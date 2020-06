FOLKETOMT: - Jeg er ganske så alene her, sier bodøværingen Boye Eilertsen om campingplassen i Rovaniemi i Finland, som han besøker sammen med Sasja (6). Foto: Privat

Nyter ferien i Finland etter 100 mil gjennom Sverige

I Rovaniemi i Finland sitter Boye Eilertsen (58) fra Bodø etter å ha kjørt over 100 mil gjennom Sverige med campingvognen. - Håpløst forvirrende reiseråd, sier han.

Forrige uke åpnet norske myndigheter for feriereiser til Finland, Danmark og Gotland i Sverige. Siden da har spørsmålene haglet til både VG og norske myndigheter fra nordmenn som lurer på hvordan de skal komme seg til Finland og den svenske øya Gotland.

På en campingplass i finske Rovaniemi sitter Boye Eilertsen fra Bodø. Han forteller lattermildt at verken norsk politi eller finske tollere stoppet ham på hans tur med campingvognen over norskegrensen, gjennom Sverige og endelig inn i Finland ved Haparanda.

– Jeg kikket på regjeringens nettsider før jeg reiste fra Norge fredag forrige uke. Da stod det ingenting om at det ikke var lov å reise gjennom Sverige.

Før han kjørte over grensen mellom Sverige og Norge ved Magnor, snakket han med politiet der, forteller han VG.

– De sa at det bare var å reise til Finland, så lenge jeg tok korteste rute. Men det er uansett over 1000 kilometer med en svær campingvogn, så det lar seg ikke gjøre uten en overnatting.

Forvirrende reiseråd

Veiene gjennom söta brors landskaper var nesten øde, forteller Eilertsen. Lystavler over veien minnet folk om å holde avstand, vaske hendene og ikke besøke gamlehjem.

– Så kom jeg til finskegrensen i Haparanda. Grensevaktene spurte hva jeg skulle. Ferie, sa jeg. «Ok, du får ha en riktig god tur videre», sa de og vinket meg over, sier Eilertsen.

– Hadde jeg visst at finnene mente det ikke var lov å kjøre gjennom Sverige, hadde jeg ikke gjort det. Men de jeg spurte sa bare jeg skulle kjøre korteste vei. Det er håpløst forvirrende å vite hva som er mulig og ikke, mener han.

Fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet synes ikke det er like forvirrende.

– Det enkle svaret på alle spørsmålene dine er at hvis du skal reise, må du sørge for at du ikke blir påvirket av økt smitterisiko. Tenk mer på viruset og hvordan det kan smitte, enn hva som er regelen. Og det er lov å spørre hvis man er i tvil, sier han til VG.

SVENSK MILJØ: – Hvis du ikke kan reise til Gotland uten å være i svensk miljø, må du i karantene når du kommer hjem igjen, sier fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet til VG. Her fra onsdagens pressekonferanse. Foto: terje pedersen

Bil, men ikke buss eller tog

På onsdagens pressekonferanse sa han at det ikke er lov til å reise i Sverige med buss eller tog. Idag gjentar han det samme til VG.

– Hvis du har reist med tog eller buss i Sverige, regnes det som å ha oppholdt deg i landet. Da må du i karantene. Det er noe annet å reise slik enn å reise i bil sammen med folk fra Norge, sier han.

– Det er anledning til å reise til og fra Danmark gjennom Sverige, på kortest mulig måte. Mens du gjør det, må du følge rådene vi gir. Det er tillatt at du stopper for å gjøre ditt fornødne, fylle bensin og få deg noe å spise. Men hold god avstand og ha god håndhygiene. Men unngå å være i kontakt med svensk miljø, sier Lie.

– Så bensinstasjoner og kafeer langs veien er ikke «svensk miljø»?

– Hvis du kjører hele veien fra Danmark til Norge må du ha mulighet til å gå på toalettet, fylle bensin og få deg noe mat. Har du god håndhygiene er risikoen liten.

FLY ELLER FERGE: Gjerne, så lenge du ikke overnatter i fastlands-Sverige. Men ikke buss eller tog, sier Svein Lie. Foto: Karin Beate Nøsterud

Gotland

Flere har lurt på hvordan man skal komme seg til Gotland etter at Norge åpnet for reise dit. Det går ferger fra fastlands-Sverige til øya, men er det å regne som å reise med buss eller tog?

– Du får finne ut om det er anledning til å oppholde seg i bilen under overfarten, eller på annen måte holde deg unna svensk miljø. Hvis du ikke kan reise til Gotland uten å være i svensk miljø, må du i karantene når du kommer hjem igjen. Den praktiske organiseringen av reisen til Gotland er noe du må ta ansvar for selv, sier Lie.

Karantene i Finland eller Danmark

På vei tilbake til Norge kjører Boye og hunden Sasja (6) over grensen mellom Norge og Finland. Men først skal de nyte halvannen uke hos finnene.

– Jeg er ganske så alene her på campingplassen i Rovaniemi, sier han.

Fagdirektør Lie i Helsedirektoratet sier at Eilertsen må være i karantene etter å ha overnattet i Sverige.

Men om han tar karantenetiden i Finland eller Norge, er opp til Eilertsen, sier Lie. Det samme gjelder med Danmark: Du kan gjerne ta karantenetiden der, i stedet for Norge.

– Men da må man følge reglene for karantene som er i det landet man oppholder seg i, og er frisk når man kommer tilbake til Norge, sier Lie.

I Danmark og Finland er karantenetiden 14 dager. I Norge er den for tiden 10 dager.

Publisert: 18.06.20 kl. 19:54

