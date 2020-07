EKSTREM SITUASJON: – Vi har stått i en ekstrem situasjon, og NAV har jobbet så raskt de kan, sier statssekretær Saida Begum i Arbeids- og sosialdepartementet. Foto: Mimsy Møller

Arbeidsdepartementet vil ikke gi dagpengegaranti

Statssekretær Saida Begum lover at NAV vil jobbe så hardt de kan for å gi folk pengene sine. Men hun tør ikke garantere en normal saksbehandlingstid i august.

Torsdag ble det kjent at personer som har søkt om dagpenger må vente enda lengre enn først antatt for å få ferdigbehandlet søknaden sin. Nav har satt seg som mål at alle søknader skal bli behandlet ferdig i løpet av fire uker.

NAV sjef Sigrun Vågeng sa til VG i juni at hun håpet å få til en normal saksbehandlingstid på fire uker i løpet av juli. Torsdag erkjente etaten i en pressemelding at de ikke kan love en så kort saksbehandlingstid før i august.

– Vi skulle alle ønske at det bare var å trykke på en knapp og så fikk alle penger, men sånn er det ikke. Vi har stått i en ekstrem krisesituasjon, og NAV har jobbet så raskt de kan, sier statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet Saida Begum til VG.

VG ba om et intervju med arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen om dette, men ble henvist til statssekretær Begum.

NAV har siden Norge ble stengt ned i mars fått inn svimlende 480.000 søknader om dagpenger. Av disse er 301.000 ferdig behandlet.

– Vi har jobbet på spreng og vil fortsette med det gjennom sommeren. De som har rett til dagpenger, kan enkelt søke om et forskudd i påvente av penger, sier beredskapsleder i NAV Yngvar Åsholt i pressemeldingen fra NAV.

Torsdag gikk Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen ut i VG og brukte store ord om den endrede NAV-fristen.

– Dette er nok et løftebrudd mot dem som trenger det mest, sa Martinussen til VG.

SØKNADSBOOM: NAV har fått inn over 480 000 søknader om dagpenger siden Norge stengte ned 12. mars. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Hjemmekontor har skylda

Søknader om dagpenger behandles manuelt av saksbehandlere i NAV. Da coronakrisen traff landet og søknadene strømmet på måtte NAV ansette flere for å kunne komme seg igjennom søknadsbunkene.

Flere av de nyansatte måtte få opplæring på hjemmekontor, noe som blant annet førte til at prosessen har tatt lengre tid, forklarer statssekretæren.

– Jeg vil si at jeg forstår at de berørte er i en vanskelig situasjon og at vi vil gjøre alt det vi kan for at folk skal få pengene sine så fort som mulig. Alle skal få pengene de har krav på, og forskudd er mulig for dem som trenger det, stadfester Begum.

Ifølge tall fra NAV har 20,7 milliarder kroner blitt betalt ut til 484.000 arbeidstagere, selvstendig næringsdrivende og frilansere. Samtidig står over 100.000 dagpengesøknader ubehandlet.

– Jeg har stor forståelse for folks usikkerhet og frustrasjon, men heldigvis har nesten en halv million personer fått utbetalinger fra NAV allerede.

Vil ikke gi august-garanti

Regjeringen bevilget i mai 700 millioner ekstra til NAV for å lette på trykket til etaten. Selv om NAV håper på å få ned saksbehandlingstiden til et normalnivå i august, vil ikke statssekretær Begum gi noen garantier.

– Kan du nå garantere at alle dagpengesøknadene blir ferdigbehandlet innen august er ferdig?

– Det jeg kan garantere er at vi har gitt klare tilbakemeldinger til NAV. De vil gjøre det de kan for at så mange som mulig får pengene de har krav på så raskt som mulig. Det er ikke viljen det står på, sier Begum.

– Men kan du garantere alle de som nå venter en ferdigbehandlet søknad i løpet av august?

– Jeg kan garantere at NAV gjør alt det de kan for at alle de som er helt ledige får saksbehandling på normal tid innen juli. Og innen utgangen av august for dem som er permittert.

