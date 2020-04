Bent Høie: – 1,2 millioner munnbind på vei ut til kommunene

Regjeringen presenterer coronasituasjonen i Norge under sin daglige pressekonferanse.

Fredag er det tre uker siden regjeringen iverksatte de strengeste tiltakene i Norge i fredstid.

Så langt er 5295 nordmenn registrert smittet, og 56 døde på landsbasis.

– Det er sånn at mange går inn i påsken uten inntekt, det har vært en kraftig økning i arbeidsledigheten den siste tiden, sa justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) under pressekonferansen.

Hun oppfordrer befolkningen til å støtte opp om lokale næringer gjennom påsken. Over 400.000 mennesker er helt eller delvis arbeidsledige i Norge som følge av coronakrisen, skriver E24.

Smittevernutstyr på vei til Norge

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) forteller at det nå blir kjørt ut smittevernutstyr til kommuner i nord, vest og midt-Norge. Noen av dem kommer frem i dag, mens resten vil komme frem over helgen.

Østlandet mottok smittevernutstyr torsdag.

– Utstyret omfatter 1,2 millioner munnbind, samt smitteverndrakter og visirer:

– Et fraktfly er nå i luften og på vei til Norge. Det inneholder smittevernutstyr tilsvarende ti semitrailere. I går fikk vi også de første leveransene av norskproduserte visirer, forteller Høie.

Vil vurdere 17. mai etter påske

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) forteller under pressekonferansen at regjeringen vil vurdere årets 17. mai-feiring etter påske.

– Vi må forvente at coronapandemien vil påvirke grunnlovsdagen i år, men når regjeringen legger frem oppdaterte smittetall etter påske vil dette legge grunnlag for rammene av årets 17.mai:

– Bildet kan også endre seg i ukene etter påske. Vårt overordnede mål er at det skal bli feiring i år også, men vi må være fleksible, dynamiske og kreative, sier Raja.

Fungerende assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad, og fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet, var også til stede under pressekonferansen.

ANNERLEDES FEIRING: Kulturminister Abid Raja oppfordrer det norske folk til å belage seg på en annerledes 17.mai-feiring i år. Dermed vil Karl Johan i Oslo trolig ikke se slik under årets feiring. Foto: Jørgen Braastad, VG

Nye unntaksforskrifter

Fredag ba regjeringen i statsråd om å få bruke coronaloven på en rekke nye felt.

Så langt er 14 forskrifter vedtatt under den nye kriseloven som gir regjeringen vide fullmakter under pandemien.

Ifølge NRK er tre nye forskrifter blitt vedtatt i dag. Målet er å sørge for at fergene kan ta betalt uten å spre smitte, og forhindre at persontransporten stopper opp.

I tillegg vil regjeringen gjøre det enklere for barnevernet å ivareta barn i krisesituasjoner.

Ny vurdering av skoler og barnehager

Over det ganske land sitter foreldre og venter i spenning på om barnehagene- og barneskolene vil åpne igjen etter påske - noe som vil gjøre hjemmekontoret mindre krevende i tiden fremover.

Et ekspertutvalgt som har vurdert om elever og barn kan vende tilbake til skolen overleverte fredag en rapport til Helsedirektoratet.

Rapporten er derimot unndratt offentlighet frem til regjeringen kommer med sin beslutning, som trolig vil skje onsdag i neste uke.

