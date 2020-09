SKATTEN MIN - OG DIN: Frp-leder Siv Jensen skatteutfordrer Ap-leder Jonas Gahr Støre. Her fra partilederdebatten i Arendal. Foto: Jørgen Braastad

Siv Jensen presser Støre etter svensk skattelette-flørt

Frp-leder Siv Jensen utfordrer Ap-leder Jonas Gahr Støre til å ta en svensk en.

– Det er helt absurd at Arbeiderpartiet midt under en global pandemi som har svært negative effekter for bedrifter og arbeidsplasser i Norge, ikke tar av de ideologiske skylappene. Skattene og avgiftene må nå ned både for folk flest og for bedriftene, slik at vi stimulerer til aktivitet i økonomien, sier Siv Jensen til VG.

Årsaken til hennes skatteutfall mot Støre kommer etter et intervju Sveriges sosialdemokratiske statsminister, Stefan Löfven, gjorde med Expressen torsdag, hvor han snudde etter mange års vegring mot å være med på skattelette:

– Jeg har alltid sagt at jeg har en pragmatisk tilnærming til skatt. I den krisen som vi er i nå, er det ikke galt om vi kan sikre at vanlige folk får litt mer penger i lommeboken og kan være med å forbruke, sa Löfven.

Utfordrer Støre

Det lar ikke Frp-lederen gå upåaktet hen.

– Jeg vil utfordre Ap-lederen, sier Jensen:

– Når sjefen i ditt søsterparti i Sverige endelig erkjenner at skattene må ned, bør du la deg inspirere, Støre.

Og legger til:

– Selv om det nesten har vært helt tyst fra Støre om hva Norges innbyggere kan forvente seg av en sosialistisk regjering med Rødt og MDG som støttepartier neste høst, har de i hvert fall vært enige om en ting: Skattetrykket skal økes og skjerpes kraftig for folk flest og næringsliv. Vi venter spent på om Støre nå innser det Arbeiderpartiet i Sverige har innsett, at skattene ikke skal opp, men ned.

VG har bedt Ap-leder Jonas Gahr Støre om en kommentar til utfordringen fra Jensen:

– Siv Jensen er skamløs som skyver en sosialdemokrat foran seg. Frp og Jensen står nemlig for en politikk som er elendig for vanlige arbeidsfolk, og best for de rikeste. Under hennes tid i Finansdepartementet har de med lavest lønn fått mindre, mens de med mest har fått mer. Forskjellene har økt, sier Støre.

AP-LEDER: Jonas Gahr Støre. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

– Arbeiderpartiets skattepolitikk innebærer at folk med vanlige lønninger får mindre skatt, mens de med høy lønn eller stor formue skal betale noe mer. Bedriftene skal ikke betale mer skatt. Et riktig skattenivå er nødvendig for å sørge for nok lærere, trygg sykehusbehandling, god kollektivtrafikk og alt det andre som vi i fellesskap finansierer og trenger for å leve gode og trygge liv. Og det er nødvendig for at forskjellene ikke skal fortsette å øke, slik de har gjort i alle årene Siv Jensen har fått være med på å bestemme. Er det noe denne krisen burde ha lært Siv jensen, er det verdien av en sterk velferdsstat, sier Støre og legger til:

– I stedet vil hun bruke krisen til å la rike slippe å bidra til fellesskapet, og dermed svekke grunnlaget for vår felles velferd.

Publisert: 04.09.20