SAVNET: Odin André Hagen Jacobsen har vært savnet siden november 2018. Foto: Gøran Bohlin

Mann siktet for falsk forklaring i Odin-saken

Mistanken om at savnede Odin André Hagen Jacobsen ble utsatt for en kriminell handling er imidlertid svekket.

Det opplyser politiet i Trøndelag i en pressemelding.

Odin André Hagen Jacobsen har vært savnet siden november 2018. Den siste observasjonen av ham ble gjort på overvåkingskameraer på Pir II i Trondheim.

Tirsdag opplyser politiet i en pressemelding at en mann i 40-årene er pågrepet og siktet for å ha gitt falsk forklaring saken. Mannen erkjente å ha tatt Odins eiendeler og fraktet dem til Jonsvatnet og tent på dem, skriver politiet i pressemeldingen.

«Mannen har ingen god forklaring på hvorfor han tok eiendelene, men sier han fikk panikk da han gjennom mediene forsto at gjenstandene hadde tilhørt Odin», ifølge politiet.

Mistanken om at det er begått en straffbar handling er betydelig svekket, skriver politiet.

Sentralt for saken

Da det i april 2019 ble funnet flere brente gjenstander ved Jonsvatnet som tilhørte ham, styrket det politiets hypotese om at forsvinningen skyldtes en straffbar handling. Saken ble fra det tidspunktet ressurssatt og etterforsket som at det kunne være en drapssak.

Politiet gjennomførte kameraovervåkning i et område i nærheten av funnstedet for å kartlegge hvem som bevegde seg der, noe som resulterte i omtrent 130 vitneavhør i 2019, skriver de i pressemeldingen.

Etter flere måneder uten å offentliggjøre nye nye spor i Odin-saken gikk politiet mandag 09.03.20 ut med et nytt spor i TV2-programmet Åsted Norge:

Seks timer etter den siste observasjonen av Odin, som er klokken 06.01 søndag 18. desember 2018, stoppet det en hvit bil på Pir II.

PIR 2: Flere av Odins eiendeler ble funnet her. Foto: Gøran Bohlin

Mottok tips i sommer

I sommer mottok politiet et tips via Åsted Norge om hvem bilføreren kunne være, skriver politiet i pressemeldingen. Det viste seg å være en person som var blant de 130 som ble avhørt i forbindelse med funnet ved Jonsvatnet.

Dette var mannen i 40-årene, som forrige uke ble pågrepet og siktet for å ha gitt falsk forklaring under det første avhøret.

I nye avhør har mannen erkjent å ha tatt flere av Odins eiendeler på Pir II, fraktet dem til Jonsvatnet og tent på dem.

Politiet har i sin etterforskning, etter en rekke undersøkelser, konkludert med at det ikke er holdepunkter for at siktede har noe med selve forsvinningen å gjøre.

Publisert: 25.08.20 kl. 12:20

