SAS-PILOT: Ingrid Gulstuen Krogh (28) er glad for å komme seg opp i luften etter en langvarig streik. Foto: Privat

SAS-pilot Ingrid (28): Frykter ikke å møte passasjerer

Både SAS-ledelsen og pilotforeningene er fornøyde med avtalen de inngikk i går. Men hva sier pilotene selv? Ingrid Gulstuen Krogh (28) håper hun nå får et mer sosialt liv.

SAS-streiken er over og dette er i korte trekk innholdet i den nye treårige kollektive avtalen mellom SAS og pilotene:

* Mer forutsigbarhet: Andelen piloter som får ha en forutsigbar turnusordning økes nå fra 40 til 60 prosent.

* Ansettelsestrygghet: To samarbeidsavtaler som var sagt opp, er nå tilbake, og inngår som en del av tariffavtalen, skriver Flygerforbundet og Parat i en pressemelding torsdag kveld. Avtalene regulerer ansettelsestrygghet og ansiennitetsmuligheter.

* Lønnsøkning: Partene er blitt enige om en lønnsøkning for pilotene på 3,5 prosent i år, 3 prosent i 2020 og fire prosent året etter der igjen, 2021. På forhånd ønsket krevde pilotene en lønnsøkning på 13 prosent.

* Fleksibilitet: SAS har fått gjennom aspekter som gjelder fleksibilitet. Et av dem er at langdistansepiloter også skal kunne fly kortdistanse.

En frihelg i måneden

Ingrid Gulstuen Krogh (28), er pilot i SAS og sto frem i VG og Fri Fagbevegelse under streiken og fortalte om hvordan arbeidstiden gjorde det vanskelig å ha et godt sosialt liv utenfor jobben.

– De aller fleste av mine venner jobber åtte til fire på hverdager. Det er vanskelig for meg å holde kontakten med dem, sa hun til fri Fagbevegelse i starten av streiken.

I likhet med 6 av 10 ansatte i SAS, har Ingrid en variabel turnus, med 11–12 fridager i måneden, som kan plasseres når som helst og bare krav på en frihelg i måneden.

Som et resultat av forhandlingene, økes nå andelen piloter som får ha en forutsigbar turnusordning 40 til 60 prosent.

– Blir det lettere å ha et sosialt liv nå?

– Det blir litt bedre. Vi har fått en større andel av piloter som får lov til å jobbe i fast turnus. Det betyr at færre må jobbe i den mer uforutsigbare turnusen, sier hun til VG.

– Håper på fast turnus

I dag får hun arbeidsplanen fra SAS den 15. hver måned. Da vet hun når hun skal jobbe den neste måneden.

PÅ LANGTUR: Gulstuen Kroghs første tur etter streiken er tur/retur Las Palmas på lørdag. Foto: Privat

– Tror du at du får en fast turnus nå?

– Det vet jeg ikke, men jeg har jo håp om det, men det er nok slik at de yngste må jobbe i variable turnuser. Men jeg har jobbet tre år i SAS allerede og jeg legger inn en søknad og håper på det beste, sier hun.

28-årige Ingrid Gulstuen Krogh begynte på flyskolen på UiT da hun var 19 år og fikk jobben i SAS da hun var 25 år.

– Er du fornøyd med den nye avtalen?

– Jeg er veldig fornøyd med at vi fikk gjeninnført avtalene som sikrer oss trygge ansettelser i Skandinavia, og som sikrer at vi har karrieremuligheter i SAS. Dette er avtaler som har eksistert i flere år, men som ble tatt fra oss i forkant av forhandlingene.

SAS: Har ikke med alder å gjøre

Knut Morten Johansen, informasjonssjef i SAS, sier det er en naturlig fordeling mellom fast og variabel turnus hos pilotene, og at det egentlig ikke har noe med alder eller ansiennitet å gjøre.

– Vi er ulike og har ulike behov og den enkelte kan søke seg til den arbeidssituasjonen som passer dem best. Piloter som flyr langdistanse, for eksempel, jobber i variabel turnus og det er mange piloter som ønsker å ha variabel turnus, både på kort- og langdistanse. Det er viktig å si at variabel turnus, for eksempel, innebærer totalt sett færre antall arbeidsdager, sier han til VG.

– Understreker at SAS har kontinuerlige ambisiøse planer om å gjøre grep for å bedre balansen mellom jobb og fritid som inkluderer større forutsigbarhet.

GOD STEMNING: Knut Morten Johansen, informasjonssjef i SAS sier humøret er på topp i SAS nå. Foto: NTB Scanpix

– Kan bli i lengste laget

Gulstuen Krogh forteller at hennes første tur etter streiken er tur-retur Las Palmas lørdag.

– Det er en av de lengste arbeidsdagene. Det er oppmøte 10.25 på Gardermoen og jeg er ikke tilbake igjen før 23.20.

Neste tur er søndag ettermiddag, 18 timer etter turen til Las Palmas.

– Hva synes du om de lange rutene?

– De kan bli i lengste laget, men så lenge man får tilstrekkelig hvile før og etter, er det greit.

Hun sier at hun gleder seg veldig til å fly igjen.

– Det blir utrolig fint å komme tilbake i jobb. Det er også fint at flere slipper å bli rammet av streiken.

– Helt nødvendig streik

– Frykter du reaksjoner fra SAS-kundene?

– Nei, vi har fått så god støtte fra SAS-kundene i denne streiken, så jeg frykter ikke å møte passasjerer, sier Gulstuen Krogh.

– Synes du streiken var nødvendig?

– Ja, det var helt nødvendig at vi gjennomførte denne streiken og at vi fikk igjennom disse avtalene. Selv om jeg selvfølgelig synes den varte lenge, sier hun.

– Ansettelsestrygghet

Kari Åsvestad (56), flykaptein i SAS tar sin halvårlige test i simulatoren da VG tar kontakt fredag.

Hun forteller at hun la seg tidlig for å være forberedt og presiserer at hun ikke har lest alle detaljene i avtalen som ble inngått i går.

– Men jeg er glad for at vi har fått tilbake vår ansettelsestrygghet; vår «naturlige» karrierevei som har vært en selvfølge siden før jeg begynte i SAS i 1990. Dessuten åpner avtalen for et mer levelig system for dem som jobber i variabel gruppe, sier hun i en kommentar til VG.

FLYKAPTEIN: Kari Åsvestad (56), flykaptein i SAS er glad for at pilotene har fått tilbake ansettelsestryggheten. Foto: Privat

Informasjonssjef Johansen sier at humøret er på topp i SAS dagen etter at streiken er over.

– Hva vil du si til pilotene som skal ut å fly nå?

– Stemningen er fantastisk bra hos pilotene og de er tilfredse over å komme tilbake. Det er ubehagelig å stå i en streik som belaster så mange passasjerer. Dette har mange kjent på, og nå merker jeg på stemningen at nå gjelder det å få flyene opp i lufta, sier han til VG.

Publisert: 03.05.19 kl. 14:07