore Kristiansen

Lime-advokat: Forstår ikke hvorfor VG skal ødelegge og lage en konspirasjon

Advokat Patrick Lundevall-Unger mener både Høyre-politiker Peter Frølich og statsadvokat Geir Evanger har uttalt seg om ting de ikke vet noe om.

Nå nettopp

VG avslørte 9 . juni at det, ifølge en skriftanalyse, sannsynligvis var Afzzal Ghauri i Advokatfirmaet Rogstad som hadde signert på omstridte tolkeregninger.

Borgarting lagmannsrett hadde derimot fått opplyst fra tolkeselskapet Aba Consulting at signaturene tilhørte Afzzal Ghauris lillebror, Abrar Ghauri – den formelle eieren.

Domstolene har utbetalt over 1,3 millioner kroner til Aba Consulting. 1268 timer er fakturert fra selskapet i forbindelse med Lime-saken. Timene er bestilt av fire advokater fra Advokatfirmaet Rogstad.

Borgarting lagmannsrett anmeldte onsdag denne uken det de mistenker er falske signaturer på tolkeregningene.

Styreleder Steingrim Wolland i Advokatfirmaet Rogstad mener det ikke er skjedd noe straffbart.

Bakgrunn: Tolkeselskapets millionkupp

I RETTEN: Lundevall-Unger til høyre sammen med Kim Gerdts. De to advokatene representerer sammen en av de 12 tiltalte i Lime-saken. Foto: Tore Kristiansen

Advokat: Konspirasjon

– Jeg forstår ikke hvorfor VG skal ødelegge og lage en konspirasjon rundt Lime- saken og rundt advokatene, sier advokat Patrick Lundevall-Unger nå til VG.

Lundevall-Unger er blant de over 20 forsvarsadvokatene i Lime-saken. Han er selv ikke ansatt i Advokatfirmaet Rogstad, men representerer en av de tiltalte i saken sammen med Rogstad-advokat Kim Gerdts.

– Hva slags konspirasjon er det du mener VG lager?

– Jeg synes man graver altfor langt tilbake i tid når det gjelder en person som har startet Advokatfirmaet Rogstad, svarer advokaten.

VG har omtalt at Afzzal Ghauri sonet en dom for lånebedrageri samtidig som han bygget opp Advokatfirmaet Rogstad.

– Stor belastning for min klient

Lime-advokaten reagerer også sterkt på personer som har uttalt seg om de omstridte tolketimene.

Høyre-politiker Peter Frølich mente at lagmannsretten «ganske umiddelbart» burde undersøke saken.

Senere intervjuet VG også statsadvokat Geir Evanger, aktor i Lime-saken. Han visste ikke om materiale som hadde blitt lagt frem for retten i Lime-saken som følge av de over 1000 tolketimene, men tok forbehold når det gjaldt to avlyttede samtaler som var oversatt.

– Dette har vært en stor belastning for min klient, men også for hovedtiltalte i saken. VG har gått for langt med uttalelser fra enkeltpersoner, som politiker Peter Frølich, sier Lundevall-Unger til VG.

– Frølich legger seg inn på en sak som han overhodet ikke kan ha noen formening om, slår advokaten fast og viser til at politikeren aldri har vært borte i de mange tusen avlyttede samtalene i saken.

Advokaten mener det samme om Evangers uttalelser.

– Han kan overhodet ikke ha noen formening om hva vi bruker tid på. Han har et maskineri rundt seg, mens vi som advokater står alene, sier Lundevall-Unger.

les også Bråk blant forsvarsadvokatene etter Facebook-innlegg

POLITIKER: Peter Frølich sitter i Justiskomiteen på Stortinget for Høyre. Foto: Frode Hansen

Frølich: Justispolitikernes plikt

Evanger ønsker ikke å kommentere Lundevall-Ungers uttalelser, men Frølich uttaler:

– Det er ikke sånn at man fryder seg over å kommentere avsløringer som dette. Dette er en alvorlig sak som bekymrer flere justispolitikere enn meg. Jeg er veldig trygg på at det trengs strengere regler i fremtiden for å beskytte samfunnets tillit til advokatbransjen.

– Det er justispolitikernes plikt å skjerpe reglene når kritikkverdige forhold avdekkes. Verken Advokatforeningen eller jeg har tatt noen stilling til straffverdigheten. Tilsynsmyndighetene og domstolene får avgjøre eventuelle strafferettslige eller erstatningsrettslige sider av det VG har avslørt, utdyper Høyre-politikeren.

les også E-poster i domstolen avslører: «Viktig at vi er samstemte om uttalelser»

AKTOR: Geir Evanger i Det nasjonale statsadvokatembetet har jobbet i fem-seks år med Lime-saken. Foto: Heiko Junge

– Påvirker den dømmende kraften

Lundevall-Unger mener omtalen av tolkeregningene er skadelig for de tiltalte i saken.

– Fordi man eventuelt påvirker den dømmende kraften. Det er viktig at man under en rettssak ikke lager altfor mye bråk. Medieblest er ikke bra, svarer Lundevall-Unger.

– Hva mener du om det som har kommet frem?

– Har man signert feil, er det selvsagt noe man må se på. Men jeg synes han politikeren går altfor hardt ut i en pågående sak, svarer han.

– Som jurist, hvordan vurderer du det som har kommet frem om signaturene?

– Jeg vet ikke om noe internt her, men hvis det finnes underfullmakter kan man signere på det man vil, sier advokaten.

– Men hvorfor opplyser man da at noen andre (Abrar Ghauri, red. anm.) har signert?

– Det kan ikke jeg si noe om, svarer Lundevall-Unger.

HOVEDTILTALT: Sajjad Hussain sammen med sin advokat Morten Kjensli fra Advokatfirmaet Rogstad. Foto: Heiko Junge

– Føler seg presset

VG har omtalt at advokat Morten Kjensli fra Advokatfirmaet Rogstad, som representerer hovedtiltalte Sajjad Hussain i Lime-saken, har bestilt 955 tolketimer.

– Er du kjent nye bevis som er lagt frem som følge av tolkingen Kjensli bestilte?

– Jeg er kjent med at Kjensli kunne brukt mye mer tid.

– Hva tenker du om det er brukt 955 timer?

– Det er innenfor. Man kunne brukt mye mer tid. Og kanskje laget et enda bedre forsvar. Men på grunn av det som er kommet nå, føler man seg presset. Bildet er at advokatene har brukt for mye tid.

– Men er du kjent med noe av verdi som har kommet ut denne av tolkingen?

– Det er kun det som er blitt «silt inn» som viktig, som er lagt frem. Man har ikke brukt unødvendig tid.

– Mener du noe annet enn Evanger; at det er lagt frem noe annet enn to tolkede samtaler i retten?

– Nei, det mener jeg ikke.

Morten Kjensli har ikke besvart VGs spørsmål om timebruken.

DAGLIG LEDER: Afzzal Ghauri har en sentral lederrolle i Advokatfirmat Rogstad, men avviser å ha noe med advokatvirksomheten å gjøre. Foto: Tore Kristiansen

– Ryddige

Lundevall-Unger bekrefter at han selv har benyttet seg av tolkeselskapet Aba Consulting.

– De har alltid fremstått for meg som seriøse. Jeg forstår ikke hvorfor man prøver å dra inn et tolkeselskap som ikke har noe med advokatfirmaet å gjøre. De har sine egne etiske retningslinjer og jeg har bare opplevd dem som ryddige.

– Hvordan kom du i kontakt med Aba Consulting?

– Det var via Advokatfirmaet Rogstad. Jeg har brukt dem i fellesskap med kollega Kim Gerdts. Gerdts har formelt signert som advokat, svarer Lundevall-Unger.

– Var du klar over hvem som signerte på vegne av selskapet selv?

– Nei, svarer han.

les også Advokatfirma sa ingeniør og mangemillionær var barsjef

Synes synd på Afzzal Ghauri

Borgarting lagmannsrett har nå valgt å anmelde det de mistenker er falske signaturer på tolkeregninger i Lime-saken, sendt inn av Aba Consulting – selskapet til Afzzal Ghauris lillebror.

– Det er en veldig ulykkelig hendelse, men som jeg ikke har innsyn i. I tillegg synes jeg synd på Afzzal Ghauri som virkelig har bygget opp et firma med tanke på måten han blir fremstilt i media, svarer Lundevall-Unger.

– Hvordan kjenner du Afzzal Ghauri?

– Jeg kjenner han kun som en god, god oppegående person. Jeg jobber ikke med han, men han er en god og lojal person.

– På hvilken måte har dere hatt kontakt?

– Det er i jobbsammenheng. Jeg har aldri møtt han slik han fremstilles i media som en useriøs. Han er en oppegående, høflig person.

– I hva slags jobbsammenheng har dere møtt hverandre?

– Det er i forbindelse med Lime-saken. Han har aldri blandet seg inn i håndteringen av jobboppgavene. Tvert i mot, svarer Lundevall-Unger.

Publisert: 28.06.20 kl. 18:21

Mer om Advokatfirmaet