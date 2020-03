KAMP: Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Sykepleierforbundet sier de kjemper en forsikringskamp for smitteutsatte helseansatte. Foto: SUNNIVA TONSBERG GASKI

Krever 6,5 millioner kroner i dødsforsikring mot corona

De store arbeidstagerorganisasjonene krever på vegne av flere hundre tusen helsearbeidere at yrkesskadeforsikringen skal gjelde hvis helsepersonell dør av covid-19. De krever at etterlatte skal få 6,5 millioner kroner.

Nå nettopp

Leger, sykepleiere, helsearbeidere og andre står midt oppi smittesituasjoner daglig, der de kjemper en kamp for at folk skal overleve når de blir corona-smittet.

Nå krever deres fagforeninger at de skal forsikres.

I et skriv til arbeidsgiverorganisasjonen Spekter krever LO, Unio, YS, Akademikerne og SAN (sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter) utvidelse av forsikringsdekninger for arbeidstagere som eksponeres for covid-19.

«LO Stat, UNIO, Akademikerne helse, YS og SAN vil med dette fremme krav om utvidet dekning for død, uførhet og varig mén som følge av eksponering for Covid-19 i arbeidssituasjonen», heter det i skrivet som er sendt til Arbeids- og sosialdepartementet.

FORSIKRING: Helsepersonell skal forsikringssikres mot Covid-19. Her forbereder ansatte ved Rikshospitalet seg til å ta imot alvorlig lungesyke pasienter med corona-smitte. Foto: Frode Hansen

De fremholder at tillitsvalgte og medlemmer er svært bekymret for sitt arbeidsmiljø fremover, særlig knyttet til forhøyet risiko for smitte av Covid-19. – Dette blir forsterket av forventet eksponering kombinert med knapphet på smittevernsutstyr. Det er indikert fra fagpersoner at høy og hyppig eksponering i stress over litt tid, gir høyere risiko for alvorlig sykdomsforløp og død, står det i mailen til Spekter.

– Våre medlemmer står hver dag i fare for å bli smittet i sin virke på sykehus og andre institusjoner. Vi mener yrkesskadeforsikringene må endres, slik at de er forsikret mot død eller invaliditet hvis de blir smittet av covod-19, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Sykepleierforbundet, til VG.

Sykepleierforbundet har tidligere tatt initiativ overfor Helsedepartementet og bedt om at Covid-19 havner på yrkesskadelisten over sykdommer som dekkes av yrkesskadeforsikringer.

I mailen til arbeidsgiverorganisasjonen Spekter har de laget utkast til avtale, hvor de krever en erstatning på 65 G, eller 6,5 millioner kroner:

«Ved 100 % ervervsmessig uførhet utbetales en erstatning på 65G. Ved delvis

ervervsmessig uførhetsgrad utbetales erstatningen forholdsmessig. NAVs fastsettelse

av uføregrad legges til grunn. Ved død utbetales 65 G til etterlatte.

Medisinsk invaliditet dekkes etter reglene i yrkesskadeforsikringsloven innenfor

rammen av 65G».

– Over vanlig nivå

Larsen sier kravet på 6,5 millioner kroner er høyt.

– Ja, det ligger over vanlig nivå, fordi vi mener helsepersonell er satt i en ekstraordinær situasjon, som gjør at premien bør være så høy.

– Problemet med dagens regelverk gjør at man må dokumentere at man er skadet smittet i jobbsammenheng. Det betyr at man er nødt til å dokumentere at smitten faktisk har skjedd fra en pasient. Det er meget vanskelig. Derfor har vi lagt til grunn at forsikringen skal gjelde for helsepersonell som smittes og eventuelt dør, uavhengig av om smittekilden kan dokumenteres.

– Så smitten kan ha skjedd på gaten?

– Ja, derfor har vi foreslått en formulering som fjerner det nesten umulig dokumentasjonskravet. Vi skriver at «Dersom arbeidstager utvikler sykdom som følge av covid-19 anses dette som forårsaket av arbeidet», sier lederen i sykepleierforbundet.

Også arbeidsgiverorganisasjonen KS i kommunene vil også få et slikt forsikringskrav for alle helsearbeiderne i kommunene.

– Jeg kan bekrefte at vi jobber med å fremme lignende krav, sier spesialrådgiver Steinar Fuglevaag i Fagforbundet, LOs kommuneforbund.

Det betyr at kravet omfatter alt helsepersonell i stat og kommune i Norge.

Direktør for kommunikasjon og sektorpolitikk i Spekter, Gunnar Larsen, sier de vil vurdere kravet.

– Spekter kan bekrefte at vi har mottatt dette kravet i dag, og vi vil ta dette opp med sykehusene som er våre oppdragsgivere.

Publisert: 31.03.20 kl. 19:59

