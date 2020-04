JOBBENE FORSVANT: Masterstudent Cecile Togba forteller at mange venner sliter med å få endene til å møtes etter at jobber ble borte. Foto: Eiliv Frich Flydal, VG

Unge sliter med coronakrisen: – Ville tjent på å slutte på skolen for å gå på dagpenger

Over 80.0000 uten videregående skole er corona-permittert, ifølge forsker. Elever og studenter kan bli tvunget til å velge mellom dagpenger eller å fortsette utdanningen uten inntekter. Nå vurderer regjeringen å endre regelverket.

412.000 har meldt seg som arbeidssøkende hos NAV, en kraftig økning på få dager. Norsk økonomi er rammet hardt av tiltakene for å bekjempe coronaviruset både her hjemme og i utlandet. Turistnæringen ligger med brukket rygg.

Unge i 20-årene uten fullført utdannelse rammes hardt, viser forskning fra Frisch-senteret og Statistisk sentralbyrå.

– Basert på dagens ledighetstall vil jeg anslå at 80.000 til 90.000 av de permitterte ikke har fullført videregående skole. Mange av dem har manuelle yrker i butikker og restauranter. Og de risikerer å stå lenge utenfor arbeidslivet på grunn av fallet i norsk økonomi, sier Simen Markussen som forsker på arbeidsmarkedsøkonomi ved Frisch-senteret til VG.

Uten fullført skolegang vil de stå svakere i jobbjakten. Dagens regelverk hindrer permitterte fra å ta mange typer utdanning, uten at de samtidig mister dagpenger fra NAV. Hensikten er å unngå juks, for eksempel ved at folk slutter i jobben for å finansiere studier med dagpenger, eller at sjefer permitterer ansatte for å finansiere videreutdanningen deres.

Når flere hundre tusen plutselig havner utenfor arbeidslivet i løpet av få uker, mener både Markussen og flere arbeidslivsorganisasjoner at regelverket må endres slik at folk kan gjøre mer enn å gå ledige.

– Krisen rammer bedrifter og ansatte veldig ulikt. Unge voksne trenger utdannelse for å være attraktive arbeidstagere i fremtiden, sier Markussen.

I et bolighus på Langhus i Viken sitter Nedim Olsson Kasumacic foran pc-en med et videokamera og en stor mikrofon. Herfra har han klasseromsundervisning og individuell oppfølging av unge voksne som vil fullføre videregående skole og komme videre i yrkeslivet.

– Svært motiverte

– Vi gikk fra vanlig undervisning til heldigitalt på en helg, da regjeringen stengte lokalene. Studentene synes det går veldig bra. Vi lager oppgaver, instruksjonsvideoer og en til en oppfølging over nett, sier Kasumacic.

Han er lærer i realfag på Sonans utdanning. Flere av elevene ved skolen var ikke motiverte eller modne nok da gikk på vanlig videregående skole. Nå vil de fullføre som privatister.

– Mange er allerede i arbeidslivet, men er svært motiverte for å få et vitnemål. Andre vil forbedre karakterer for å studere til å bli blant annet lege, sykepleier eller lærer, sier Kasumacic.

Selv har han en doktorgrad i nevrovitenskap og jobber med mindre prosjekter ved Universitetet i Oslo.

KLASSEROMMET: Fra kontoret hjemme på Langhus jobber lærer Nedim Olsson Kasumacic med å undervise elevene sine. Foto: Tore Kristiansen, VG

– Fortvilet

Skolen er en av flere privatskoler som tilbyr slik undervisning. I motsetning til offentlig skole er det ikke gratis, men flere av elevene har allerede deltidsjobber og kan betale for seg. Om de permitteres fra jobbene kan de få dagpenger, men den støtten kan ryke om de fortsetter på skolen

Kasumacic forteller at mange elever nå kan havne i en skvis: Skoleavgiftene er ofte betalt med inntekt fra jobber. Om de blir permittert, kan de risikere å måtte slutte på skolen for å få utbetalt dagpengene de har krav på. Alternativet kan være penger fra Lånekassen.

Lånekassens basisstøtte ved heltidsstudier består av minst 60 prosent lån og er totalt 121.220 kroner i året. Det er lavere enn mange får i deltidsjobber.

– Flere elever er fortvilet over at de kan havne utenfor arbeidslivet nå, uten å få fullført utdannelsen de trenger får å få en sikker jobb i fremtiden. Dersom regelverket nå, endres kan mange unge voksne komme seg videre i livet. De vil få en utdannelse Norge trenger, men som de ikke har ikke råd om de mister dagpengene, sier Kasumacic.

– Kan ta imot tusenvis

Marit Aamold Trysnes er strategi- og markedsdirektør i Sonans-gruppen, som har skoler i 14 byer og nettstudier for hele landet.

DIREKTØR: Marit Aamold Trysnes Sonansgruppen. Foto: Tore Kristiansen, VG

– Sonans kan ta imot tusenvis av permitterte og arbeidsløse. Studenter har svært ulikt utgangspunkt, sier Aamold Trysnes.

Rundt 40 prosent av elevene mangler generell studiekompetanse fra videregående.

– Hva hindrer permitterte unge fra å delta hos dere?

– Det kan nok variere fra person til person. Mange av dem som nå blir permittert eller arbeidsledige havner jo i en krevende økonomisk situasjon. Da er det selvfølgelig veldig bra om regjeringen endrer regelverket slik at de kan motta dagpenger fra NAV samtidig som de studerer, sier Aamold Trysnes.

– Tjener på å slutte på skolen

VG har snakket med flere studenter som er bekymret for fremtiden. Cecilie Togba (25) har de siste årene jobbet som servitør, samtidig som hun studerer master i markedsføring og ledelse på Høyskolen Christiania i Oslo. Hun har vurdert å slutte på studiene for ikke å miste leiligheten der hun bor.

FORTSETTER: Masterstudent Cecile Togba på Bislet, der det bor mange andre studenter i Oslo. Foto: Eiliv Frich Flydal

– Det startet tidlig i mars, da jeg mistet så å si alle vakter som servitør fremover. Jeg ringte NAV for å få informasjon om hvordan jeg løse det, men opplevde ikke at de kunne hjelpe meg, fordi jeg var student. I midten av mars ble jeg permittert fra den faste stillingen min på 30 prosent. Jeg får fremdeles utbetalt et stipend og lån fra Lånekassen på 8300 kroner i måneden. Men det dekker ikke engang leie og strøm i kollektivet. I tillegg kommer jo mat og andre utgifter, sier Togba til VG

Fordi hun har hatt godt med jobber ved siden av studiene kan Togba søke velge å søke dagpenger. Togba har regnet ut at hun ville fått langt mer utbetalt fra NAV i dagpenger enn hun får i stipend og lån for å studere.

Men det vil komme med en pris.

– Da må jeg jo slutte på studiene, men det ville altså lønne seg. Jeg ville tjent på å slutte på skolen for å gå på dagpenger. Men jeg skal fullføre utdanningen min og heller prøve å leve av penger jeg har lagt til side de siste årene. Nå håper jeg å få en jobb fra høsten, sier 25-åringen.

Ikke alle er like heldige.

– Mange venner er ikke i min situasjon og sliter mer. De har enten avbrutt studiene for å få dagpenger eller flyttet hjem til foreldrene sine, sier Togba.

LO-ADVOKAT: Anne-Lise H. Rolland på hjemmekontor. Foto: Privat

– Situasjonen hennes er jo helt fortvilende og godt kjent for oss. Denne gruppen rammes hardere av permitteringer enn andre arbeidstagere, særlig om de heller ikke får permitteringslønn for dag tre til tyve i permitteringstiden. Det er fremdeles uavklart og vurderes av NAV nå, sier advokat Anne-Lise H. Rolland i LO.

Fredag lanserte regjeringen en pakke der studenter vil få ta opp et lån på 26.000 kroner for å klare seg. 30 prosent, som tilsvarer 8000 kroner kan bli omgjort til stipend. Der er uansett langt mindre enn Togba mener hun ville fått i dagpenger.

– Oslo er en dyr by å bo i. Mange studenter jobber mye, sier hun.

Isaksen vurderer endringer

VG har lagt fram Togbas beskrivelse og dagpenge-problemet for unge voksne som vil fullføre videregående utdannelse.

– Regjeringen vil gjøre det enklere å ta kurs og kompetansepåfyll mens man er permittert eller arbeidsledig. Vi la i dag fram en pakke på 190 millioner for å gi permitterte og arbeidsledige flere kompetansetilbud, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Regjeringen ser også på mulighetene for å lempe noe på kravene.

– Vi jobber aktivt med reglene om hvordan man kan kombinere dagpenger og opplæring, men

alle detaljer er ikke klare ennå. Vi har også nær kontakt med partene i arbeidslivet om dette, sier Isaksen.

SER PÅ REGELVERKET: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Foto: Trond Solberg, VG

Ikke alle som kombinerer jobb med studier eller videregående skole, har rett på dagpenger hvis de mister jobben eller permitteres. De som tar videregående skole kan få tilbud fra opplæringskontoret i fylkeskommunen for å fullføre.

Stortinget har i tillegg bevilget 250 millioner kroner til fylkeskommunene som blant annet kan brukes til å gi ledige og permitterte mulighet til å fullføre videregående opplæring. Pengene er ikke øremerket unge, men det er åpent for at pengene kan brukes til utdanning av unge, dersom lokale myndigheter ønsker det.

