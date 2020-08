PARADIS-KRITISK: Til høsten skal Stortinget behandle den såkalte fondsmeldingen. Der vil de rødgrønne partiene skjerpe kravene til Oljefondet. Foto: Ola Vatn / VG

SV og Ap vil presse Tangen om skatteparadis

SV og Ap vil forsterke formuleringer for å presse oljefondet under Nicolai Tangen til å prioritere kamp mot skatteparadis. Og sammen med Sp forsterker de kritikken av finansminister Jan Tore Sanner (H).

Både Ap og SV bekrefter overfor VG at de vil fremme krav som sterkere klargjør at oljefondet skal ta en sentral rolle i kampen mot skatteparadis. Også Senterpartiet tenker i den retning.

Lysbakken bekrefter at SV i fondsmeldingen, som kommer i høst, vil fremme forslag som vil forsterke ordlyden om den rollen oljefondet skal ha i spørsmål om skatteparadis.

– Vi vil binde fondet til enda mer aktiv holdning enn det som er formulert i dag, sier Lysbakken til VG.

– Vi jobber også i det sporet, sier Ap-nestleder Hadia Tajik:

– Oljefondet er en premissleverandør for finansmarkedene og vi ønsker å legge inn nye krav som tydeliggjør deres rolle i arbeidet mot skatteparadis og for åpenhet, sier Tajik.

– Sanner har åpenbart sovet på vakt

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum gir samme signaler.

– Vi har strammet inn det etiske rammeverket over tid og å gå videre med det er riktig, sier han.

Lysbakken gjør det klart at oljefondet må ta et klart lederskap i arbeidet mot skatteparadis.

– Sentralbanksjef Olsen har i sine svar, blant annet i en debatt på NRK i sommer, gått langt i å si at oppfølgingen av skatteparadis, er politikernes sak. Jeg opplever at Norges Bank og oljefondet er langt unna å formidle den tydelige holdningen de og Norge skal ha i presset mot skatteparadis og for mer åpenhet.

Sanner svarer i en mail til VG at han ikke er uenig.

– Jeg er enig i at Norge bør ha en offensiv rolle i det internasjonale arbeidet, også fremover, så dette er en debatt jeg ønsker velkommen, fremholder han.

Saksordfører for Tangen-saken, Aps nestleder Hadia Tajik, rettet tirsdag skarp kritikk mot Sanner (H). Hun mener hans passivitet gjorde Tangen-saken mer dramatisk enn den hadde trengt å være.

Hun fastslo at han hadde bommet kraftig når det gjaldt lovtolkningen.

Lysbakken er minst like kritisk.

– Sanner har åpenbart sovet på vakt. Han bidro til at oljefondet havnet i en alvorlig krise og det var først i siste sekund av 12. time at han fikk på plass den riktige lovtolkningen. Sanner kunne ryddet opp i ansettelsessaken lenge før.

Han viser til at Finansdepartementet først innhentet lovtolkning fra advokatfirmaet Arntzen de Besche, som hadde bistått Tangen så sent som i mai.

De mente han ikke kunne instruere Norges Bank i ansettelsen av Tangen. Først da finansminister Sanner ba lovavdelingen i Justisdepartementet om en vurdering, ble det klart at Sanner har handlingsrom til å legge føringer i ansettelsessaken.

– En rekke fageksperter var tidlig ute og sa at vurderingen fra advokatselskapet var feil. Men Sanner reagerte ikke, sier Lysbakken.

Sp-leder Vedum gir også Sanner det glatte lag.

– Det er bra at Tangen tok det ansvaret som Sanner burde tatt for tre-fire måneder siden. Det er også pinlig for finansministeren at departementet satte et privat advokatselskap til å vurdere hans handlingsrom, som ble overprøvd av Justisdepartementets lovavdeling. Han burde selvsagt satt lovavdelingen på den saken fra første stund, sier Vedum.

Sanner varsler gjennomgang

Sanner tilbakeviser tilbakeviser kritikken.

– Bildet er ikke like sort-hvitt som det opposisjonspartiene nå prøver å tegne. Selv om lovavdelingens vurderinger skisserer at handlingsrommet kan være noe større enn Finansdepartementet har lagt til grunn, tegner heller ikke de et helt tydelig bilde av hvor grensen for instruksjonsadgang går når det gjelder ansettelse av NBIM-leder, skriver han i en mail til VG.

Han fremholder at det er Finansdepartementet som har utarbeidet forslaget til ny sentralbanklov, og hensikten var at hovedstyret skulle ha eneansvaret for ansettelse av NBIM-leder.

– Finansdepartementets involvering skulle begrenses til innspill til kvalifikasjonskravene, og orientering om aktuelle kandidater. Dersom jeg som finansminister hadde handlet tidligere ville det, etter vår forståelse da, vært i strid med sentralbankloven, skriver han.

Sanner varsler en gjennomgang.

– Debatten som har fulgt har satt søkelys på problemstillinger det kan være naturlig å se nærmere på. Jeg mener for eksempel at vi må vurdere om rammene for Finansdepartementets involvering er hensiktsmessige. I den gjennomgangen vil det også være naturlig at vi ser på hvordan vi kan tydeliggjøre lovteksten, fremholder finansministeren.

– Jo, det var mulig

Lysbakken angriper også sentralbanksjef Olsen.

– Det påfallende under pressekonferansen tirsdag kveld, var at det bare var Nicolai Tangen som hadde kritiske ting å si om prosessen, og ikke Olsen. Det er åpenbart for alle at Olsen må ta ansvaret for den dårlige håndteringen fra Norges Banks side i denne saken, sier Lysbakken - dagen derpå - etter at Tangen måtte frigjøre seg fra sitt eierskap i hedgefondet Ako Capital.

– Olsen har hele tiden stått beinhardt på at den løsningen de til slutt ble presset til å velge, ikke var mulig. Han har insistert på at det ikke var mulig. Idag kan vi si: Jo, det var mulig. Jeg hadde forventet en mer ydmyk og selvkritisk sentralbanksjef, sier SV-lederen.

– Skylder oss alle en øl

Han sier at hadde det ikke vært for at politikere og presse hadde holdte oppe presset gjennom våren og sommeren, så hadde Tangen blitt ansatt uten god nok mur mot Tangens egen virksomhet.

– Olsen og Norges Bank er reddet av et uredd representantskap, partiene på Stortinget som forstod alvoret og deler av norsk presse, som holdt saken varm. Hadde vi ikke reddet ham, så ville vi sittet med en ansettelsesavtale som kunne skapt store problemer for Norges Bank og oljefondet, gjennom mulige ulike interessekonflikter og inhabilitets-situasjoner for Tangen, sier Lysbakken.

Han sier det kunne blitt konsekvensene hvis Ako Capital skulle få fiske i den samme pengedammen som oljefondet.

– Jeg synes Olsen skylder oss alle en øl, sier SV-lederen, med henvisning til antydningen til Tangen mandag, om at Olsen skylder ham en øl.

– Vi har tydelige forventninger

Olsen henviser til presseansvarlig Marthe Svaar å svare for seg.

– Norges Bank Investment Management vil selvsagt alltid forholde seg til det mandatet de får fra Finansdepartementet. Vi har tydelige forventninger til selskapene vi er investert i om skatt og åpenhet. NBIM har tatt opp spørsmål rundt skatt og åpenhet i mer enn 150 selskaper siden forventningsdokumentet ble lansert i 2017. I tillegg har vi sendt brev til mer enn 500 selskaper der vi trekker frem våre forventninger. Vi vil naturligvis følge opp dette arbeidet også fremover, skriver hun i en mail til VG.

