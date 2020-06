AUF-leder: Ina Libak Foto: Frank Ertesvåg

Libak tar ikke gjenvalg som AUF-leder - skal ut på jobbmarkedet

Ina Libak (30) tar ikke gjenvalg som AUF-leder. Hun skal nå ut på jobbmarkedet og stiller ikke som kandidat til Stortinget ved neste valg.

Hun informerte fredag om at hun gir fra seg ledervervet på årsmøtet i høst, på sin facebook-profil. Da hadde hun gitt beskjed til valgkomitéen om sin beslutning.

– Det er ikke noen annen grunn enn at jeg nå i 14 år har brukt natt og dag på AUF. Og jeg har brukt tiden på det mest meningsfylte arbeidet jeg har kunnet gjøre ved å være med og bygge opp organisasjonen etter 22. juli og bygget det opp det til den kraften vi er, sier Libak som er 30 år.

Hun var en av de som overlevde Utøya-terroren i 2011.

Hun forteller at hun ikke kommer til å stille som kandidat til Stortinget ved neste valg. Libak sier hun nå satser på å bruke utdannelsen som sosionom i yrkeslivet.

– Jeg skal nå ut på arbeidsmarkedet og håper å jobbe som sosionom, forteller Libak.

På spørsmål om hennes fremtid i politikken påpeker hun at politikk ikke er noe man sier ja eller nei til.

– Et tillitsverv er ikke uaktuelt dersom jeg skulle få tillit på et senere tidspunkt, sier hun.

Libak har vært leder for AUF i perioden 2018-2020. Hun ble valgt inn i AUFs sentralstyre i 2014 og ble nestleder under landsmøtet i 2016.

Libak forteller at tiden frem mot landsmøtet skal brukes til å tegne opp hvordan Norge bør se ut i 2035 og at det neste tiåret må brukes på å bygge et rettferdig og bærekraftig samfunn. Hun mener målet må være å kutte i utslippet av klimagasser samtidig som folk får stå i arbeid.

Hun påpeker at det nå er på tide å gi lederposisjonen til andre personer, men avviser at hun er mett på politisk arbeid. Hun er glad det fortsatt er fire måneder igjen til landsmøtet, der hun gir seg. Hun sier reaksjonene i etterkant av avgjørelsen hennes varmer.

– Det betyr mest høre fra laget sitt. Vi har et veldig sterkt lag i sentralstyret. Jeg vil savne å tilbringe tiden med AUF-aktivister, sier hun.

Publisert: 12.06.20 kl. 14:06

