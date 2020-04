IKKE BEKJENTE: Julie Brodtkorb leder representantskapet i Norges Bank. Hun sier hun ikke kjente påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen før han tiltrådte. Foto: Tore Kristiansen

Tangen-ansettelsen skal opp i Norges Banks tilsynsorgan

Leder i representantskap i Norges Bank, Julie Brodtkorb, bekrefter overfor VG at de vil ha ansettelsen av Nicolai Tangen på bordet tirsdag.

– Vi har innkalt den faste komité i representantskapet i Norges Bank til møte tirsdag. Agenda er å eventuelt å be om et ekstraordinært møte i representantskapet for å få en redegjørelse av prosessen rundt ansettelse av Tangen, sier Brodtkorb.

Representantskapet fører tilsyn med driften av banken og med at reglene for virksomheten blir fulgt.

– Det er med bakgrunn i det VG og Dagens Næringsliv har skrevet, at det er naturlig å be om en slik vurdering. Spørsmålet er om representantskapet skal ha et ekstraordinært møte før vårt ordinære møte 11. juni, sier hun.

– Kjente du Tangen før han ble utnevnt av styret i Norges Bank 26. mars?

– Nei, jeg kjente ham ikke før utnevnelsen. Jeg har hatt et møte med ham etter han ble utnevnt.

VG har bedt Tangen om en kommentar til utviklingen i saken, men har foreløpig ikke fått svar.

VG skrev lørdag om Nicolai Tangens «drømmeseminar» i USA. I november i fjor inviterte finansmannen til et tre dager langt opphold i Philadelphia.

Tangen, som i mars i år ble presentert som Oljefondets nye sjef, leide inn to privatfly og dekket hotell, mat og drikke og underholdning for mange av de rundt 150 deltagerne. 35–40 kom reisende fra Oslo, opplyser Tangen til VG.

Et spesialinnredet passasjerfly gikk fra Oslo. Flyet med gjester som lettet fra Stansted til Philadelphia går under navnet Crystal Skye, og beskrives som «verdens nyeste og romsligste luksus-jet».

RESTAURANT: Her kan over 20 personer spise middag om bord på Crystal Skye. Foto: CrystalAirCruises.com/Greenpoint Technologies, Inc.

Samfunnstopper

Blant deltagerne på seminaret var regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, avtroppende oljefondssjef Yngve Slyngstad, tidligere oljefondssjef Knut Kjær, statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H), NUPI-direktør Ulf Sverdrup, filosof Henrik Syse, styregrossist Knut Brundtland og flere Schibsted-ledere.

Tangen betalte hele turen for Sejersted og flere av de norske samfunnstoppene. Tangen dekket hotell, opphold og flytur hjem for Slyngstad og måltidene til Isaksen.

Lørdag kveld varslet Norges Bank at den vil undersøke Slyngstads reise.

I løpet av de tre dagene bidro Sejersted og Slyngstad på hver sin debatt.

Deltagerne ble bedt om å ikke dele bilder fra seminaret eller referere enkeltuttalelser fra personer som deltok. Ingen deltagere VG har vært i kontakt med, eller Tangen selv, har ønsket å dele bilder med VG.

Kritikk

Opplegget får krass kritikk fra flere hold. Leder av LOs største forbund i privat sektor, Jørn Eggum stiller spørsmål ved dømmekraften til viktige samfunnsaktører som deltok.

– Vi kan ikke ha det slik at lederskikkelser i Norge flyr i luksusjet og spiser på luksusrestauranter som venner av Tangen, mens de deltar på den faglige delen som profesjonelle med sitatforbud, sa Eggum til VG i dag.

MÅ VURDERE REGNINGEN: Ap-nestleder Hadia Tajik. Foto: Frode Hansen

Ap-nestleder Hadia Tajik uttalte til VG i dag at involverte statlige organer må vurdere om de i ettertid skal be om å få ta regningen til lederne de har sendt med på turen til Tangen.

– Statsforvaltningens gaveveileder er rimelig klar på at det er begrensninger på hva slags gaver man kan la seg bli påspandert som offentlig tjenestemann. Selv om seminarprogrammet på denne turen ser omfattende ut, har den såpass luksuriøse overtoner at det er rimelig å be om en helt konkret vurdering av om hele eller deler av det må tilbakebetales for dem med offentlige verv.

Fakta om Oljefondet * Norges inntekter fra oljevirksomheten blir overført til Statens pensjonsfond utland, kalt Oljefondet. Størsteparten av verdiene i Oljefondet har er tjent på investeringer i aksjer, renter og eiendom. * Oljefondet er nå blant verdens største fond, og eier nesten 1,5 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden. * Handlingsregelen sier at det ikke skal brukes mer enn tre prosent av fondets totale verdi over statsbudsjettet. * Nicolai Tangen, som er født i 1966, ble 26. mars i år ansatt av Norges Bank som ny direktør for Norges Bank Investment Management (NBIM), som styrer Oljefondet. Tangen vil etter planen tiltre stillingen i begynnelsen av september 2020. Vis mer

Hvem som eventuelt skal ta regningen, er hun i tvil om.

– Om det er de som har reist på turen selv eller arbeidsgiveren som må ta seg av tilbakebetalingen, kommer an på om seminarprogrammet var relevant nok for arbeidsgiver og om utgiftene var rimelige, sa Tajik.

