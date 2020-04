FÅR MILLIONBOT: Politiet i Innlandet ilegger Sykehuset i Elverum en stor bot i tillegg til oppreisning til avdødes familie. Foto: Geir Olsen/VG

Sykehuset Innlandet får millionbot etter at pasient døde av feilmedisinering

Sykehuset Innlandet får foretaksstraff på én million kroner etter at en pasient døde på grunn av feilmedisinering.

I november 2018 døde en 72 år gammel mann ved Sykehuset i Innlandet i Elverum etter å ha fått medisin via feil metode.

Bakgrunn: Sykepleierstudent satte sprøyte feil - pasient døde.

Anders J. Bækkemoen, bistandsadvokaten til pasientens familie, bekrefter til VG at politiet i Innlandet har ilagt Sykehuset Innlandet en foretaksstraff på én million kroner.

Videre har sykehuset blitt pålagt å betale hver av de etterlatte 150.000 kroner i oppreisning til avdødes etterlatte.

– De etterlatte er fornøyde med at Sykehuset i Innlandet får en strafferettslig reaksjon på dette. Det er et alvorlig forhold og et alvorlig brudd på lovene og rutinene som skulle vært fulgt. Det er ganske alvorlige forhold som helsetilsynet har påpekt i sin endelige rapport, sier Bækkemoen til VG.

les også Etterforsker dødsfall ved Elverum sykehus: Pasient skal ha fått medisin feil

Sykehuset Innlandet har vedtatt boten på en million kroner etter feilbehandling som førte til at en pasient døde, og utbetaler erstatning til de etterlatte, skriver de selv på sine nettsider.

– Sykehuset Innlandet ser svært alvorlig på hendelsen. Vi beklager sterkt det som skjedde, det tragiske utfallet hendelsen fikk og belastningen som er påført de pårørende, sier administrerende direktør i Sykehuset Innlandet, Alice Beathe Andersgaard.

I etterkant av tilsynet som ble åpnet av Statens helsetilsyn, iverksatte Sykehuset Innlandet sin egen strukturerte gjennomgang.

– Det ble umiddelbart etter hendelsen iverksatt flere tiltak og gjort endringer i rutiner både lokalt og ellers i sykehuset for å hindre at noe tilsvarende skulle skje igjen. Det pågår forbedringsarbeid på flere nivåer, og utdanningsinstitusjonene er involvert» skriver sykehuset videre i pressemeldingen på sine nettsider.

Fikk medisinen feil

Årsaken til dødsfallet var at den eldre mannen skulle få beroligende medisin oralt, men dosen ble derimot satt intravenøst. Pasienten fikk så vanskeligheter med å puste.

Som et resultat av at medisinen ble satt feil fikk pasienten hjertestans og døde, heter det i den endelige rapporten fra Statens helsetilsyn.

Pasienten var i utgangspunktet på bedringens vei, og skulle flyttes til en rehabiliteringspost dagen etter hendelsen skjedde.

Helsetilsynet skriver i sin endelige rapport at det foreligger brudd på flere punkter i spesialisthelsetjenesteloven og helsepersonelloven.

Publisert: 07.04.20 kl. 21:41

