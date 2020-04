Foto: VG

VGs symptomtest på flere språk

VGs symptomtest for covid-19 er oversatt til flere språk, blant annet arabisk og somali. Hensikten er å nå fremmedspråklige i Norge med viktig informasjon.

– Dette er et lite bidrag til den store dugnaden vi alle står i denne uvirkelige tiden. Vi ønsker å hjelpe alle i landet som lurer på om de kan være smittet av covid-19 - uavhengig av norsk-kunnskapene deres, sier utviklingsredaktør i VG, Øyvind Brenne.

Symptomtesten, som er kvalitetssikret av Helsedirektoratet, ble lansert 25. mars. Den er gjennomført over 820 000 ganger til nå.

Du kan ta testen her: https://www.vg.no/symptomtest/

GRØNLAND: Grønnsaksbutikk i bydelen Grønland i Oslo. Bydelen har en stor andel innvandrere, blant den største i landet. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Corona-statistikken viser at minoriteter er overrepresentert blant smittede i Oslo.

– Derfor kom ideen om å oversette til flere språk, også inspirert av Tinius-stiftelsens initiativ om å støtte journalistikk som treffer flere unge eller fremmedspråklige.

VG har brukt Statistisk sentralbyrås oversikt over innvandring til Norge som viktigste parameter når språk er valgt. Testen rulles i første omgang nå ut på polsk, somalisk, arabisk, engelsk, litauisk, filipinsk, spansk og fransk.

BESKYTTELSE: Kunnskap er nødvendig for å forstå behovet for beskyttelse i butikker og andre steder. Foto: Thomas Brun

I Oslo brer smitten nå om seg øst i byen. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) vedgår at det tok for lang tid før informasjonen nådde ut til minoritetsbefolkningen. Det bor nesten 700.000 mennesker og 200 nasjonaliteter i Oslo. Mange bor trangt og det er mange små butikker.

Smittevernoverlege i Oslo, Tore W. Steen, sier at kommunen jobber kontinuerlig med å nå ut med informasjon på flere språk.Blant annet blir informasjon om smittevern formidlet på somalisk på radio, bydelsmødre driver opplæring hos minoritetskvinner, informasjon gis via flerspråklig helsepersonell, på Facebook, WhatsApp og skriv på ulike språk.

INNRØMMER: Byrådsleder Raymond Johansen innrømmer for dårlig informasjon til Oslos fremmedspråklige. Foto: Mattis Sandblad

Johansen vedgår imidlertid at informasjonen trolig har kommet ut for sent, og at den ikke var målrettet nok da tiltakene ble innført 12. mars:

– Det er én ting å si at vi har gitt mye informasjon. . Men det er ikke ut fra det alene vi kan vurdere om vi har gjort en god jobb. Det er på bakgrunn av hvordan budskapet er mottatt og forstått, og hvordan smitteutviklingen er.

– Det er åpenbart at vi ikke har truffet helt når vi ser smitteutviklingen blant enkelte innvandrergrupper og i enkelte områder, sier Johansen.

En kinesisk studie fra slutten av februar konkluderer med at 75–80 prosent av all smittespredning forekom innad i familier.

– Den frivillige hjemmeisoleringen tok i for stor grad utgangspunkt i at folk har stor plass, sier byrådsleder Johansen.

Kommunen har inngått avtale med en hotellkjede og har nå et eget isolasjonshotell i Oslo med nesten 300 plasser. Byrådslederen har tidligere varslet at befolkningen må belage seg på sterkere isolasjon når samfunnet gradvis åpner opp igjen 20. og 27. april.

Publisert: 17.04.20 kl. 13:10 Oppdatert: 17.04.20 kl. 13:20

