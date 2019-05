ANSATT: Kvinnen jobbet på Førde sentralsjukehus, hvor hun døde av rabies mandag. Foto: Gisle Oddstad, VG

Rabiessmittet kvinne jobbet på sykehuset hun døde på

FØRDE (VG) Kvinnen fra Fjell kommune som døde av rabies på Førde sentralsjukehus, var ansatt på det samme sykehuset.

Det opplyser Helse Førde onsdag ettermiddag, ifølge NRK. Dette har også VG fått opplyst fra flere kilder.

Den rabiessmittede kvinnen i 20-årene, som ble bitt av en hund i Asia for vel to måneder siden, døde på Førde sentralsjukehus mandag kveld som følge av den svært alvorlige virussykdommen.

Smittevernlege Jens Eikås i Fjell kommune er oppnevnt som familiens talsperson.

– Det er en forferdelig tung sak og en belastning for familien, sa han til VG tidligere torsdag.

– Hun var også i en alder hvor hun har et stort nettverk, og med mange tett på. Familien er veldig berørt av det.

Det er derfor opprettet krisestab i kommunen, som ligger vest for Bergen. Rådmann Steinar Nesse sier at alle de pårørende bor her.

Kvinnen er fra et tettsted med få innbyggere, og rådmannen tror at alle her kjenner vedkommende.

– Det er jo en forferdelig sak, og det er første gang på 200 år at noen dør av rabies i Norge, sier Nesse.

Publisert: 08.05.19 kl. 15:47