AVSTAND: Kunnskapsminister Guri Melby (V) fotografert på skolebesøk på Strømmen videregående skole ved oppstarten etter skolenedstengningen. Auditoriet var inndelt i soner for at de fremmøtte skulle holde nødvendig avstand til hverandre. Foto: Terje Bringedal, VG

Melby-oppgjør med regjeringspartner KrF: Feil å ta det med ro på skolen i høst

Kunnskapsminister Guri Melby (V) mener KrF-topp og eks.rektor Hans Fredrik Grøvan tar grovt feil når han i høst vil ha mindre læring enn vanlig for elevene.

Hans Fredrik Grøvan, som leder stortingsgruppen i regjeringspartiet KrF, overrasket mange da han i VG anbefalte at skolene i høst ikke øker læringstrykket for å ta igjen den tapte læringen fra coronastengningen.

– Jeg vet at KrF har gode intensjoner, men jeg er uenig i konklusjonen om å ta det rolig med læring og kunnskap nå i høst, sier Guri Melby til VG.

Hun fikk en ilddåp som kunnskapsminister etter at hun startet i jobben samtidig med nedstengningen av Skole-Norge den 13. mars.

Etter skolestengningen er Melby klar på at den rammet en god del elever mer negativt enn andre.

– En del elever lærte mindre enn vanlig

– I vår så vi mange skoler og ansatte som la ned en enorm jobb for å sørge for at elevene fikk god opplæring i en krevende situasjon. Det imponerte meg. Men undersøkelsene etterpå viser dessverre at det var en del elever som lærte mindre enn vanlig. Det må vi ta tak i sammen, sier Melby til VG.

Forskere fra forskningsstiftelsen Nova på Oslo Met har i en studie blant annet funnet at ungdommer som normalt sliter med skolearbeidet følte at prestasjonskravet var enda fjernere for dem da skolene var stengt. Dermed ble det lettere å gi opp.

SENTRAL: Hans Fredrik Grøvan er leder for KrFs stortingsgruppe, og en sentral aktør for å få loset regjeringens politikk gjennom Stortinget. Her fra vandrehallen før sommerferien. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

I en annen Nova-undersøkelse svarte seks av ti ungdommer i Oslo at de lærte mindre enn vanlig i hjemmeskoleperioden.

Melby på sin side viser til at det er ett eller flere kjennetegn ved de elevene som ble hengende lenger etter:

Elever som ikke kommer fra veldig ressurssterke familier.

Elever som får mindre hjelp hjemmefra.

Elever som trenger ekstra oppfølging og tilpasset læring.

– Disse elevgruppene har allerede dårligere forutsetninger enn andre, og nå havner en del av dem enda lengre bakpå. De trenger en ekstra innsats fra oss nå. Vi skal ta vare på alle elever og ikke minst de som trenger det mest. Derfor er det de som nå trenger mer hjelp i fra skolen og lærerne til å ta igjen det tapte. Derfor må vi sørge for et godt læringstrykk i et riktig tempo, understreker Guri Melby.

Skal ikke tillate hull i utviklingen

Hun mener at litt forventninger er bra.

– Vi skal ha høye forventninger på vegne av barna våre, fordi de fortjener det beste. Derfor er læringstrykk også en god ting. Lærere har planlagt undervisning, satt seg inn i fagplaner og forberedt et skoleløp som henger sammen faglig, sier Melby.

I likhet med Hans Fredrik Grøvan har hun selv bakgrunn både som lærer for elever og som lærer for fremtidige lærere.

Melby mener at samfunnet ikke kan tillate at elever får progresjonshull i fagene de lærer.

– Derfor må skoler og lærerkrefter sammen med elevene sørge for at disse hullene blir tettet.

Skolestatsråden mener bestemt at i en slik situasjon er det ikke lavere læringstrykk som er det beste virkemiddelet for disse elevene.

– Alle lærere vet at det er relasjonen med eleven som er det viktigste grunnlaget for god læring. Derfor er ikke relasjon og læringstrykk i strid med hverandre slik det virker som om KrF mener. Gode relasjoner fører til mer læring. Det gir rom for at læreren kan øke læringstrykket i et trygt tempo, fremholder Melby.

Hun er opptatt av at man i etterkant ikke kan si at corona-generasjonen i norsk skole var den som lærte mindre enn andre, men heller kunne si at den greide seg godt. Melby minner om at regjeringen i høst skal bruke 850 millioner på målrettede tiltak for å sørge for at skoleelever ikke havner bakpå.

Hans Fredrik Grøvan (KrF) er forelagt Guri Melbys uttalelser. Han står fast på at skolen bør innrettes noe annerledes for elevene i høst.

– Det handler jo om at når hele samfunnet er i forandring og det meste er uforutsigbart, kan skolen være det fremste stedet for stabilitet og trygghet framover. I vår var det tid for isolasjon – nå er det tid for å bygge opp igjen det gode fellesskapet for barna på skolen. Skolens samfunnsoppdrag står fortsatt fast, elevene har krav på læring og det skal de få. Men med en verden snudd litt opp ned for mange så mener jeg at trygghet, relasjon og fellesskap må få tid til å etablere seg igjen og at vi ikke ved skolestart lar budskapet være at elevene nå må ta igjen alt det tapte, skriver Grøvan i en e-post til VG.

Han understreker at lærerne dette halvåret må få lov til å prioritere læringsmiljøet fremfor å fylle skolehverdagen med et økt læringstrykk for å ta igjen det som kan ha gått tapt.

– Kunnskapsministeren og jeg er som regel enig, og jeg er glad vi har en kunnskapsminister med ambisjoner på vegne av elevene. Mitt budskap er ikke at vi skal jekke ned ambisjonene på elevers vegne, heller ikke å holde tilbake på faglig utvikling. Men jeg mener at fokuset på prøver, karakterer, elevvurdering og behovet for å dokumentere læringsutbytte må settes noe på vent midt i en verdensomspennende pandemi, skriver Grøvan.

Publisert: 01.09.20 kl. 15:42