DREPT: Oscar André Ocampo Overn ble bare 15 år gammel. Foto: Privat/Terje Bringedal

Faren tiltalt for drap på Oscar André (15): Nå starter rettssaken

GJØVIK TINGRETT (VG) Statsadvokaten mener faren planla drapet natten før han kvalte sin egen sønn. 45-åringen erkjenner straffskyld for drap og noen av overgrepene.

Oppdatert nå nettopp

Familiefaren (45) erkjente straffskyld for drap da retten ble satt i Gjøvik tingrett tirsdag morgen.

Han erkjente også straffskyld for å ha begått seksuelle overgrep mot sønnen, men nekter straffskyld for en av overgrepspostene.







45-åringen mener han ikke begikk overgrep mot sønnen da han var under 14 år, kun i en periode etter at sønnen var fylt 14.

Til stede i retten er kun aktørene, selve bygningen er stengt for både publikum og presse som et smitteverntiltak.

les også Polititeori om Toten-drapet: Sønn (15) drept etter å ha varslet om overgrep

Noen av vitnene i saken skal forklare seg over video, og det er også slik pressen får tilgang til å følge saken.

Saken starter med aktor Torbjørn Klundeseters innledningsforedrag, før den tiltalte 45-åringen starter sin forklaring, etter planen klokken 11.

Skal ha betrodd seg om overgrep

Ifølge VGs opplysninger skal 15-åringen på et tidspunkt før 9. oktober ha betrodd seg til en bekjent om overgrepene han skal ha vært utsatt for. Kvelden 8. oktober skal gutten ha betrodd seg også til moren, som igjen konfronterte ektemannen med dette.

Statsadvokaten mener at faren i løpet av natten som fulgte planla drapet på sønnen.

BISATT: Oscar André Ocampo Overn (15) ble bisatt på Østre Toten 15. november i fjor. Den blomsterprydede kisten var midtpunkt i Hoff kirke. Foto: Brynjar Eidstuen/ Oppland Arbeiderblad

Statsadvokaten mener handlingen var planlagt, blant annet fordi faren på forhånd hadde sperret vinduer, en balkongdør og en brannstige i tilknytning til et soverom med strips, slik at disse ikke lot seg åpne.

Da kona senere forsøkt å hindre faren i å ta livet av sønnen, stengte han henne inne på soverommet og låste døren fra utsiden.

Ifølge tiltalen skal 45-åringen ha begått gjentatte seksuelle overgrep mot sønnen i en periode fra sommeren 2017 til desember samme år, og ved to anledninger i en periode fra desember 2018 til januar 2019.

– Vil forklare seg om motiv

Noen av de påståtte overgrepene skal ha blitt begått mens gutten var under 14 år. Faren er også tiltalt etter straffelovens bestemmelser om incest.

– Det er en svært alvorlig tiltale, men det er ingen overraskelse for ham hva som står i den, sa familiefarens forsvarer, advokat Håvard Fremstad, til VG da tiltalen ble tatt ut.

les også Kriseteamet etter voldshendelsen på Toten: – Det var ingen som så det komme

Forsvareren har varslet at hans klient kommer til å forklare seg om motivet for drapet.

– Jeg ønsker ikke å si noe om motivet for handlingen, men det er et mer sammensatt bilde enn at det kun skyldes seksuelle overgrep. Dette vil han forklare seg om i tingretten, sa Fremstad til VG i midten av mars.

Det er satt av fire dager til rettssaken.

Saken oppdateres

Publisert: 21.04.20 kl. 08:59 Oppdatert: 21.04.20 kl. 09:32

Les også

Mer om Drap Krim

Fra andre aviser