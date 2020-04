NORGES FN-AMBASSADØR: Norges FN-ambassadør, Mona Juul. Foto: Helge Mikalsen

Norges FN-delegasjon snur etter «beklagelig feil»: Betaler for milliardær-seminar

Norges FN-ambassadør Mona Juul (61) fikk hotell og måltider spandert av finansmann Nicolai Tangen (53) på hans USA-seminar i november. Nå vil FN-delegasjon betale for oppholdet.

Det opplyser presseråd Ragnhild H. Simenstad ved Norges FN-delegasjon til VG i dag.

VG kunne lørdag fortelle at finansmann Nicolai Tangen (53), brukte millioner av kroner på en spektakulær tur til USA få måneder før han ble ansatt som ny sjef for Oljefondet.

Over 30 nordmenn deltok på tredagers-seminaret, deriblant flere høytstående samfunnstopper. Norges FN-ambassadør Mona Juul deltok også på det Tangen overfor VG har karakterisert som et «privat» arrangement.

Verdensstjerner

Gjester fra Europa fikk tre netter på Hilton, middager, mottakelser og konserter med verdensstjernene Sting og Gregory Porter. Juul var allerede i USA og Norges FN-delegasjon betalte for transport til Philadelphia og seminaret fra New York.

Oppholdet på Hilton og bevertning på seminaret ble betalt av Tangen, har VG fått bekreftet av Juul.

Etter at VG tok kontakt har FN-delegasjonen bestemt seg for å betale tilbake utgiftene for oppholdet. Det inkluderer hotellutgifter og måltider.

– Oppholdet skulle vært betalt for av delegasjonen, og ved en beklagelig feil skjedde ikke det. FN-delegasjonen vil ta initiativ til at dette blir ordnet opp i, skriver Simenstad til VG søndag ettermiddag på vegne av FN-delegasjonen, som blir ledet av Mona Juul.

Slik beskrev en annen av deltakerne, styregrossist og kunstsamler Knut Bruntland, seminaret, til VG:

– Opplegget var helt utrolig. Det ble spandert. Vi var invitert som gjester uten å betale noe selv, det var usedvanlig raust av Tangen.

Deltagerne ble bedt om å ikke dele bilder fra seminaret eller referere enkeltuttalelser fra personer som deltok. Ingen deltagere VG har spurt, eller Tangen selv, har ønsket å dele bilder med VG.

STATSMINISTER: Erna Solberg (H). Foto: Terje Bringedal, VG

Solberg: – Skal betales

Statsminister Erna Solberg sa til VG tidligere i dag at det er klare regler for hva man kan motta som regjeringsmedlem eller statsansatt.

– Det er ikke anledning til å ta imot gaver, reiser, hotellopphold, bevertning eller andre fordeler som er egnet til, eller som av giveren er ment, å påvirke det vi gjør i jobbene våre, sier Erna Solberg.

– Når vi er på reiser eller seminarer i embets medfør, skal det altså betales av arbeidsgiver på vanlig måte. Det er også viktig at det er full åpenhet om det, sier Solberg.

Norske på gjestelisten: Nicolai Tangen inviterte en rekke venner og bekjente fra norsk, amerikansk og britisk samfunnsliv til seminaret i Pennsylvania. VG har fått innsyn i gjestelista. Her er noen av nordmennene som var til stede: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted Avtroppende oljefondssjef Yngve Slyngstad Direktør Kristian Røkke, Aker FN-ambassadør Mona Juul Schibsted-direktør Rolv Erik Ryssdal Schibsted-sjef Kristin Skogen Lund Forlegger og eventyrer Erling Kagge Leder Kjell Ivar Bache i det grønne selskapet Biobag. Leder Martin Andersson, Scandinavian Drone AS. Leder Per G. Braathen, reiselivsselskapet Braganza Forfatter og redaktør Odd Harald Hauge Advokat Knut Brundtland Direktør Ulf Sverdrup i Norsk utenrikspolitisk institutt Filosof Henrik Syse Generalmajor og FN-sjef Kristin Lund Investor Thomas Hoegh Investor Kurt Mosvold Direktør i Norfund, Tellef Thorleifsson Skipsreder og tidligere ordfører (H) i Kristiansand, Arvid Grundekjøn Professor ved Berkeley, University of California, Morten Hansen Munch-direktør Stein Olav Henrichsen Investor Christian Jebsen i Verdane Tidligere Oljefond-sjef Knut Kjær Investor Bjarne Lie i Verdane Investor Henrik Lisæth i Explore Equity Partners Beate Mjaaland i Ako Kunststiftelse Psykolog Andreas Narum Direktør Per Saxegaard Næringslivsleder Olav Selvaag McKinsey-partner Pål Erik Sjåtil Ingrid Stange i Partnership for Change Schibsted-styreleder Ole Jacob Sunde Dommer Audgunn Syse Investor Gorm Thomassen i AKO Capital Avdelingsdirektør Kjersti Trøseid i Norsk pasientskadeerstatning Kunstnerisk direktør Trude Ugelstad ved Sørlandets Kunstmuseum/Kunstsilo Direktør Erik Valen i Norne Securities Vis mer























Daværende sjef for Oljefondet, Yngve Slyngstad.

Tangen holdt det private og lukkede seminar på den prestisjefulle handelshøyskolen Wharton ved University of Pennsylvania, der han tidligere har vært student.

Gjestelisten VG har fått tilgang til viser mange verdensledende personer innen sine felt, blant andre den tidligere britiske utenriksministeren William Hague og olympisk mester i seiling Annie Lush. Rundt 150 personer deltok, opplyser Tangen.

Juul var en av deltagerne i den første paneldebatten lørdag morgen. Der diskuterte hun framtidsutsikter for 2020 sammen med Hague, NUPI-direktør Ulf Sverdrup, David Li fra banken J.P. Morgan og professor og rektor ved Wharton School, Geoffrey Garret.

Juul var ambassadør i London fra 2014 til 2018.

– Juul stiftet bekjentskap med Nikolai Tangen da hun var ambassadør i London. Ambassaden hadde kontakt med ham som kjent samler, for å fremme norsk kunst og håndverk.

NY OLJEFONDSJEF: Nicolai Tangen er påtroppende sjef i Oljefondet, Statens pensjonsfond, fra september. Foto: Nina E. Rangoy

Fakta om Oljefondet * Norges inntekter fra oljevirksomheten blir overført til Statens pensjonsfond utland, kalt Oljefondet. Størsteparten av verdiene i Oljefondet har er tjent på investeringer i aksjer, renter og eiendom. * Oljefondet er nå blant verdens største fond, og eier nesten 1,5 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden. * Handlingsregelen sier at det ikke skal brukes mer enn tre prosent av fondets totale verdi over statsbudsjettet. * Nicolai Tangen, som er født i 1966, ble 26. mars i år ansatt av Norges Bank som ny direktør for Norges Bank Investment Management (NBIM), som styrer Oljefondet. Tangen vil etter planen tiltre stillingen i begynnelsen av september 2020. Vis mer

Tar over i september

Daværende Oljefond-sjef Yngve Slyngstad kunngjorde at han ville gå av 30. oktober i fjor. Tangens seminar ble arrangert i november. Tangen har opplyst til VG at seminaret hadde vært planlagt i to år.

26. mars i år, offentliggjorde Norges Bank at Tangen skal overta etter Slyngstad. Han skal etter planen starte i september.

VG kunne lørdag fortelle at Tangens venner og bekjente ga råd og stilte som referanser da han gikk for jobben som sjef i Oljefondet. Ifølge FN-delegasjonen var ikke Mona Juul referanse for Tangen.

