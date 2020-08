FIKK KONTRABESKJED: FHIs Preben Aavitsland takket ja til jobb ved Universitetet i Oslo, før han fikk beskjed om at tilbudet ble trukket tilbake. Foto: Annemor Larsen / VG

UiO trakk jobbtilbudet til Preben Aavitsland: – Ganske uhørt

Overlege Preben Aavitsland fikk tilbud om 20 prosent professorstilling på Universitetet i Oslo. Fem dager senere trakk de tilbudet.

– Jeg synes det er ganske uhørt å trekke tilbake tilbudet etter at jeg hadde takket ja. Sikkert ulovlig også, men jeg gidder ikke å styre med det.

Det sier overlege ved Folkehelseinstituttet (FHI), Preben Aavitsland, til VG om den kuriøse saken. Han er ansatt i FHI og som kommuneoverlege i Arendal, og har i flere år undervist på Universitetet i Oslo. 6. juli tikket gladmeldingen inn.

– Etter 15 år som timelærer og fire år i midlertidige stillinger med stadige avbrudd og usikkerhet om ny kontrakt, var jeg glad da jeg endelig fikk tilbud om fast professorstilling i 20 prosent etter å ha blitt vurdert som best kvalifisert av syv søkere.

Dagen etter takket han ja til stillingen.

UiO: «Må trekke tilbudet om ansettelse»

Fem dager etter at Aavitsland hadde fått jobbtilbudet, og fire dager etter at han takket ja, kom kontrabeskjeden 11. juli:

«Vi viser til tilbud om ansettelse som professor i 20 % stilling ved Institutt for helse og samfunn sendt pr. e-post 6.7.2020. Vi må dessverre trekket tilbudet om ansettelse tilbake da tilbudet er utarbeidet på manglende grunnlag.»

UiO skriver i brevet til Aavitsland at det skulle fattes vedtak om ansettelse i den aktuelle stillingen i fakultetets tilsettingsutvalg 7. juli, men at tilbudet ble sendt ut ved en feil 6. juli.

– Som en del av forberedelsene til ferieavvikling ble tilbud om ansettelse gjort klar i våre systemer, men ved en inkurie ble det også sendt ut før tilsettingsutvalget hadde sitt møte. I møtet fattet tilsettingsutvalget vedtak om å utsette saken til over sommeren, da de hadde noen spørsmål til saksgrunnlaget, står det videre i brevet.

Dermed anså ikke UiO vedtaket som gyldig.

– Vi beklager på det sterkeste det som har skjedd. Etter å ha fått en ekstern juridisk vurdering av saken er vår konklusjon at vi må trekke tilbudet om ansettelse tilbake og avvente vedtak i fakultetets tilsettingsutvalg over sommeren, avslutter UiO brevet.

– Greit å være ferdig

Aavitsland ba deretter om mer informasjon og begrunnelse for hvorfor tilbudet hadde blitt trukket tilbake, i et brev til UiO 13. juli. Der skriver han også at han ikke godtar at UiO uten videre bryter den inngåtte arbeidsavtalen.

Da han ikke hadde fått svar den 12. august, bestemte Aavitsland seg for å trekke søknaden sin til stillingen og avslutte forholdet til Institutt for helse og samfunn ved UiO.

– Det er greit å være ferdig med Universitetet i Oslo. Det har vært mye rot oppigjennom. Jeg har en del annet å henge fingrene i, for å si det sånn, sier Aavitsland til VG.

VG har vært i kontakt med dekan for Det medisinske fakultet ved UiO, fakultetsdirektør Unn-Hilde Grasmo-Wendler og administrasjonssjef Knut Tore Stokke, som begge viser til dekan for Det medisinske fakultet ved UiO, Ivar Prydz Gladhaug.

Gladhaug har ikke svart på VGs henvendelser.

UiO: Skal forfølge dette internt

Etter at Aavitsland la ut beskjeden på Twitter, har det strømmet inn reaksjoner, blant annet fra andre ansatte ved universitetet.

Også det medisinske fakultet ved UiO har svart i tråden:

– Vi beklager på det sterkeste det inntrufne. Saksgangen skulle ikke ha skjedd på denne måten, og vi er nå i gang med å forfølge dette internt. Hendelsesforløpet er godt beskrevet i det omtalte brevet, noe som også er referert i Khronos sak, skriver de som svar til Aavitslands Twitter-melding.

Publisert: 24.08.20 kl. 13:27

