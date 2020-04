KRITISK: Professor emeritus i epidemiologi Eiliv Lund synes det er rart at de som ikke blir alvorlig syke av coronaviruset ikke kan leve et mer normalt liv. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

Epidemiolog: – Vi skyver problemet foran oss

I en ny rapport fra Folkehelseinstituttet tirsdag beregner de at én av 100 nordmenn har vært smittet med coronaviruset. Det er en svakhet i strategien, mener epidemiolog Eiliv Lund.

– At det er så lave tall skyldes den veldig strenge nedlukkingen. Hadde vi gjort som svenskene hadde vi hatt et høyere smittetall, og dermed en høyere immunitet etter hvert, sier professor emeritus i epidemiologi Eiliv Lund til VG.

En rekke smitteverntiltak har brakt epidemien under kontroll i Norge; den er nå på retur, skrev Folkehelseinstituttet (FHI) i en fersk rapport tirsdag.

Om lag 1 prosent av befolkningen i Norge har vært smittet, tror FHI.

Camilla Stoltenberg understreket på pressekonferansen tirsdag at det derfor er sannsynlig at corona-smitten vil blusse opp igjen, siden så få nordmenn har oppnådd immunitet.

– Vi må forberede oss på at epidemien kan vare lenge, men bare noen få vil bli alvorlig syke. Det føler vi oss sikre på, sa Stoltenberg.

Onsdag er 7275 personer bekreftet coronasmittet, og 187 døde som følge av viruset i Norge.

– Vil starte opp igjen

Helsetilstand og sykdomsutbredelse i en befolkning, og årsaker til sykdom og død, har vært Lunds fagfelt gjennom 30 år som professor ved Universitetet i Tromsø (UiT).

Han er verdenskjent for sin forskning om kvinner og kreft, og Lund har forskerbakgrunn fra kreftregisteret, fødselsregisteret, Helsedirektoratet og Radiumhospitalet.

– Regjeringen hadde veldig tro på denne harde linjen med å «slå ned» viruset. Men da det hadde vart noen uker burde man sett at om denne strategien virker, og vi nesten er nede på null, så vil det starte opp igjen, sier Lund, og legger til:

– Det er en svakhet i strategien. Man har tenkt at hvis vi lukker ned lenge nok kan det forsvinne, men vi kan for eksempel ikke hindre at det kommer utenfra. Da må man vente på en vaksine eller medikamentell behandling, men om ikke det slår til, blir det å lukke ned kostbart for samfunnet. Vi skyver problemet foran oss.

Det har gått nesten seks uker siden regjeringen kom med de sterkeste og meste inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid.

Mandag startet den forsiktige gjenåpningen, og landets barn kunne igjen vende tilbake til barnehagene. 27. april skal blant annet elever i 1. til 4. klasse tilbake på skolen.

LAV IMMUNITET: Camilla Stoltenberg understreket på pressekonferansen tirsdag at det er sannsynlig at corona-smitten vil blusse opp igjen, siden så få nordmenn har oppnådd immunitet. Foto: Fredrik Hagen

Mener strategien har gjort det enklere

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener derimot at strategien har gjort det enklere for Norge i tiden som kommer.

– Når man nå etter hvert har færre personer med aktiv sykdom i Norge blir det langt enklere å teste og smittespore alle med covid-19, og det er langt færre som må isoleres eller i karantene sammenliknet med en situasjon med mange syke, sier Nakstad.

– Denne kontrollen bidrar til at vi kan ta opp igjen mye av aktiviteten i samfunnet samtidig som reproduksjonstallet forblir lavt. Det vil imidlertid fortsatt kreves årvåkenhet og innsats for å håndtere importsmitte og lokale utbrudd innenlands i framtiden, konkluderer han.

POSITIV: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener at Norges strategi har gjort det enklere for landet i tiden som kommer. Foto: Ørn E. Borgen

Samtidig peker Lund til Sverige som har hatt en annen strategi, med blant annet delvis åpne skoler hele veien, og opparbeidet en langt høyere immunitet i befolkningen.

– Her har man i stedet tenkt at man må la epidemien gå sin gang.

På pressekonferansen tirsdag presenterte svenske helsemyndigheter en studie som viser at smittetoppen i Stockholm skal ha vært nådd 15. april. I tillegg beregner de at en tredel av innbyggerne i hovedstaden skal ha hatt smitten innen 1. mai.

Totalt er det registrert 1937 coronarelaterte dødsfall i Sverige, og 16.004 har fått påvist smitte av coronaviruset.

Sverige har nå 17,5 corona-dødsfall per 100.000 innbyggere, mens Norge har 3,4.

Bremse viruset

– Det har jo vært en diskusjon rundt flokkimmunitet, og nå har det kommet studier som tyder på at man får immunitet, sier Lund.

Epidemiologen mener man har snakket for mye om smitte i befolkningen generelt, og ikke nok om at viruset rammer eldre og de med underliggende sykdom.

– Jeg synes det er rart at de som ikke blir alvorlig syke ikke kan leve et mer normalt liv, slik som elever i videregående skole. Hadde man gått for å bremse ned viruset i stedet, hadde vi hatt en høyere immunitet.

Lund sier at Sverige også har hatt en annen kapasitet på sykehusene enn i Norge.

– Vi ville hatt problemer med å følge den samme strategien.

– Strategien har gitt oss viktig tid

Assisterende helsedirektør Nakstad sier at det å aktivt velge å ha mange coronasyke i et samfunn er problematisk av flere grunner og peker på hensyn til behandlingskapasitet, smittevernutstyr, sykefravær og risikoen for eskalerende utbrudd.

Han påpeker også at det fortsatt er mye usikkerhet knyttet til immunitet.

– En slå-ned-strategi har derfor gitt oss viktig tid til å innhente mer forskningsbasert kunnskap og planlegge bedre for effektiv behandling og immunisering i det lange løp. Dette er ikke det samme som å skyve problemet foran seg, mener Nakstad og fortsetter.

– Tvert imot kan det være at problemet blir mindre av å innhente kunnskap og finne gode tilpassede løsninger. Noe av den kunnskapen går ut på å identifisere hvilke samfunnsfunksjoner som betyr lite i smittespredning og derfor kan åpnes opp. Dette er et kontinuerlig arbeid, sier Nakstad.

Avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet Line Vold sier at de forventer at smittetallene vil gå noe opp når vi nå letter på noen av tiltakene.

FJERNE SMITTEFØRENDE: Avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet Line Vold sier de vil dreie tiltakene mot å plukke ut de som er smitteførende og fjerne de fra befolkningen. Foto: Frode Hansen

– Men det er viktig at man følger med på overvåkningsresultatene samlet sett, og ikke bare reproduksjonstallet, sier Vold.

Hun peker på at man har fått på plass økt testing og fått forsterket overvåkningen.

– Vi vil dreie tiltakene mot å plukke ut de som er smitteførende og fjerne de fra befolkningen, heller enn å fjerne alle fra alle. Det er noe man gjør nå i arbeidet med epidemien.

Ble sterkt kritisert

I et debattinnlegg i Dagens Nyheter forrige uke kom 22 forskere ved flere universiteter og sykehus i Sverige med hard kritikk mot den svenske coronastrategien.

Ifølge Aftonbladet mente forskerne at politikerne måtte gripe inn med «raske og radikale tiltak».

Ifølge forskerne har svenske helsemyndigheter ved fire anledninger hevdet at smitten flater ut, uten at det har vist seg å stemme. En av forskerne, professor ved Göteborgs universitet Jan Lötvall, mener at det svenske folket ikke har forstått alvoret.

– Det er fordi de har fått tvilsomme beskjeder fra folkehelsemyndighetene og våre folkevalgte, sa han ifølge Aftonbladet.

