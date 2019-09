SJEF: Thor Gjermund Eriksen er NRKs øverste leder. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

NRK-sjefen etter kritikkstorm: Vil ikke beklage «Folkeopplysningen»-stunt

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen registrerer kritikken som har kommet, men har ingen planer om å komme med noen beklagelse.

– Nå skal vi ta debatten og vi skal evaluere metodene. Men vi må ikke glemme at programmet skal vises om to måneder. Det er ikke slik at publikum i Norge er utsatt for falske nyheter fra NRK. Verken jeg, eller du, eller noen av de som nå har vært kritiske har vært eksponert for falske nyheter, svarer Eriksen på spørsmål fra VG om han vil beklage etter at blant annet valgminister Monica Mæland i går kalte stuntet for «fullstendig uakseptabelt» og at Erna Solberg mener NRK har gjort en feilvurdering.

Det har vakt sterke reaksjoner etter at det ble kjent at NRKs «Folkeopplysningen» har manipulert elever ved Lillestrøm videregående skole i et halvt år gjennom bruk av en falsk valgomat, falske annonser, falske nettaviser og kontoer på sosiale medier.

Målet var å påvirke tirsdagens skolevalg ved å få elevene til å stemme på Senterpartiet, og på den måten vise hvordan man kan la seg påvirke av «fake news».

Enkelte har hevdet at stuntet kan ha påvirket ikke bare skolevalget, men også det reelle valget. Selv NRKs etikkredatør kan ikke utelukke det.

– Jeg mener det er svært liten sjanse for at dette har påvirket valget, men det illustrerer godt hvilke virkemidler man kan bruke dersom man ønsker det, sier Eriksen.

Stolt

Han mener vi som samfunn har et stort problem med at det er for lite kritisk tenkning rundt hva den nye teknologien kan gjøre med oss. Eriksen sier at ansvaret for å lære opp folk til å utøve kildekritikk ligger hos mediene, skoleverken og politikerne.

– Dette er et bidrag til det som er godt planlagt, vurdert juridisk og godkjent av fylkeskommunen. Jeg registrerer at alle de jeg har sett uttale seg fra Lillestrøm videregående skole, rektor og elever, mener de har hatt god læring av dette.

Han mener også å ha registrert at «alle» synes intensjonen bak programmet - å sette søkelys på hvordan vi lar oss påvirke og manipulere av ny teknologi - er bra.

– Det er et viktig tema som det er viktig å ta opp. Det er jeg stolt over. Så skal vi se kritisk på det etter at programmet er sendt. For publikum som kommer til å se det vil premissene være helt klare.

– Betyr det at du mener kritikken som har kommet nå - lenge før programmet blir vist - er uberettiget?

– Nå har dette ført til masse diskusjon om programmet men også om vi hvor lett vi kan la oss påvirke. Det er mildt sagt ulike synspunkter der ute på metodene. Rektor grunngir godt hvorfor han mener det er innenfor. Jeg vil ikke karakterisere noe som uberettiget, men vi bidrar til en bred debatt.

Visste ikke om stuntet

I et radiointervju i sin egen kanal sa kringkastingssjefen torsdag morgen at han ikke visste om valgstuntet til «Folkeopplysningen». På spørsmål fra VG om han burde vært det, i en så kontroversiell sak, svarer han følgende:

– I NRK tar vi hundrevis av beslutninger hver dag. Vi har meget dyktige redaktører. Om jeg skulle inn og vurdere i alle saker så ville det endt dårlig. Jeg har vært informert om prosjektet og visst hva de ulike programmene skulle handle om, men ikke gått inn i hvert enkelt program. Så kan man si at det hadde vært mer behagelig å bli informert.

En av de som har reagert kraftig på stuntet er valgforsker Bernt Aardal. Han har spekulert i om det hele kan være ulovlig.

– Det er det verken Aardal eller jeg som avgjør. Vi har selvsagt vurdert dette juridisk, og jeg ser i Aftenposten at rettsprofessor Eivind Smith mener dette ikke er ulovlig, men skjer det en slik vurdering får vi ta det når det kommer, avslutter Thor Gjermund Eriksen.

Klaget inn til PFU

Pressens Faglige Utvalg har torsdag formiddag mottatt èn klage på NRKs metode, opplyser pressforbundssekretariatet til VG.

– Vi har mottatt en klage, men vi har ennå ikke tatt stilling til hvordan den skal håndteres, sier rådgiver Trude Hansen i Presseforbundet.

Hun kan foreløpig ikke si noe mer om hvem klagen kommer fra. Hansen understreker at de generelt får mange henvendelser, men at flere blir avvist som klage.

