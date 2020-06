Skjermdump fra Elverum Frp sin Facebook-side. Innlegget ble senere slettet. Se hele innlegget lenger ned.

Skrev «Jeg er en jævla rasist» på Elverum Frps Facebook-side: – Sarkasme, sier avsender

Elverum og Innlandet Frp tar avstand fra at et partimedlem la ut en meldingen «Jeg er rasist» på partiets lokale Facebook-side. – Horribelt, sier gruppeleder.

Det var Tore Hornsletten, tredje varamedlem for Frp i kommunestyret i Elverum, som la ut meldingen og senere slettet den.

Han sier til VG at innlegget var ment sarkastisk og at det skulle vært lagt ut på hans personlige Facebook-side og ikke på Frp sin.

Hele innlegget, som avsluttes med «Jeg er en jævla rasist», ligger nederst i saken.

– Ikke rasist

– Jeg er ikke rasist, men det ble lagt ut feil. Det skulle vært på min personlige side. Det har dessverre skjedd en feil, mer har jeg ikke å si om den saken, sier Hornsletten, som forteller at han fant teksten på internett og at den skulle ha vært bygget om.

– Ordet rasist blir tatt opp feil. Det er sarkasme. Det er borte. Nå legger vi bare alt dødt, sier Hornsletten til VG.

– Hva var det som gjorde at du la ut dette innlegget?

– Det var på grunn av demonstrasjonen i Oslo med 15.000 mennesker. Med mange som har mistet jobben og den biten der, da blir du litt irritert. Norge sliter per nå og vi må tenke på norsk økonomi, sier Hornsletten.

– Angrer du på at du la det ut?

– Jeg slettet det og da tyder det på det, sier Hornsletten og legger til at han har venner fra mange steder i verden. Utover dette ønsker han ikke å kommentere saken.

På spørsmål fra Østlendingen om han beklager, svarer han:

– Ja, og derfor er det tatt vekk.

– Horribelt

Dag Martin Bakken, gruppeleder i kommunestyregruppen til Frp i Elverum, reagerer på innlegget.

– Jeg synes det er horribelt og skjønner ikke hva som er lurt med å legge ut noe sånt. Jeg skjønner ikke hvorfor han har lagt det ut, sier Bakken til VG.

– Han har misforstått helt det som står der i forhold til hvordan jeg leser det. Dette ligner ikke på ham, legger han til.

Bakken sier at de tidligere har tatt opp om saker bør gjennomleses av en annen person før de legges ut – en prosedyre de blant annet bruker på avisinnlegg – men at dette ble nedstemt av styret fordi det var for tungvint på Facebook.

– Det er et tema som vil tas opp igjen på førstkommende styremøte, sier Bakken mandag.

– Vi må bare beklage

Morten Kolbjørnsen, fylkesleder for Frp Innlandet, sier både lokallaget i Elverum og Frp Innlandet tar avstand fra innlegget.

– Vi må bare beklage. Det er en dårlig vurdering å legge ut en slik post og det representerer ikke det fylkeslaget eller lokallaget står for, sier Kolbjørnsen til VG.

