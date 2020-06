NYUTNEVNT: Arne Jørgen Olafsen ble tidligere i juni utnevnt til sjef for Politiets utlendingsenhet i et åremål på seks år. Han har vært konstituert i stillingen siden 2018. Foto: Terje Bringedal

Lite å gjøre for utlendingsmyndighetene. Nå nedbemanner PU.

Rekordlave asylsøker-tall og stengte grenser gjør at Politiets utlendingsenhet, PU, har for få arbeidsoppgaver og må nedbemanne. For fem år siden hadde særorganet godt over 1000 på lønningslisten. Nå er de 555.

– Vi skal være en beredskapsorganisasjon for høy innvandring, men akkurat nå i corona-krisen er det lite å gjøre innenfor våre primæroppgaver, asylregistrering og retur, erkjenner PU-sjef Arne Jørgen Olafsen overfor VG.

I april og mai mottok norske myndigheter 72 søknader om asyl. De fleste oppholdt seg allerede i Norge. Olafsen sier at det skyldes stengte grenser.







Bygger ankomstsenter

Likevel satser regjeringen nå store beløp på et nytt ankomstsenter for asylsøkere i Råde, med plass til å ta imot inntil 1000 personer dersom det store trykket skulle komme.

Ankomstsenteret skal åpne i november. Nyankomne som søker asyl, skal fraktes dit. Der skal PU og UDI samarbeide for å raskt avklare eventuell rett til asyl.

– Et flertall av asylsøkerne skal få sine søknader behandlet og avgjort der, mens de er på senteret. Målet er å ta et flertall av sakene i løpet av tre uker, sier UDI-sjef Frode Forfang tril VG.

Regjeringen sier at det er nødvendig å holde beredskap i tilfelle grensene igjen åpnes og folk strømmer til Norge. Men det fremstår ikke som særlig sannsynlig i øyeblikket.

Holde beredskap

– Mange i politiet spør seg om vi planlegger for den forrige krisen når vi laget beredskap mot den neste, sier Olafsen.

– Men det er en politisk bestilling. Og jeg mener det er viktig å opprettholde en solid beredskap. Veldig mye avhenger av hva som skjer på grensen mellom Tyrkia og Hellas. Forskjellen fra 2015 er ar vi nå har mye bedre etterretning, bedre teknologi, og et bedre samarbeid landene imellom i Europa, legger han til.

Da Olafsen ble konstituert PU-sjef i 2018, hadde PU omlag 750 ansatte. Nå før sommeren er de nede på målet om 555 stillinger.

Men også det tallet kan vise seg å være for høyt, gitt dagens arbeidsoppgaver.

– Vi snakker nå med Politidirektoratet om andre arbeidsoppgaver i politiet kan overføres til oss, slik at PU får flere ben å stå på. En mulig rolle er innenfor grenseforvaltning, men dette er foreløpig helt på tankestadiet, sier Olafsen.

ALLE SKAL HIT: Ankomstsenteret for asylsøkere i Råde ble innredet under flyktningkrisen i 2015. Nå bygges senteret om til nasjonalt ankomstsenter, i tilfelle en ny flyktningbølge. Bildet er fra 2015. Foto: Trond Solberg

Færre sendes ut

Det er heller ikke samme fart i tvangsutsendelsen av de som ikke får opphold og som skal forlate Norge.

– For ikke lenge siden gikk 60 prosent av våre ressurser til tvangsretur, sier Olafsen.

– De siste månedene har vi hatt et lite antall charterfly ut. Noen har også reist på egen hånd, etter at vi har fulgt dem inn på flyet, opplyser han.

I 2016 ble 8000 tvangsreturnert fra Norge. Hittil i år er tallet under 2000, men halvparten av dem ble avvist fra Norge på grunn av smittevernreglene.

– I øyeblikket sitter 830 personer på mottak med vedtak om utvisning og plikt til å forlate Norge. I tillegg kommer de som bor privat. De fleste av disse nekter å dra, eller blir ikke tatt imot av hjemlandet, sier PU-sjefen.

Avklarer identitet

En annen viktig oppgave for PU er ID-avklaring av de som skal tas ut som kvoteflyktninger til Norge. Folk fra UDI og PU har reist sammen i de aktuelle landene og ledet uttaket. Nå har det stoppet opp.

– Regjeringen har vedtatt at Norge skal ta imot 3000 kvoteflyktninger i år. Det ser ut som tallet lander på 2000 til 2500 i år. Nå vurderer vi å starte med fjernintervju på video til høsten, sier Forfang.

Men video-intervjuer kompliserer id-arbeidet, som er politiets oppgave. PU skal sikre at det er samme person som søkte om overføring, og som kommer til Norge.

– Normalt tar man fingeravtrykk ved både på oppholdstedet og ved ankomst Norge. Men med fjernintervju må vi diskutere med UDI hvordan vi får gjennomført nødvendig ID- og sikkerhetskontroll.

– Vår viktigste jobb er å holde rede på hvilke utlendinger innenfor ansvarsområde som til enhver tid oppholder seg i Norge, sier Olafsen.

PS! UDI-sjef Frode Forfang venter økning i asyltilstrømningen nå når grensene i Europa gradvis åpner seg igjen. I en presseorientering torsdag sa Forfang at tallene har krøpet litt over i juni, men fra et veldig lavt nivå.

