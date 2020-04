OVERRASKELSE: Andreas hilser til påskeharen gjennom vinduet sammen med mamma Nadia og broren Luciano. Foto: Terje Bringedal, VG

Mistet inntekten og ble påskehare: – Jeg er helt sjokkert

HØYBRÅTEN (VG) Påskeharen titter inn i huset til bursdagsbarnet Andreas (6), gjøgler litt rundt og legger igjen to egg i hagen. Påsken blir ikke helt slik ballongdekoratør Hilde Grimsen hadde sett for seg.

Inntektene hennes forsvant på et blunk etter at myndighetene stengte ned Norge 12. mars. Men nå har kvinnen fra Nes på Romerike kjøpt seg harpuskostyme. Dagene er plutselig fulle igjen.

– Jeg er helt sjokkert over hvor godt dette har slått an, sier Hilde Grimsen med et smil. Hun har meldt seg som arbeidsledig hos NAV. Den siste uken har antallet arbeidssøkere hos NAV økt med ytterligere 21.000 personer. Totalt er dermed 433.000 personer registrert som helt ledige, melder NAV.

– Gøy å se ungene

Hun gjør seg klar for en dag som påskehare ved stasjonen på Lørenskog, som en gang var alle barns Sesam stasjon på NRK. Men nå er det ikke Max Mekker som gjelder.







PÅSKEHARE: Hilde Grimsen klar for et nytt oppdrag på Lørenskog stasjon.

Drakten kommer på. Hilde tar på seg føtter og hansker og til slutt hodet av nylon. Den er tung å puste gjennom.

Men påskeharen er klar.

Det bærer over grensen til Oslo og litt opp i lia på Høybråten. Der jumper hun inn i hagen med kurven sin.

Andreas Zamarron Jørgensen fyller seks år, men dagen er ikke helt som han hadde sett for seg. Bursdagsselskapet er avlyst.

– Det er veldig hyggelig. Det er så gøy å se ungene. De kan hverken være i barnehagen eller på skole. Men plutselig skjer det noe når påskeharen kommer, sier Hilde Grimsen.

Liv i stua

Hun koser seg helt tydelig med sin nye oppgave. Ifølge mamma blir Andreas først litt skeptisk, men så fryder han seg over det overraskende besøket. Det blir liv inne i stua når påskeharen dukker opp på familiens uteplass.

BURSDAGSMORO: Andreas fylte seks år og fikk besøk av påskeharen sammen med storebror Luciano. Foto: Terje Bringedal, VG

– Han ble kjempeglad, sier moren Nadia Zamarron. Når påskeharen har hoppet videre kommer Andreas ut sammen med Luciano (12), pappa Arild og familiens to hunder. Brødrene finner påskeegg i hengekøyen.

Bursdagsbarnet er ganske sikker på at påskeharen kom gjennom skogholtet i nærheten.

Da er Hilde Grimsen allerede på vei til dagens andre oppdrag - i Nannestad. Påskedagene er i ferd med å fylle seg opp etter hun fikk denne ideen fredag i forrige uke.

PÅ MED PELSEN: Hilde Grimsen tar på seg habitten i døren av varevognen hun kjører rundt med. Foto: Terje Bringedal, VG

– Jeg fikk tak i et kostyme, fikk datteren min til å filme meg i hagen og la det ut på Facebook. Jeg kjøpte 12 påskeegg og tenkte at kanskje 4–5 ville ha dette her.

Har tatt av

Hun tok feil. På en liten uke har Facebook-videoen blitt sett 14.000 ganger. Ideen har spredd seg til andre byer i Norge. Flere ballongdekoratører har gjort det samme som henne.

– Påsken er ikke avlyst, den er bare litt annerledes. Det er mitt lille slagord, sier Hilde Grimsen.

– Det er mange jeg har sagt nei til. Jeg har dessverre ikke helikopter. Jeg kunne sikkert hatt tre-fire harer i jobb. Det er har tatt av, forteller hun.

Håper på normale tider

Til daglig driver Grimsen enkeltpersonforetaket Ballongbuketten og har dagene fulle med å dekorere på kjøpesentre, i brylluper, bursdager og ved andre festlige begivenheter. Hun leverer oppsatser sammensatt av flere ballonger - alt tilpasset den, de eller hva som skal feires.

Den 12. mars snudde alt på hodet.

– Jeg var ganske fullbooket. I løpet av to dager hadde jeg ingen bestillinger igjen. Alt ble avbooket, forteller hun.

Hun har hun fått noen oppdrag igjen og håper det går mot mer normale tider etter påske.

– Jeg regner med at det blir en del levering ballongbuketter på døren til folk. Men de fleste bryllup er avlyst og utsatt til neste år. Alle bookingene vi hadde kommer nok ikke tilbake.

I AKSJON: Påskeharen kjører en liten performance på noen minutter før hun hopper videre til neste familie. Foto: Terje Bringedal, VG

Drillpike neste

Hilde Grimsen tar 600 kroner for at påskeharen skal komme på besøk.

– Jeg kjøper inn eggene, så er det utgifter til bom og bensin. Jeg tjener ikke veldig mye, men jeg sitter ikke hjemme og griner over at jeg tjener ingen ting. Det redder i hvert fall denne måneden, sier hun.

– I april klarer jeg meg selv. Du kan søke om støtte etterskuddsvis på bakgrunn av tapt omsetning. Men jeg tenker at her er det bare er å stole på seg selv. Jeg har meldt meg arbeidsledig, men håper det løsner litt etter påske.

Hun tror mai kan bli vanskelig for mange i Norge. Nasjonaldagen blir i alle fall veldig annerledes i år. Påskeharen får fri, men Hilde Grimsen har en humoristisk tilnærming til hva som er mulig å tjene penger på om en måneds tid:

– Vi får kle oss ut som drillpiker og drille litt rundt i hagene til folk!

Publisert: 11.04.20 kl. 18:24

