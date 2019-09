INNBRUDD: Døra til Røde Kors sin pantebu på Ljøsheim i Ringsaker ble i helgen brutt opp, og store deler av panten stjålet. – Utrolig frekt, sier Erling Feiring, operativ leder for Nes Røde Kors hjelpekorps. Foto: Privat

Stjal Røde Kors-pant for flere tusen kroner

Nes Røde Kors hjelpekorps fikk en trist telefon søndag morgen. Frekke tyver hadde brutt seg inn og stjålet panten deres.

– Det er utrolig trist at folk er så frekke og bryter seg inn slik. Tyvene har klart å stjele med seg tre til fire sekker med pant, for om lag 3000–4000 kroner, sier Erling Feiring, operativ leder for Nes Røde Kors hjelpekorps til VG.

Feiring mottok den triste beskjeden søndag morgen, om at noen hadde brutt opp døra på pantebua deres i hytteområdet Ljøsheim på Ringsakerfjellet i Hedmark.

Pantebua har vært der i om lag ti år, og det er ikke første gang de opplever innbrudd.

– Men første gang vi blir rammet så hardt, sier Feiring.

PANT: Tyvene hadde ikke fått med seg alle sekkene med pant. Det var igjen et par, men de hadde fått med seg opp til fire sekker, ifølge Nes Røde Kors hjelpekorps. Foto: Privat

Pengene går til Røde Kors sitt arbeid

Pengene Røde Kors får fra panten skulle gått til å holde kurs og sosiale sammenkomster for medlemmene. Nå blir det ikke slik.

– Nå skal vi reparere bua, og gjøre den mer solid, sier Feiring.

LÅS: Det eneste som hang igjen var låsen, resten av døra var revet av. Foto: Privat:

Nes Røde Kors har anmeldt innbruddet til politiet.

Til Ringsaker Blad bekrefter politiet at de har mottatt en anmeldelse, og at de ønsker å komme i kontakt med folk som kan ha sett noe i området.

– Det skal ikke være første gang det skjer der. Vi er interessert i tips fra publikum om noen kan ha sett noe, sier operasjonsleder Atle Bernhoft von Obstfelder til lokalavisen.

