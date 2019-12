Lærer tiltalt for seksuell omgang med barn under 16 år

Over 13 år etter at hendelsen skal ha funnet sted er en lærer og trener fra Sør-Norge tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med et barn under 16 år. Mannen erkjenner ikke straffskyld.

Læreren i 30-årene er tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med et barn under 16 år ved en anledning i 2006.

Det kan være aktuelt for påtalemyndigheten å legge ned påstand om at tiltalte fradømmes retten til å arbeide som lærer og/eller trener/instruktør i fotball eller inneha andre roller i organisert barne- og ungdomsaktivitet på ubestemt tid.

Nekter straffskyld

Mannens forsvarer sier at hans klient ikke erkjenner straffskyld, og mener det aldri har vært noen seksuell kontakt mellom de to.

– Det har gått 13 år og han var i sjokk da han ble innkalt til avhør. Han er fortsatt i sjokk, sier hans forsvarer til VG.

Forsvareren sier også at mannen aldri har vært lærer for jenta, men jobbet ved samme skole. Han sier videre at mannen heller ikke har vært trener for fornærmede.

Mannen er nå suspendert fra sin stilling som lærer.

Anmeldte ikke selv

Kvinnens bistandsadvokat sier til VG at det er kommunen som anmeldte saken til politiet, og at kvinnen i den forbindelse har avgitt en forklaring.

– Hun fikk noen rutinespørsmål i forbindelse med en kontroll hun var på og ga i den forbindelse informasjon om overgrepet. Kommunen valgte så å melde dette videre, sier advokaten.

– Hun er klar for å møte i retten, og ser som voksen at det som skjedde er svært alvorlig.

Rettssaken mot læreren starter i februar, og vil pågå i to dager.

