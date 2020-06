KJENNER TIL KONFLIKTEN: Leder Khaled Abdallah i Syrisk-Norsk Forening og sønnen Ibrahim Abdallah var klar over at den drapssiktede mannen var i konflikt med den avdøde mannen og kvinnen. Foto: Hallgeir Vågenes/VG

Lederen av Syrisk-Norsk Forening om dobbeltdrapet: – Alle fikk sjokk

STAVANGER (VG) Det syriske miljøet i Stavanger er sterkt preget etter at to syriske asylsøkere ble funnet drept i en leilighet natt til onsdag.

– Vi har ikke opplevd dette før. Dette er første gang det skjer her, sier Ibrahim Abdallah (26) til VG.

Sokkelleiligheten til den unge mannen i bydelen Tasta i Stavanger er dekket av et blått gulvteppe. På sofabordet står fire kopper med rykende varm arabisk kaffe.







Det har gått et halvt døgn siden de våknet opp til beskjeden om at to syriske asylsøkere, en kvinne i 20-årene og en mann i 30-årene, var funnet drept i en leilighet på Storhaug i Stavanger. Beskjeden har kommet som et sjokk på det syriske miljøet i oljebyen.

Abdallah er ansatt ved Johannes Læringssenter, som gir norskopplæring til nyankomne asylsøkere. Selv kjente han ikke de to drapsofrene, men han kjente til den nå dobbeltdrapssiktede mannen i 40-årene gjennom denne jobben.

– Han gikk på norsk- og introduksjonskurs, sier Abdallah.

MELDTE FRA OM DOBBELTDRAP: Den siktede mannen i 40-årene meldte selv fra om dobbeltdrapet til politiet natt til onsdag. Foto: Carina Johansen

Skal ha blitt kontaktet av drapssiktet

Den siktede mannens forsvarer, Odd Rune Torstrup, har sagt til VG at drapet etterforskes i lys av blant annet både sjalusi og ære.

Den siktede mannen skal ha hatt en langvarig relasjon til den drepte kvinnen, og det skal også være en relasjon til den drepte mannen. Politiet har ikke ønsket å utdype hva slags relasjon det er snakk om.

– Ut fra det jeg har fått opplyst, er dette en sak med sterke følelser involvert, sa forsvareren onsdag.

26-årige Abdallah forteller til VG at han for rundt en måned siden ble kontaktet av den drapssiktede mannen, som da skal ha uttrykt frustrasjon over en konflikt med mellom ham og de nå avdøde personene.

Samtidig presiserer 26-åringen at han ikke kjente den drepte kvinnen i 20-årene og mannen i 30-årene.

Overfor NRK har politiet sagt at den avdøde kvinnen tidligere har vært i kontakt med politiet. På spørsmål fra VG om dette, svarer forsvarer Odd Rune Torstrup:

– Jeg har indikasjoner på at politiet har vært involvert relativt mye, men ikke i den konteksten som fremheves her.

Leder av foreningen: Må stå sammen

Faren til Ibrahim, Khaled Abdallah (51), er leder i Syrisk-Norsk Forening. Derfor kjenner de to godt til det syriske miljøet i byen.

– Alle fikk sjokk, sier Khaled Abdallah om hvordan nyheten ble mottatt i miljøet.

Lederen sier at medlemmene i foreningen må stå sammen og støtte hverandre. I tillegg håper han at folk kan dra lærdom av det som har skjedd.

Sønnen Ibrahim tilføyer at det i det syriske miljøet er vanlig å samles for å gi råd og diskutere hvordan problemer kan løses.

– Hvis konflikter oppstår, kontakter vi ikke politiet med en gang. Alle samles, eldre folk sitter med hverandre og prøver å finne løsninger. Men hvis det blir en større konflikt, ringer vi politiet, forteller Ibrahim Abdallah.

MANGE HAR RINGT: Khaled Abdallah forteller at han gjennom dagen har fått telefoner fra folk i det syriske miljøet, som har stilt spørsmål om drapene i bydel Storhaug. Foto: Hallgeir Vågenes/VG

