STORMET INN: Til tross for begrenset kapasitet på bussene, trengte rundt 70 personer seg inn på en buss fra Huk fredag kveld. Foto: Stian Lysberg Solum

Amper stemning på buss fra badeplass i Oslo: – Folk må skjerpe seg

Fredag kveld ble politiet tilkalt da rundt 70 personer trengte seg på en buss fra det populære badestedet Huk i Oslo. Byråd Arild Hermstad (MDG) mener at hendelsen er uakseptabel og ber folk om å skjerpe seg.

Tidligere har VG omtalt en rapport fra Ruter, hvor de melder om kritiske utfordringer med å opprettholde avstand på Oslo-bussene. Selskapet har ansvar for kollektivtrafikk i hovedstaden.

Antallet turer med flere personer enn det smittevernreglene anbefaler har økt den siste tiden, til tross for oppfordringen om å unngå å reise med kollektivtransport.

Da badegjester skulle hjem med buss fra Huk fredag kveld, ble det kaotiske tilstander.

– En del var ganske beruset, og det ble en amper og ganske aggressiv stemning, sier pressevakt i Ruter, Øyvind Dahl Johansen til VG.

Vekter ble angrepet

Ved busstoppet er det vektere på plass for å sørge for at smittevernreglene blir overholdt.

– En vekter prøvde å kontrollere antallet passasjerer ved å slippe de inn gjennom den midterste døren på bussen. Da skal en del ungdommer ha brutt opp den bakerste døren og stormet inn, forteller Johansen.

En av de to vekterne på stedet skal ha blitt angrepet i et forsøk på å få kontroll på situasjonen.

– Politiet ble tilkalt. Det skal ha vært rundt 70 personer om bord på et tidspunkt, sier Johansen.

Bussen kjørte fra stedet uten passasjerer, og Ruter sluttet å kjøre busser til strandområdet. Etter at politiet hadde fått kontroll på stedet, var bussene tilbake til ordinær drift.

REAGERER: Byråd Arild Hermstad (MDG) sier at meldingen om busskaoset på Huk er nedslående nyheter. Foto: Ola Vatn / VG

For tidlig å senke skuldrene

Arild Hermstad (MDG), byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune, mener at hendelsen på Huk er langt over streken for hva som er akseptabelt, og at det medfører en stor risiko.

– Folk må skjerpe seg. Det er lett å tro at vi nå er på vei ut av pandemien. Men vi vet fra for eksempel Sverige at det er små marginer som skal til før vi har en alvorlig situasjon også i Norge, sier han.

Hermstad sier at han har forståelse for at folk ønsker å komme seg frem, men at det er for tidlig å senke skuldrene.

– Det som står på spill er om vi får en sommerferie hvor vi har mulighet til å bevege oss rundt og nyte Oslo. Hvis vi får en situasjon der smitten sprer seg raskt igjen vil det bli en bråstopp for alt vi ønsker å gjøre i sommer.

– Jeg synes at alle skal tenke seg om både tre og fire ganger om man virkelig trenger å bruke kollektivtransport for å komme seg dit man vil, sier han.

POPULÆR STRAND: Det er mange som har tatt turen til strandområdet på Huk i Oslo etter at sommervarmen har kommet til hovedstaden. Foto: Erik Johansen

– Folk må beregne god tid

Også Ruter ber nå folk om å ta mer hensyn til smittevernreglene.

– Det er en utfordring når samfunnet åpner gradvis, og vi fremdeles har begrenset kapasitet i kollektivtrafikken, sier Johansen.

– Folk må beregne god tid. Om du vil på stranden oppfordrer vi til å reise til andre steder enn der alle andre drar, og at man går eller sykler om du kan.

– Har dere vurdert å ha flere vektere på plass etter hendelsen på fredag?

– Litt av problemet er at en del av dem som var der var ganske aggressive, slik at det ble en politisak å håndtere det. Det vil ikke nytte med flere vektere, folk må ta ansvar og vise hensyn til hverandre og til de som jobber i kollektivtrafikken.

Publisert: 21.06.20 kl. 10:14

