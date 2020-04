HJERTE: På Plaza i Oslo har det satt opp lys som former et hjertet som er symbolet på kjærlighet. Det er noe man ikke kan få nok av nå om dagen. Foto: Thomas Andreassen, VG

Kirkens SOS: Ser betydelig mye mer angst, uro og bekymring knyttet til corona

Denne påsken har flere mennesker enn vanlig benyttet seg av hjelp fra organisasjoner som Kirkens SOS og Mental Helse.

– Jeg har aldri, i min tid i Kirkens SOS, sett rapportert så mange alvorlige samtaler og så mange tilbakemeldinger om at en har vært med folk på kanten av livet – og at samtalene faktisk har gjort at folk har holdt seg i denne tiden litt til, forteller fagansvarlig i Kirkens SOS Lene Hopland Bergset til VG.

I Kirkens SOS har det kommet opp under 3000 besvarte telefoner, 319 besvarte meldinger og 159 besvarte chatter gjennomført denne påsken. Det er tall som er høyere enn normalt for denne høytiden, og Hopland Bergset forteller at alvorlighetsgraden er betydelig høyere.

Denne påsken har 21 prosent av samtalene de har hatt handlet om selvmord, hvor ti prosent av disse ble vurdert til at det var middels akutt selvmordsfare. På samme tid i fjor var prosentandelen for samtaler om selvmord på elleve, mens da fem prosent av disse disse ble vurdert til middels akutt selvmordsfare.

Tidligere har også en gjennomsnittlig telefonsamtale vært på rundt 15 minutter, mens den i påsken har vært på litt under halvtimen.

– Det har vært langt flere samtaler som omhandler selvmordstanker. Det er også mange som forteller at de har det vanskelig og det er krevende å være i denne situasjonen som er nå. Flere er bekymret for økonomien sin, og mange beskriver at det er vanskelig å være tett på familie de allerede har en utfordrende relasjon til, sier hun.

ALVORLIG: Fagansvarlig i Kirkens SOS Lene Hopland Bergset forteller om høy alvorlighetsgrad på telefonene de har fått i påsken. Foto: Kirkens SOS

En samtale kan være avgjørende

Med retningslinjene som hele Norge må følge med maks-begrensninger på hvor mange som kan være sammen, og tilbud som er åpne er det mange ensomme som ringer inn. Hopland Bergset tror noe av grunnen til det kan være at det har vært langt mindre psykiske hjelpetilbud åpne den siste tiden, men at det letter litt nå.

Hun er veldig glad for at mange har benyttet seg av tilbudet til Kirkens SOS. Det i en tid hvor det å få prate med noen kanskje aldri har vært viktigere.

– Å snakke med noen gjør det ofte å holde ut enklere. Det å ta en telefon, enten til noen du kjenner eller til oss, kan være veldig mye viktigere enn folk flest tror. Og det trenger ikke å være «den tøffe samtalen», men bare det å høre andre stemmer som bryr seg om deg.

Hun oppfordrer alle som synes situasjonen er vanskelig til å ta en ekstra telefon. I Kirkens SOS har de fått flere tilbakemeldinger på både e-post og telefon om at samtalene har bidratt til at folk har letter på trykket, og at flere har takket for hjelpen til «å holde ut litt til».

– Det å si ting høyt og dele tankene sine med noen andre bidrar ofte til å senke den mest akutte opplevelsen av krise. Vi opplever ofte at det er lettere å holde ut det som er vondt når man får pratet om ting, og ikke bare holdt det for seg selv. Jeg kan ikke få sagt tydelig nok hvor utrolig viktig å snakke med noen når tankene kverner. Og det blir ikke mindre viktig i en tid som er så annerledes, og for mange vanskelig, som det vi opplever nå, forteller hun.

– Krevende for alle

Også i Mental Helse har de opplevd økt pågang hos alle tjenester de tilbyr. Kun i helgen som var hadde de over 1700 henvendelser på telefon. Generalsekretær i Mental Helse, Linda Berg-Heggelund tror dette er en krevende situasjon for samtlige. Med en hverdag snudd på hodet uten de normale relasjonene, tror hun de aller fleste har kjent på en viss form for isolasjon.

– Jeg må innrømme jeg har kjent på det selv også etter at tiltakene ble satt inn, forteller Berg-Heggelund til VG.

Hun påpeker at for mange er situasjonen slik at man kan vurdere med et sosialt nettverk man har over telefon og sosiale medier. Hun mener det har blitt et krav for mange personer å ha tilgang de digitale tjenestene.

– Bare det er utfordrende. Noen mennesker har ikke kompetansen eller økonomien til å klare det, og da kan de falle helt utenfor.

Derfor påpeker hun at alle må ha fokus på de små seierne.

– Det å ha en tilnærmer normal hverdag med rutiner er viktig. Stå opp til normal tid, sett deg små mål for dagen og prøv å få litt aktivitet og frisk luft. Dette er ting som kan være helt avgjørende for alle.

Statsminister Erna Solberg ble tatt imot av generalsekretær Linda Berg-Heggelund og (t.h.) og informasjonsleder Anlov Mathiesen (midten bak) idet statsministeren var på besøk på Mental Helses landsmøte på Gardermoen i 2018 Foto: Berit Roald / NTB scanpix

For hennes ansatte har også hverdagen blitt helt annerledes. Fra å sitte sammen og ta de tøffe telefonene, for å så drøfte dem sammen, sitter de nå alene hjemme. Drøftingen blir nå tatt over telefon, og det har også vært en påkjenning for de ansatte i Mental Helse.

– Jeg er heldig som har så solide ansatte. De er trygge i faget og står sammen om dette. De står i en mye mer krevende hverdag nå som de faste rammene under jobbhverdagen er borte, forteller Berg-Heggelund før hun legger til:

– Dersom noen ønsker å ha noen å prate med, så må de ikke nøle med å ta kontakt. Vi er åpen 24 timer i døgnet på telefon og vi har et chat-vindu som er åpent store deler av døgnet. Det er viktig å prate sammen, og så er det viktig for alle å huske - dette er en situasjon som vil gå over.

Trenger du noen å snakke med?

Mental Helse kan nås på 116 123. Kirkens SOS kan nås på 22 40 00 40.

Røde Kors samtaletilbud «Kors på halsen» er en tjeneste for barn og unge opp til 18 år, og kan kan nås på 800 33 321. Tjenesten er åpen mandag - fredag kl. 14 - 22.

Mental Helse chat: sidetmedord.no. Åpningstider: Mandag 20.00–23.00. Tirsdag 12.00–14.00. Onsdag 12.00–14.00 og 20.00–23.00. Torsdag 12.00–14.00.

Kirkens SOS: soschat.no. Åpningstider: Hver dag 18.30-22.30 og hver fredag frem til 01.30.

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111.

SnakkOmPsyken.no: Anonym chat-tjeneste for barn og unge (søndag-torsdag kl 15.00–21.00).

Publisert: 14.04.20 kl. 22:39

