RISIKOGRUPPENE: Eldre personer over 65 år defineres som en risikogruppe under coronaepidemien av helsemyndighetene. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Etterlyser egen krisepakke til risikogruppene: – Nå er kassen snart tom

Flere organisasjoner som representerer risikogrupper slår alarm om isolasjon og ensomhet blant en stor del av befolkningen når hverdagen vender tilbake.

– Når vi alle er isolert slik som nå, så er alle i samme situasjon, men når samfunnet normaliseres vil mange bli stående igjen på startstreken mens andre løper fra, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen til VG.

Helsedirektoratet uttalte i slutten av februar at 1, 6 millioner nordmenn befinner seg i risikogruppen. Eldre personer over 65 år, mennesker med hjerte- og karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk - de vil alle rammes hardere om de blir smittet av coronaviruset.

For dem vil en «gradvis gjenåpning» være umulig, mener Stiftelsen Dam i en felles uttalelse med Nasjonalforeningen for folkehelsen, Diabetesforbundet, Kreftforeningen, Rådet for psykisk helse og funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

– Mange vil slite med ensomhet og isolasjon framover, disse må få et tilbud, sier Lillehagen.

BER OM HJELP FRA REGJERINGEN: Generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen, mener myndighetene må våge å satse på innovasjon og omstilling i frivilligheten. Foto: Stiftelsen Dam

– Nå er kassen snart tom

Stiftelsen Dam er en av Norges største stiftelser, som forvalter penger til helse- og forskningsprosjekter som skal gi bedre helse gjennom deltakelse, aktivitet og mestring.

Etter utbruddet av viruset lyste de ut 20 millioner kroner ekstra til organisasjonene i helsefrivilligheten. Behovet for ekstratiltak er stort. De to siste ukene har de fått over 200 søknader, forteller Lillehagen.

I en samlet uttalelse fra de seks organisasjonene etterlyses det nå en egen krisepakke til organisasjonene som representerer risikogruppene.

– Vi i helsefrivilligheten, som fra første stund har mobilisert et omfattende tilbud, venter fortsatt på vår hjelpepakke. Vårt fokus har hele tiden vært å gi et best mulig tilbud. Nå er kassen snart tom, skriver de til VG.

For selv om myndighetene gradvis myker opp de generelle restriksjonene i slutten av april, vil de sårbare gruppene være nødt til å begrense egen aktivitet i mange måneder, kanskje år fremover - noe som kan føre til at de gradvis blir mer og mer isolerte, påpeker Lillehagen.

Vil at eldre skal få noe å glede seg til

Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, forteller at de tidlig måtte avlyse alle arrangementer og aktiviteter for våren som følge av virusutbruddet. Organisasjonen har 27.000 medlemmer på landsbasis og over 500 lokallag.

– Vi har mange aktiviteter knyttet til seniorer, samtidig som vi er pasientorganisasjonen for personer med demens:

– Vi har mistet alle møteplassene våre. Så nå ringer våre frivillige istedenfor å gå tur, og vi har måttet gi beskjed til våre medlemmer om at de må være forsiktige i lang tid fremover. Nå trenger vi støtte til å iverksette nødvendige tiltak, sier hun til VG.

Støtten de nå ønsker fra myndighetene vil brukes til innovativ frivillighet og digital omstilling, forteller Gerhardsen.

MÅ FÅ NOE Å GLEDE SEG TIL: Mennesker i risikogruppen må få muligheten til å møtes, oppleve ting og ha noe å glede seg til, også etter corona-krisen, mener Mina Gerhardsen. Foto: Anne Elisabeth Ness

– Mange har fått utsatt egen kreftbehandling

Kreftforeningen, som har over 113.000 medlemmer og 27.000 frivillige, beskriver dagens situasjon som spesiell. De har opplevd et enormt trykk fra kreftsyke og pårørende som har spørsmål til hvordan de skal stille seg til situasjonen, forteller generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross til VG.

– Vi opplever at de trenger oss mer enn noen gang. Mange har også fått utsatt egen kreftbehandling som følge av virusutbruddet, og mange tør ikke møte opp til behandling av frykt for å bli smittet:

– Til vanlig har vi mange møteplasser for pasienter og pårørende, men nå som alt er stengt trenger vi midler til den store omstillingen vi står overfor -for å utvikle akutte nye tilbud for de mest sårbare, sier hun.

INGEN OMSTILLING UTEN MIDLER: – Vår viktigste oppgave er å sørge for at vi fyller gapet mellom behov og tilbud så raskt som mulig, men det klarer vi ikke uten prosjektmidler som fremmer innovasjon, sier Ingrid Stenstadvold Ross. Foto: Lise Åserud, NTB

– Bekymret for den kollektive folkehelsen

I et notat fra Folkehelseinstituttet (FHI) til regjeringen søndag mener FHI at personer i gruppene med høyest risiko for alvorlig sykdom i større grad må få målrettede budskap og beskyttes mot smitte, om nødvendig med støtte fra frivillige organisasjoner og kommunene.

Fullstendig isolasjon for denne gruppen anbefales ikke, skriver FHI.

Rådet for psykisk helse håper også at regjeringen vil vise finansielle muskler i møtet med det de beskriver som store og akutte problemer i den psykiske folkehelsen.

– Når kontaktsavn, ensomhet og manglende strukturer nå siger inn i livene til veldig mange mennesker, vil det påvirke den psykiske helsen negativt. Vi er bekymret for den kollektive folkehelsen:

– Tilrettelegging for frivillige er livsviktig, fordi de frivillige reduserer helsetap og bygger god psykisk helse hos den som får tjenester og hos den som gir tjenester, sier generalsekretær Tove Gundersen til VG.

BEKYMRET: Generalsekretær i Rådet for psykisk helse, Tove Gundersen. Foto: Erik Sundt

Bjørnar Allgot i Diabetesforbundet og Lilly Ann Elvestad i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) slutter seg også til behovet for penger til nye tiltak.

FFO er med sine 84 medlemsorganisasjoner og mer enn 335.000 medlemmer Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke.

– Organisasjonene har spilt en viktig rolle i håndteringen av coronakrisen. Nå er det viktig at de får inndekning for sine tap, slik at de får rom til å være kreative og fylle sin samfunnsrolle også i tiden som kommer etter pandemien, sier Elvestad til VG.

LANGSIKTIG KAMP: Leder i FFO, Lilly Ann Elvestad, takker regjeringen, helsemyndighetene og Stortinget for arbeidet så langt, men understreker at kampen fortsatt ikke er over. Foto: Gorm Gaare

Publisert: 08.04.20 kl. 23:45

