Støre om Oljefondet: – Kan ikke være interessekonflikter

Ap-leder Jonas Gahr Støre fastslår at det ikke kan være interessekonflikter mellom ny oljefondssjef Nicolai Tangen og hans forretninger.

– Det er uheldig at det fortsatt kan stilles spørsmål ved ansettelsesprosessen knyttet til ny oljefondssjef. Og det er oppsiktsvekkende at representantskapet etter flere runder med spørsmål og dokumentutveksling om ansettelsen og interessekonflikter, ikke har funnet grunnlag for å avslutte saken, men måtte gå videre til Stortinget med den, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til VG.

Stortingets finanskomité fikk saken på bordet fredag ettermiddag. Den vedtok å gjennomføre en åpen høring 11. august i kjølvannet av at hovedstyret i Norges Bank ansatte Nicolai Tangen som ny sjef i Oljefondet.

Blant dem som vil måtte møte i høringen er sentralbanksjef Øystein Olsen.

Uløste interessekonflikter

Representantskapet skrev 11. juni at «risiko for interessekonflikter mellom SPU og daglig leder for NBIMs personlige interesser elimineres i hele ansettelsesperioden og i rimelig tid etter fratredelse».

«SPU» og «NBIM» er forkortelser for Statens pensjonsfond utland og Oljefondet.

Torsdag konstaterte representantskapets leder, Julie Brodtkorb, at interessekonfliktene ikke er eliminert:

– Det er et avvik. Hovedstyret mener det holder «å demme opp» for interessekonflikter. Representantskapet som kontrollorgan skrev i merknad at faren for interessekonflikter skulle elimineres, sa Brodtkorb til VG.

– Er du enig i at interessekonfliktene må elimineres og at det ikke er innfridd?

– Det kan ikke være interessekonflikter knyttet til jobben som oljefondssjef. Litt, er ikke greit. Å eliminere er en klar formulering. Jeg ser at Norges Bank skal fortsette å arbeide med dette fremover, sier Støre.

Norges Bank selv mener løsningene de har lagt fram sikrer nok avstand mellom Tangen, forretningsinteressene hans og den veldedige stiftelsen.

– For å følge det etiske regelverket til Norges Bank og for å unngå interessekonflikter; mener du at Tangen må selge seg ut av AKO Capital?

– Det er det ingen hensikt at jeg uttaler meg om. Nå skal vi sette oss ned å gå grundig gjennom detaljene i saken.

Representantskapet viser også til at informasjon om AKO-fondene «vil tilflyte Tangens nærstående gjennom deres arbeid for AKO-Foundation».

Tangens nærstående

Representantskapet er også kritisk til at nærstående av Tangen skal forvalte milliardverdiene i den veldedige stiftelsen AKO Foundation:

«De vil kunne anse seg som forpliktet til å ivareta Tangens interesser», skriver representantskapet, som er Stortingets oppnevnte tilsynsorgan for Norges Bank.

– Vi konstaterer at de er nærstående til Tangen, sa Brodtkorb til VG.

– Hva tenker du om den problemstillingen?

– Det er en alvorlig problemstilling, som vi skal gå inn i, sier Støre.

Skatteparadiser

Representantskapet er også kritisk til Tangens investeringer i skatteparadiser:

«Representantskapet bemerker at full åpenhet om selskaper etablert i skatteparadiser er en gjenstående problemstilling.»

De viser til at Tangen fortsatt skal eie 43 prosent av et selskap som er registrert i skatteparadiset Cayman Island og i Irland. Utbyttet er estimert til 2,4 milliarder kroner i året.

«Representantskapet forventer at hovedstyret følger opp at Norges Banks forventningsdokument om skatt og åpenhet ligger til grunn for Tangens private økonomiske interesser».

Støre sier det også er et sentralt punkt de vil måtte se på.

– Det er viktig at den norske prinsipielle holdningen til skatteparadis blir overholdt, hvor vi skal arbeide for at skatteparadis-ordninger ikke bidrar til at skatt unndras. Den ambisjonen må ikke svekkes.

– Tangen vil kunne tjene penger på plasseringer i skatteparadis mens han er oljefondssjef. Er det greit?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere nå.

– Hvis Stortinget etter høringen kommer til at representantskapets innvendinger i stor grad står ved lag, er en mulighet å utfordre finansministeren?

– Stortinget kjenner bare en i denne saken; den ansvarlige statsråden. Måten Stortinget velger å uttrykke seg på etter vi har behandlet saken, vil måtte bli tillagt vekt. Men det er ikke Stortinget som ansetter oljefondssjef, det er Norges Bank.

– Det kan i ytterste fall ende med at dere spør om finansministeren har tillit til ansettelsesprosessen?

– Det vil jeg ikke spekulere i.

