Flere tusen er samlet til klimademonstrasjon: – Hva er poenget med å lære hvis man ikke har et sted å være?

I Oslo og over hele landet pågår det som muligens er tidenes største norske klimamarkering.

Oppdatert nå nettopp







– Vi vil ikke leve på en halv jordklode. Hele menneskeheten, alle dyr og planter er består på dette klimaet. Hvis det forsvinner, forsvinner vi, sier Eva Fraser-Green (10).

Sammen med Ella Vågsland Blaauw (10) har de møtt opp i dagens skolestreik for klimaet, samt den påfølgende markeringen «Klimabrølet», for å vise sin støtte til kampen mot klimaendringer.

– Vi må rette opp i feilene som mennesker har gjort. Derfor forsøker vi å si fra til politikerne, sier Blaauw (10).

– Er dere bekymret for fremtiden?

– Ja, vi er ganske bekymret, sier Fraser-Green.

– Vi vil ikke ha en helt ødelagt jordklode når vi vokser opp. Og det blir jo bare verre og verre, så vi må nesten gjøre noe, sier Blaauw.

– Hva sier dere til politikerne som mener dere burde være på skolen i dag?

– Til dem sier vi: Hva er poenget med å lære hvis man ikke har et sted å være? sier Fraser-Green.

SKOLESTREIK: Knut (8), Ella Vågsland Blaauw (10), Eva Fraser-Green (10) og Ellinor Lund Olsen (12) skolestreiket for klimaet i dag. Foto: Bringedal, Terje

– Bekymret

– Jeg er bekymret for at mine barn ikke skal få vokse opp i en verden og i et Norge som jeg har vokst opp i. At de ikke skal få oppleve gleden av å gå på ski og ake, sier Anna Hellebust (18).

Sammen bærer de på et banner med påskriften «Alle barn har rett til en framtid», og føyer seg inn i mengden av engasjerte ungdom og voksne som har møtt opp.

De to er opptatt av klimasaken, og prøver å leve miljøvennlig.

– Jeg spiser veldig lite rødt kjøtt, prøver å bruke kollektivtransport og sykkel, og drar stort sett på kortreiste ferier, sier Hellebust.

– Jeg spiser ikke kjøtt, og kjører bare hvis foreldrene mine sier at vi må det. Når vi skal steder prøver jeg å foreslå mer miljøvennlige måter å dra på, istemmer Tørstad.

At de går glipp av skolen mener de er et lite offer.

– Jeg streiker fordi jeg mener at min fremtid og mine barns fremtid er viktigere enn en skoledag. Jeg føler jeg lærer mer ved å streike og være aktivist, enn å være på skolen og lese historie.

VG-spesial: Bør elever ha streikerett?

























STRESSA: Anna Hellebust (18) og Maja Tørstad (14) er blant de streikende i Oslo fredag.

les også Stille før brølet: Har levd på sparepenger og «dumpster diving»

Besteforeldre på plass

Men det er ikke bare unge skoleskulkere som har møtt opp. På Eidsvolls plass foran Stortinget står Randi Arnesen og Christian Holst som representanter for «Besteforeldrenes klimaaksjon».

– Det er jo da den lille gruppen besteforeldres klimaaksjon. Det er noe med å bry seg om vår fremtid og våre barnebarns fremtid. Og det er jo viktig å vise at det går over hele aldersspennet, sier Arnesen.

– Det er viktig, for den eldre generasjonen har også stemmerett, så de stemme på en måte som gjør at politikere som vil gjøre noe med klima kommer inn. Det kan ikke de unge, legger Holst til.

Han tar – på vegne av sin egen generasjon – på seg ansvaret for at folk nå ser seg nødt til å demonstrere.

– Derfor tar vi besteforeldrene ansvar for den utviklingen, og støtter opp om de unge.

Publisert: 30.08.19 kl. 14:54 Oppdatert: 30.08.19 kl. 16:22







Mer om