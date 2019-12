DRAPSETTERFORSKNING: Krimteknikere jobbet på stedet hvor en mann ble funnet drept i Hokksund sentrum mandag kveld. Foto: Ola Haram, VG

Mann pågrepet for Hokksund-drapet

En mann er pågrepet i Sverige etter drapet i Hokksund lille julaften.

Politiet i Sør-Øst opplyser at svensk politi pågrep mannen ved 11.30-tiden torsdag i Arvika i Sverige.

Dette er samme mann som onsdag ble etterlyst, siktet for drapet.

– Pågripelsen skal ha skjedd uten dramatikk, sier politiinspektør Per Morten Sending i en pressemelding.

Til VG bekrefter Sending at siktede ble pågrepet i Sverige, og at man nå jobber med å finne ut når og om man kan få han utlevert til Norge.

– Det er ikke så mye mer å si. Han ble pågrepet av svensk politi, sier han til VG.

Videre vil ikke politiet si noe mer om dødsårsak, hva slags relasjon avdøde og siktede har eller andre detaljer rundt hvordan han ble pågrepet.

Politiet i Norge har vært i kontakt med svensk politi og påtalemyndighet i forbindelse med lokalisering og pågripelse av mannen. De er nå i dialog med svenske myndigheter om hva som skjer videre.

– Målet er å få ham til Norge, sier Sending i pressemeldingen.

Har relasjon til den drepte mannen

Den siktede mannen har en relasjon til mannen i 70-årene som ble funnet drept i Hokksund lille julaften.

Politiet har ikke ønsket å kommentere hva slags relasjon de to har.

Onsdag gikk politiet ut med en etterlysning av den siktede mannen og bilen hans.

Han ble etterlyst både nasjonalt og i Schengen.

Sending opplyser at de har hatt taktisk bistand fra Kripos, og brukt tilgjengelige ressurser i Sør-Øst politidistrikt på flere fagområder, i tillegg til bistanden de fikk fra svensk politi i sluttfasen.

Begynner å danne seg bilde av motiv

Politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen opplyste til VG onsdag at politiet nå har begynt å danne seg et bilde av hva som kan være motivet for drapet.

– Men vi kan ikke si noe mer om det per nå, sier hun.

Den foreløpige obduksjonsrapporten som kom tirsdag viser at mannen er blitt utsatt for en kriminell handling.

Politiadvokaten ønsker ikke å gå inn i detaljene på hva rapporten sier.

Barna i sjokk

Dagen før mannen ble drept var han samlet til middag med barna sine.

Barnas bistandsadvokat, Marijana Lozic, sier til VG at drapet kom totalt uventet, og at barna er i sjokk.

– De ser nå frem til å få noen svar på hva som skjedde med faren, sier hun.

