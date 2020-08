TRØNDERSTØTTE: Trond Giske samler støtte i Trøndelag. Foto: Gisle Oddstad / VG

Derfor støtter de Trond Giske

Trond Giske blir forsvart av partikollegaer i Trøndelag, som ber resten av partiet forholde seg til vedtaket de fatter på lørdag.

En enstemmig valgkomité har innstilt Trond Giske som ny fylkesleder i Trøndelag. Det har vekket sterke reaksjoner, og over 90 Ap-medlemmer går ut mot Giske i et innlegg torsdag. Men VG har også snakket med flere profilerte Ap-politikere som viser sin støtte til Giske.

Arbeiderpartiets varaordfører i Meråker, Anne-Karin Langsåvold, sier det er greit at debatten går i Arbeiderpartiet, men hun ber partiet forholde seg til det Trøndelag Ap kommer frem til på årsmøtet lørdag.

les også Støre: – Enten er dere med oss, eller så er dere mot oss

– Alle har lov til å ha sine meninger, slik skal vi ha det i Arbeiderpartiet; Ap er et stort parti og der skal debatten gå. Men hvis Trøndelag Arbeiderpartiet lørdag går inn for den enstemmige innstillingen fra valgkomiteen med Giske som leder og de to foreslåtte nestlederne, da mener jeg at resten av partiet må forholde seg til det og ta det til etterretning, sier Langsåvold til VG.

– Maktkamp mellom ulike deler av landet

Hun sier det ikke er tvil om at det er ulike syn på saken i ulike deler av landet.

– Det ser nok ut til å være en maktkamp mellom ulike deler av landet.

– Giske er omstridt i deler av partiet, ja; hvorfor mener du at han likevel bør velges?

– Reaksjonene mot ham baserer seg på forhistorien han har med seg. Jeg opplever at det er en god stund siden og at han har beklaget. Jeg mener vi bør gi ham en ny sjanse. Vi må tenke politikk fremover og jeg mener han er den beste kandidaten til å målbære Aps politikk både nasjonalt og for Trøndelagregionen.

– Mange mener hans retur kommer for raskt?

– Ja, jeg ser det, men jeg mener han ikke trenger å stå i gapestokken lenger. Går Trøndelag Ap inn for ham som leder, er det tid for forsoning – i hele Arbeiderpartiet.

Leder i nominasjonskomiteen, Jorodd Asphjell. Foto: Helge Mikalsen / VG

Trønder og stortingsrepresentant Jorodd Asphjell har også gått ut og gitt sin støtte til Giske, senest da Ap-leder Jonas Gahr Støre var på besøk i Trøndelag i forrige uke.

les også Trettebergstuen om Giske-comeback: – For tidlig

– Alle merker seg debatten som går, men etter at kommunepartiene i Trøndelag på årsmøtet lørdag har fattet sin beslutning, da synes jeg resten av partiet må forholde seg til det vedtaket, sier han.

Leder for Arbeiderpartiet i Steinkjer, Lars Petter Løkken, støtter Giskes kandidatur, men sier han forstår at det reageres.

les også Giske: – Ydmyk og rørt

– Ja, jeg forstår at det blir reaksjoner på innstillingen fra valgkomiteen. Men det er Trøndelag Ap og ikke Follo, Østlandet eller andre deler av landet som skal velge ny ledelse i Trøndelag Ap lørdag. Det er det Trøndelag Ap som skal gjøre.

les også Giske enstemmig innstilt som fylkesleder – Ap-kvinner varsler omkamp

– Reaksjonene er sterke?

– Ja, og det er lov å ytre seg, men det er vi som skal velge vår nye ledelse.

– Det kan se ut som om det ikke blir ro etter valget lørdag, hvis dere velger Giske?

– Det kan se slik ut, men når partileder Jonas Gahr Støre sier at enten så er du med oss eller så er du mot oss, så er det et klart signal om at nok er nok og at partiet må forholde seg til et demokratisk valg i Trøndelag Ap.

Publisert: 27.08.20 kl. 10:53

