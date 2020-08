LAV KAPASITET: Byrådet lovet tirsdag å øke kapasiteten på både testing og coronatelefonen. Nå må flere vente en uke på å få svar. Her er byrådsleder Raymond Johansen under pressekonferansen. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

Oslo lovet kortere testkø – fortsatt sprengt kapasitet

I Oslo kommune må flere med corona-symptomer vente opptil en uke for å få testet seg. På privatklinikker får de time på dagen.

De siste ukene har flere lokale utbrudd gjort at smitten her hjemme har skutt fart. Norge har fortsatt en stigende smittetrend, viser VGs talloversikt.

Testing er viktig for å kunne overvåke eventuell spredning, og folk blir stadig oppfordret til å ta en test dersom de mistenker smitte.

Men flere VG har snakket med forteller om lange køer i flere byer, blant annet Oslo.

Testkapasiteten i hovedstaden har vært på rundt 0,7 prosent, langt under myndighetenes krav på 1,5 prosent. Helsebyråd Robert Steen (Ap) har lovet en dobling av testkapasiteten innen en til to uker.

Men mange sliter fortsatt med å komme gjennom på kommunens coronatelefon. Forrige helg meldte Aftenposten om sprengt kapasitet: Kun 360 av 5000 kom gjennom.

Én ukes ventetid

For å avlaste coronatelefonen lanserte byrådet denne uken muligheten til å registrere seg på nett. Det prøvde Birgitte Hagen på søndag morgen.

En snau time senere fikk hun tekstmelding med time: Søndag klokken 18.00.

Om en uke.

– Da ble jeg sjokkert. Ut ifra det som står i mediene og det som blir sagt på pressekonferanser hadde jeg inntrykk av at man nå tok testing på alvor for å unngå videre smitte. Men det stemmer jo dessverre ikke i det hele tatt, sier hun.

SJOKKERT: Denne tekstmeldingen fikk Birgitte Hagen da hun registrerte seg for testing søndag morgen. Foto: Privat

Hagen har to barn som begynner på skolen på mandag. Da starter også fritidsaktiviteter og konfirmasjonsforberedelser. Hun kommer til å teste seg privat og heller betale for å få fortgang i ting.

– Innen svaret kommer tidligst om halvannen uke, vil man jo ha smittet andre dersom det viser seg at prøven er positiv, sier hun.

TESTER SEG PRIVAT: Birgitte Hagen vil ikke vente en uke på coronatest og velger en privat løsning. Foto: Privat

– En ekstraordinær situasjon

VG har spurt direktør for Helseetaten i Oslo kommune, Hilde Hamre, om en ukes ventetid er akseptabelt.

– Det er stor pågang til testing og dessverre må noen vente lenge. Vi håper at ventetiden vil gå ned fremover nå som kapasiteten øker.

Hun sier at alle kommunens teststasjoner jobber målrettet for å øke testkapasiteten.

– Vi ser en økende ventetid nå som det er kommet nye kriterier for å kunne teste seg. Vi er en i en ekstraordinær situasjon, og jobber med en rekke tiltak for å bedre kapasiteten, sier Hamre.

– Vi øker bemanning på teststedene. Det opprettes egne feberpatruljer som kan komme hjem til dem som må testes, men som ikke kan komme seg til teststasjonene selv. I helgen har vi åpnet nytt testtilbud for passasjerer som ankom med ferge på Hjortneskaia.

Alternativet med registrering over nett er godt bruk allerede, ifølge Hamre.

– Vi har jobbet målrettet med å øke kapasiteten på telefonen, og har ansatt flere nye allerede. Syv nye operatører er klare fra mandag av. God styring av trafikken inn til tjenesten gjennom innvalgsmuligheter forbedres også fortløpende.

TESTING: Hjelp for studenter som begynner på Universitetet i Oslo. Her tar Amanda Louise Jenssen test. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

Time på dagen

FHI opplyser at det i Norge går i gjennomsnitt rundt tre til fire dager fra symptomdebut til testing.

Privatklinikken Volvat tilbyr testing i flere norske byer. Har du symptomer betaler du 1025 kroner. Ellers må du ut med 1665 kroner.

Volvat tester rundt 100 personer daglig i Oslo. Forrige uke testet de 1462 totalt i landet.

Administrerende direktør Per Helge Fagermoen sier alle i Oslo som ringer inn kan få time på dagen og svar neste dag.

– Vi merket en eksplosiv økning de siste to ukene etter oppblomstringen. Mange tar kontakt fordi de ikke vil vente på offentlig testing, sier han.

Neste uke setter de opp eget telt i hovedstaden og henter inn folk. Fagermoen mener det er synd at kommunen ikke sender folk til dem og andre private klinikker som har ledig kapasitet.

– Det viktigste nå er vel å bruke alt man har tilgjengelig, sier han.

Hamre i Helseetaten opplyser til VG:

– Samtidig som vi øker vår egen kapasitet, jobber vi med å etablere et utvidet testtilbud i samarbeid med private aktører i byen.

Kø i flere byer

I Bergen er det cirka 1000 personer som venter på å få testet seg

– De som har ventet lengst blir satt opp til time på tirsdag og fortløpende gjennom uken. Det er viktig å understreke at de som er syke og har behov for legetilsyn blir prioritert, sier legevaktsjef Dagrun Linchausen.

Legevakten har kapasitet til å teste opp mot 2750 ukentlig. Reisende kan også få testet seg på Bergen lufthavn. I tillegg er det en bobil som patruljerer byen og luftveisklinikkene har også testkapasitet.

– Vi tilfredsstiller per i dag kravet på 1,5 i løpet av en uke. Vi jobber samtidig med å utvide testkapasiteten slik at vi kan klare å få testet inntil fem prosent, sier Linchausen.

DROP-IN: Fra og med onsdag blir det også satt opp et drop-in tilbud på Laksevåg, forteller legevaktsjef Dagrun Linchausen i Bergen kommune. Foto: Marit Hommedal, NTB scanpix

– Gjør vårt beste

Også i Trondheim kommune står 1000 personer i testkø. Disse er kategorisert inn i ulike grupper, sier Hilde Myhre, enhetsleder for legetjenester og smittevernarbeid.

– Alle som er syke og som er nærkontakter til personer som har testet positivt og eldre i risikogruppen blir testet først. Vi prioriterer også de som har samfunnskritiske funksjoner.

Det er i dag tre teststasjoner i Trondheim. På tirsdag åpner en fjerde stasjon. Fra fredag av vil det også være to ambulerende biler til stede på Dragvoll og Gløshaugen campus.

Myhre forteller at kommunen innfrir testkravet på 1,5 i løpet av en uke. De regner også med å innfri kravet på fem prosent når et drive-in tilbud blir åpnet.

– Dette kom veldig brått på oss. Vi var klar over at det skulle komme en runde to til høsten, men vi var ikke klar over at den skulle komme så fort. Vi gjør vårt beste for å ta imot og håndtere den store pågangen, sier hun.

