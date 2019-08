GIKK LØS PÅ VALGBOD: Politiet er på stedet med flere patruljer etter at tre menn gikk løs på valgbod i morgentimene fredag. Foto: Vemund Anke Garden

Menn gikk løs på MDG-valgbod med sag

Tre menn troppet fredag morgen opp på Olaf Ryes plass på Grünerløkka i Oslo med sag og verktøy. Ifølge politiet gikk mennene løs på en valgbod.

Mennene omtales som «ganske aggressive».

Det er snakk om valgboden til Miljøpartiet De Grønne (MDG).

Meldingen som kom inn til politiet klokken 08.01 omhandlet «tre menn som sager løs».

– De har hatt verktøy og sag som de har jobbet med på denne boden. De fremstår som ruset på narkotika. Vi har også funnet mindre mengder med narkotika på dem som underbygger dette, forteller Christer Martinsen, oppdragsleder i Oslo politidistrikt, til VG.

Politiet har kontroll på to av personene og søker etter den tredje.

– Om de i det hele tatt har vært klar over at det er en valgbod de har gått løs på, eller om det er snakk om tilfeldig skadeverk, er vanskelig å si, sier Martinsen.

Politiet skriver på Twitter at de to som er pågrepet kjøres i arrest.

Une Bastholm, som er MDGs andre nasjonale talsperson, sier til VG at hun synes det er trist.

– Uansett hvilket parti det er snakk om så er det trist at noen går til angrep på en valgkamp i et land med lange, demokratiske tradisjoner, sier hun til VG.

– Dette er jo forhåpentligvis et enkelttilfelle, og vi er klar til å fortsette valgkampen.

– LEIT: Geir Storli Jensen, leder av Grünerløkka MDG, synes det er leit at noen kan ha hatt et ønske om å utføre skadeverk på MDG-valgboden. Foto: Vemund Anke Garden

– Ubehagelig

Geir Storli Jensen, leder av Grünerløkka MDG, syklet forbi på vei til jobb og så politiet stå ved boden til partiet.

– Jeg synes jo det er litt ubehagelig. Det kunne vært frivillige her som var ute for å drive valgkamp. Da er det ubehagelig at slike ting kunne skjedd, sier Storli Jensen.

Han sier skadene på boden er små, og at det ser ut til at politiet har fått stoppet mennene kjapt.

– Jeg tror det er mer sinne enn ødeleggelse, så det skal nok gå bra å fortsette valgkampen.

– Men det er jo leit. Vi er avhengig av folk som driver valgkamp for miljøpartiet, og da er det ekkelt å vite at de kan bli utsatt for sinte mennesker som har lyst til å gå løs på materiell, sier han.

FREMSTO RUSET: Personene som gikk løs på en MDG-valgbod fredag morgen fremsto som ruset, ifølge politiet. Foto: Vemund Anke Garden

