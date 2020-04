ÅPNER: Administrerende direktør i Private Barnehagers Landsforbund Anne Lindboe ser frem til gjenåpning 20. april. Foto: Roger Neumann

Utfordrende å åpne barnehager: – Foreldre skal være trygge

Anne Lindboe mener foreldre ikke trenger være redde for å sende ungene i barnehagen over påske: – Vi tar smittevern og barns sikkerhet på ytterste alvor, forsikrer lederen for Private Barnehagers Landsforbund.

PBL organiserer 1920 barnehager med ca. 30.000 ansatte. Administrerende direktør Anne Lindboe (48) er utdannet barnelege og var barneombud inntil 2018.

– Det blir nok stor gjensynsglede, sier Lindboe om gjenåpningen av barnehagene 20. april.

Hun setter pris på at barnehagene får en uke over påske til å forberede seg på innrykket og åpne kontrollert. Om lag 275.000 barn i Norge går i barnehage.

– Vi forholder oss til at helsemyndighetene mener at gjenåpning vil være smittevernfaglig forsvarlig. Da skal vi sørge for at det er trygt både for barn og voksne, sier Lindboe.

SMITTEVASK: Charlotte Buaune og Anette Borgemoen vasket over flatene da Lillehammer idrettsbarnehage ble stengt for fire uker siden. Foto: Geir Olsen

Nok ansatte er utfordringen

PBL har fått rapportert av om lag en av fem ansatte er ute av spill, fordi de selv eller nære pårørende tilhører en risikogruppe eller fordi de er sykemeldte av andre grunner.

– Største utfordringen blir å stille med et tilstrekkelig antall ansatte. Kommer alle barna tilbake samtidig som vi skal jobbe i mindre grupper, kan det bli krevende, sier Lindboe.

Hun mener at smittetesting må bli tilgjengelig så fort som mulig, fordi det nær sagt er uunngåelig at voksne blir smittet når stengningen av barnehagene oppheves.

– Blir en ansatt smittet i dag, skal alle rundt settes i karantene. Får vi sykdom i en stab som allerede er redusert, må testing kunne utføres slik at vi ikke setter friske i karantene.

TRYGT: Anne Lindboe sier at hensynet til helse og trygghet veier tyngst når barnehagene åpner igjen. Foto: Janne Møller-Hansen

Kan ikke holde avstand

Lindboe påpeker at barnehagene er en spesiell arena når det er smitte i befolkningen.

– Det går ikke an å overholde vanlige smittevernregler. Vi kan ikke holde avstand til barna, de putter ting i munnen, de skal stelles og koses og trøstes.

Lindboe ser frem til å få nasjonale føringer for daglige rutiner fra departementet 16. april. PBL jobber parallelt med å gi sine ansatte opplæring i smittevern.

– Foreldre skal være trygge på at smitterisikoen er så lav som overhodet mulig. Liv, helse og trygghet går først og trumfer alle økonomiske hensyn, sier Lindboe.

Ikke så bekymret for barna

Som barnelege har hun aldri vært særlig bekymret for barna under coronautbruddet.

– Det virker ikke som om barn blir så lett smittet av viruset eller at de lett smitter andre. Ingen barn er så langt blitt alvorlig syke i Norge. Men de få som er i risikogrupper, skal selvfølgelig holdes borte, slik at de ikke blir sittet i barnehagen, sier Lindboe.

Hun mener mye kan gjøres for å minimere risiko. Som at henting og bringing skjer ute, at barna er sammen i mindre grupper og tilbringer mye tid utendørs.

– Vi regner med at de nasjonale føringene kommer og det praktiske faller på plass. Da er det bare å brette opp ermene og stille opp. Det er veldig bra for barna å komme seg tilbake.

Barn trenger vennene

Lindboe understreker at barnehagene er viktige for barnas helse, utvikling og læring.

– Jo lenger borte de er fra barnehage, jo større er læringstapet og jo mer utsatt er alle de sårbare barna som virkelig trenger barnehagene hver dag for stabilitet og trygghet.

Anne Lindboe sier at barnehagene gleder seg til å få barna tilbake.

– Alle barn trenger å se vennene sine og dem de er glad i. Mange foreldre tenker nok også at det er fint at noen proffer tar over igjen, smiler sjefen for de private barnehagene.

