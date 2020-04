Har stanset bil etter skyteepisode - jakter nok en bil

Roy Haagensen (47) sto ute og drakk morgenkaffen da han hørte høylytt krangling - etterfulgt av to høye smell. Politiet har stoppet én bil etter episoden.

Ved 11-tiden bekrefter politiet overfor VG at de har stanset en bil de setter i direkte tilknytning til skyteepisoden på Observatorie terrasse på Skillebekk i Oslo.

Politiet sendte flere enheter til stedet etter at meldingen om skytingen kom ved 09.50-tiden og har jaktet involverte biler og personer. Nå har de stanset en bil i Trelastgata, flere kilometer unna.

– Vi har avdekket en av de involverte bilene i Trelastgata, en personbil, som settes i sammenheng med skyteepisoden på Observatorie terrasse. Det er en av bilene som har vært involvert, og vi jobber opp mot bilen, sier operasjonsleder Vidar Pedersen.

Foreløpig er det ikke foretatt pågripelser. Det er uklart hvor mange som var i bilen og hvor mange som har vært involvert i episoden. Søket etter den andre bilen fortsetter.

Ble vitne til hendelsen

Roy Haagensen (47) bor like i nærheten, og var ute sammen med kona og ei venninne for å drikke kaffe, da fikk med seg dramaet på 60–70 meters avstand:

– Vi står her og prater, det er mer stille enn vanlig nå, og plutselig hører vi høylytt krangling og skriking oppe på haugen der, sier Haagensen.

– Plutselig kommer det to kraftige smell, rett etter hverandre. Fram til i dag er dette en av byens stilleste gater. Det pågikk veldig kort tid, sier han.

VITNE: Roy Hågensen. Foto: Tore Kristiansen, VG Foto: TORE KRISTIANSEN

Haagensen beskriver nabolaget som veldig stille og at hendelser som dette er ting han forventer å se kun på nyhetene. Det er rushtrafikken som vanligvis lager støyen her. Etter smellene forklarer Haagensen at det smeller i bildører - før han hører en bil kjører av gårde.

—Jeg innbiller meg at det er en bil med flere mennesker, den kommer hit - kjefter og smeller, og drar igjen. Etterpå var det superstille. Det er egentlig flaks at barnehagen her er stengt nå, den ligger bare 50 meter fra skuddstedet. Hell i uhell, sier han.

Ifølge operasjonsleder Pedersen tror politiet at både gjerningsperson og eventuelle skadde er i de to bilene som forlot stedet.

– Sånn det fremstår for oss har både den bilen det ble skutt fra og den bilen det ble skutt mot forsvunnet fra stedet. I verste fall er det skadde i begge bilene, sier Pedersen.

Han sier videre at det er uklart om det ble avfyrt flere skudd.

Publisert: 02.04.20 kl. 11:02 Oppdatert: 02.04.20 kl. 11:16

