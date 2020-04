FERIESENTER: Solgården, som ligger i fjellheimen mellom Alicante og Benidorm, er et feriesenter tilrettelagt for eldre. Foto: Solgården

Nye dødsfall etter chartertur

Langfredag døde en kvinne fra Asker som ble smittet av coronaviruset etter en ferie på Solgården i Spania. Romerikes blad skriver at en femte gjest døde natt til fredag.

– Det er fryktelig leit å miste vår snille, interesserte og oppegående mor. Det føles så fryktelig unødvendig at hun ble smittet på den turen, sier datteren til Asker-kvinnen til VG.

Kvinnens døtre forteller at moren døde langfredag etter å ha vært innlagt på Bærum sykehus i åtte dager.

Romerikes blad skriver påskeaften at en kvinne i 80-årene fra Ullensaker døde på Kongsvinger sykehus natt til fredag. Kvinnens familie bekrefter til RB at hun var på Solgården samme uke i mars, men at de ikke vet hvor hun ble smittet.

Begge kvinnene skal ha vært blant de 140 feriegjestene som reiste til Solgården ferie- og helsesenter på Costa Blanca 10. mars. Minst 53 gjester ble smittet av coronaviruset etter turen, viser VGs kartlegging.

Dermed er totalt fem dødsfall knyttet til denne reisen.

Frarådet ikke reise

Før avreise 10. mars var døtrene til Asker-kvinnen i kontakt med både Folkehelseinstituttet (FHI) og Solgården og spurte om det virkelig var forsvarlig å sende 140 personer i risikogrupper til Spania. Datteren viste også til et dødsfall i Valencia-regionen samme uke.

Solgården svarte at de hadde rådført seg med helsemyndighetene, som ikke frarådet reisen.

FHI skriver til VG at de ikke hadde opplysninger om at det var utbredt corona-smitte i Spania på det tidspunktet.

– Dette viser hvor raskt dette har gått, og hvor utilstrekkelige rådene våre kan virke når endringene har skjedd så raskt etter at denne gruppen reiste, skriver FHI.

Advarte mot Spania i Danmark

– Det er rart at norske myndigheter ikke kjente til smitten, sier datteren til Asker-kvinnen.

Hun viser blant annet til at Danmark hadde innført reiseråd for Spania, samt at det var artikler om et corona-relatert dødsfall i Valencia-regionen samme uke.

– Når man vet at de som sendes er eldre og sårbare, burde man vært mer forsiktig enn de offisielle reiserådene, sier datteren.

TILRETTELAGT: Mange av pensjonistene som reiser til Solgården i Spania har én eller flere underliggende sykdommer. Foto: Solgården

Direktør Arnt H. Jerpstad ved Solgården ferie- og helsesenter sier han er enig med døtrene i at de må være spesielt forsiktige:

– Vi vil uttrykke vår dypeste medfølelse med døtrene som har mistet moren sin. Vi er helt enige med dem i at vi som har gjester som er i risikogruppen må være mer forsiktige enn å følge de generelle reiserådene.

Jerpstad påpeker at Solgården nettopp derfor rådførte seg med både Folkehelseinstituttet og andre smitteverneksperter før de gjennomførte reisen.

– Da vi kontaktet Folkehelseinstituttet den 10. mars forklarte vi hvilken målgruppe det handlet om. Rådet var det samme, at det ikke var noen grunn til å avlyse turen, skriver han.

– Har fortalt hvor mye hun betyr

Døtrene ønsker ikke at moren navngis, men forteller om sykdomsforløpet. Tirsdag 17. mars kom moren hjem fra Solgården. Til tross for at hun var over 90 år har hun klart seg alene hjemme i eneboligen i Asker.

Moren var i karantene etter utenlandsreisen, men døtrene var innom med matvarer. De merket at moren var sliten og hadde dårligere matlyst, men moren forsikret om at hun ikke var syk.

– Hun elsket å være sosial og var vant til å ha familie og venner rundt seg. Vi tenkte kanskje hun følte seg ensom og trist.

Da hun var ferdig i karantenen, fikk moren en legetime. Da legen målte oksygenmetningen i blodet hennes, ble hun innlagt på Bærum sykehus. Her døde hun langfredag.

– Vi har fått sagt de siste kjærlige ordene og fortalt hvor mye hun betyr for oss. Men vi har ikke kunnet holde henne i hånden, forteller datteren.

Minst 53 smittet

Hverken Solgården eller Folkehelseinstituttet har oversikt over hvor mange nordmenn som totalt er smittet etter å ha vært på reise til Solgården.

VG har kartlagt smittespredning i 40 kommuner. Halvparten av kommunene har innbyggere som har testet positivt på covid-19 og nylig har vært på Solgården.

– Det er ingen som har ringt eller informert oss pårørende om smitten før VG ringte. Det er leit å høre at mange er blitt syke, men det er også viktig å vite at man ikke er alene om å oppleve dette, sier datteren.

– Da Solgården oppdaget smitte på turen, burde de informert de eldre og deres pårørende. Både for å følge opp gjestene og sikre seg mot at smitte kunne spre seg i familiene, sier hun.

– Må forholde oss til gjestene

Direktør Arnt H. Jerpstad skriver til VG at han er veldig lei seg for at mange har blitt smittet på reisen til Costa Blanca.

Han skriver at Solgården har gjort flere grep for å varsle gjestene etter at de ble kjent med smitten. Han viser til at alle gjester ble varslet med en tekstmelding om at det var påvist coronasmitte ved Solgården og at de oppdaterte nettsidene sine fredag 20. mars. I tillegg varslet de ansvarlige myndigheter i Norge.

– Vi må forholde oss til gjestene våre. Dersom noen har foresatte eller verge, forholder vi oss selvsagt til de foresatte eller vergen, men generelt er det den enkelte voksne gjesten vi må forholde oss til, skriver Jerpstad.

FHI: Fortvilende

Folkehelseinstituttet har bekreftet at de ble kontaktet av Solgården før avreise til Spania 10. mars og at de ga et generelt råd om smittevern.

– Den 9. og 10. mars hadde dessverre ikke Folkehelseinstituttet opplysninger om at det skulle være utbredt smitte i dette området, skriver medievakt i FHI lørdag.

– Ingen av de europeiske landene frarådet reiser til denne delen av Spania på dette tidspunktet, selv om Danmark frarådet reiser til andre deler av Spania, skriver FHI.

Folkehelseinstituttet erkjenner at rådene kan fremstå utilstrekkelige når endringene skjedde så raskt etter at gruppen med eldre reiste til Solgården.

– Vi ville selvsagt gitt et annet råd om vi hadde hatt kunnskap om det som skulle komme. Vi forstår at det er fortvilende for de som ble smittet i Spania og de pårørende til de døde – og dette er selvfølgelig fortvilende også for oss.

