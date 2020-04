OMKOMMET: Løvinnen Leia, her fra da hun var en unge 2008, døde fredag ettermiddag i Dyreparken i Kristiansand. Foto: Nicolai Prebensen

Løvinnen Leia (12) døde etter ulykke i dyrepark

Gjester ble vitne til at den 12 år gamle løvinnen Leia omkom i en ulykke i Kristiansand Dyrepark fredag.

For mindre enn 10 minutter siden

Det bekrefter veterinær i Dyreparken, Rolf Arne Ørberg, til VG.

– Det er en forferdelig trist hendelse. Det henger en vaier hvor det er festet ting som løvene vil ha, gjerne litt kjøtt, som løvene kan hoppe opp og ta tak i. Denne gangen satte hun seg fast, uten at vi vet helt hvordan det skjedde, sier Ørberg.

Det var Fædrelandsvennen som først omtalte saken.

SØSKENFLOKK: Leia (til venstre) sammen med søsknene i Kristiansand Dyrepark i 2008. Foto: Nicolai Prebensen

Veterinær Ørberg forteller at de ble varslet av besøkende om at Leia satt fast, men at det tok litt tid å komme seg inn for å hjelpe henne.

– Det er ikke bare å løpe inn til en løve å hjelpe. Man må fjerne de andre løvene for at det skal være trygt for oss å gå inn. Vi fikk kuttet vaieren fra utsiden, men da vi kom oss inn til henne var hun allerede død, sier veterinæren.

Da Leia ble døpt i 2008, ble hun og broren oppkalt etter et berømt søskenpar:

les også Løveungene endelig døpt

Ørberg forteller at vaieren de aktiviserer løvene med har vært der i 13 år, uten at det har blitt noe problem før.

– Det er vanskelig å gardere seg mot alle ulykker. Det er viktig at dyrene har noe å holde på med, og vi prøver å gjøre alle installasjoner så sikre vi bare kan. Denne vaieren har vært der i 13 år, og blitt brukt på samme måte, uten at det har vært noe problem, så dette var veldig overraskende.

Tidligere har løvene blitt aktivisert blant annet ved hjelp av snømenn:

Publisert: 04.04.20 kl. 19:44

Mer om Dyr Kristiansand Dyrepark

Fra andre aviser