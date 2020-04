HØYE BRØYTEKANTER: Stien opp til hytta hadde ikke vært måket på en stund da Terje Bølstad ankom mandag formiddag. Foto: Mattis Sandblad

Endelig tilbake på hytta: – Her har det ikke vært folk på lenge

HAFJELL (VG) Det ble ingen valfarting til fjells da hytteforbudet ble opphevet. Lokale gudbrandsdøler fikk nesten løypene for seg selv.

Hafjell var badet i sol med det nydeligste «påskeværet» man kan tenke seg mandag formiddag, timer etter at det såkalte hytteforbudet var opphevet, selv om regjeringen har understreket at man må begrense unødvendige fritidsreiser.

Påskestemning og full fart var det langt ifra. Det var langt mellom bilene på parkeringsplassene oppover, og Pellestova på toppen av Hafjell var stengt.

Det var langt mellom bilene på flere av de store hyttefeltene. Hyttevakt John Nermo kjørte rundt mandag formiddag, og var overrasket over hvor få som har tatt turen.

– Det sto tre biler på en parkeringsplass for 300 hytter. Folk har vært veldig lovlydige, og har dem kommet har de tatt en dagstur og dratt hjem igjen.

ETTER SKOLETID: Mie var med mamma Anja på skitur etter først å ha hatt hjemmeskole. De hører begge til i området. Foto: Mattis Sandblad

Foran en hytte på Hafjelltoppen treffer vi til slutt en hytteboer som ikke er lokal. Terje Bølstad kjemper seg ned stien som ikke har vært måket på lang tid.

– Her har det ikke vært folk på lenge! Jeg er her for å se til at alt står bra til, og det gjør det. Det er nok siste gang den loven blir aktuell, sier han.

Ja, hva synes du om den?

– Det var tullete. Det mente jo FHI også. Men jeg har forståelse for at kommunen er redd for overbelastning. Hyttekommunene burde gjøre noe med det, de tjener mye på oss. Det blir spennende å se hvordan betalingsvilligheten for kommunale avgifter blir, sier han, halvt på spøk mens han laster ut av bilen.

TREFFER KJENTFOLK: Randi Grethe Grov og Oddvar Grindahl fra Tretten var to lokale som tok løypene i bruk på Hafjell. Foto: Mattis Sandblad

Selv om han hadde lyst, droppet han å dra på hytta under forbudstiden.

– Det ble jo ulovlig, og man hadde blitt frosset ut om man dro.

Det var ikke kø i løypene heller, og flere av de VG fikk tak var lokale. Anja og datteren Mie var nettopp ferdig med dagens skitur da VG traff dem på parkeringsplassen.

– Vi hadde hjemmeskole først, og så en skitur, sier moren.

– Jeg har inntrykk av at de fleste lokale drar tidlig ut om morgenen.

Paret Randi Grethe Grov og Oddvar Grindahl fra Tretten var blitt ordentlig påskebrune, og var ferdig med en av mange turer i det siste.

– Vi treffer nesten bare kjentfolk i løypa!

ENDELIG FJELLTUR: Aleksander Lund fra Oslo er i pappaperm og sammen med kona Camilla og sønnen Victor i pulk var de klar for å sette ut i løypene fra toppen av Hafjell. Foto: Mattis Sandblad

Aleksander Lund fra Oslo hadde også ventet til forbudet var opphevet og sto klar med kona Camilla og sønnen Victor i pulk.

– Jeg har pappaperm, og har hatt lyst til å dra lenge, men man må følge rådene. Det er god plass i løypene, så her klarer vi i hvert fall å holde den nødvendige avstanden, sier han før han sklir av gårde i solsteken.

Publisert: 20.04.20 kl. 21:43 Oppdatert: 20.04.20 kl. 22:04

