MINNES AVDØDE: Søndag hadde flere tent lys utenfor Prinsdal grill. Foto: Trond Solberg

Frigir navn etter Prinsdal-drapet

Det var 21 år gamle Halil Kara som ble skutt og drept i Prinsdal i Oslo sent fredag kveld.

Politiet gir ut navnet i samråd med familien. De har fått den foreløpige obduksjonsrapporten, og kan bekrefte at det var 21 år gamle Halil Kara som ble skutt og drept utenfor Prinsdal Grill sent fredag kveld.

Det er politiinspektør Grete Lien Metlid som informerer om dette på en orientering til pressen mandag ettermiddag.

– Det er ellers ingen ny utvikling i saken, men jeg kan si at det har vært fremdrift, sier Metlid. Gjerningspersonen er fortsatt ikke pågrepet, og politiet ber alle som kan ha informasjon om å ta kontakt med politiet snarlig.

– Vi håper publikum forstår at dette er viktig dersom man ikke har gjort dette til nå, sier hun videre.

Mange minnes Halil

– Han var som en bror for meg. Vi har alle mistet et godt medmenneske, som møtte folk på en helt unik måte. Dette er ufattelig trist, sa en god venn av Halil Kara til VG utenfor Søndre Nordstrand Muslimske senter lørdag.

Der strømmet til med folk fra nærmiljøet, etter det brutale drapet som rystet bydelen lengst sør i Oslo rett før midnatt fredag kveld - en handling politiet omtaler som «målrettet».

– Jeg la meg ganske tidlig i går, så da jeg våknet opp i dag hadde jeg fått melding om at han hadde blitt skutt og drept i natt. Det var et sjokk. Jeg ringte rundt til kompisene, og de sa at ja, dessverre, sa Enis Kastrati, som også var venn med avdøde, til VG dagen etter drapet.

– Hva tenkte du da?

– Det var urealistisk, egentlig. Jeg hadde ikke forventet det i det hele tatt.

– Hvordan var han som person?

– Han var en veldig rolig person. Og snill. Alle som kjente ham, var i glad i ham, sier Kastrati.

Halil Kara jobbet som tilkallingsvikar på en skole i bydelen.

Politiet ble varlset om hendelsen 23:51 fredag kveld. Foto: TORE KRISTIANSEN

Rektor ved Oslo-skolen der drapsofferet jobbet som ringevikar, sendte lørdag ut SMS til alle foreldre som har barn ved skolen.

Der skriver rektor at det er med sorg nyheten meddeles om at det er en av deres ansatte som ble skutt og drept i Prinsdal.

«Det var flere av våre assistenter som kjente ham, og mine tanker går til dem i dag», skriver rektor, som opplyser at skolen på mandag vil få hjelp av osloskolens kriseteam, slik at vi kan ta hånd om barn og voksne på best mulig måte.

To stearinlys var tent utenfor Prinsdal Grill da VG var der lørdag formiddag.

Grillen er en del av Prinsdal sentrum, som ligger i bydelen Søndre Nordstrand, lengst sør i Oslo.

Majid Butt (49) er innehaver av gatekjøkkenet, som ligger like ved parkeringsplassen der en 21 år gammel mann ble skutt og drept sent fredag kveld.

Lørdager er vanligvis travle her, men etter drapet har det vært helt stille.

– Det har ikke vært så stille her på ni år, presiserer Butt.

Butt forteller at han kjenner godt til den avdøde mannen og kompisene hans, som ifølge innehaveren hadde spist på gatekjøkkenet hans like før hendelsen inntraff.

– De kommer hit ofte. Jeg har aldri opplevd at det var noen uroligheter eller krangling med dem, de var alltid hyggelige og hilste.

Politiet fikk melding klokken 23. 51 fredag, kom til stedet og fant en mann skutt. Det ble gjort livreddende førstehjelp, men livet stod ikke til å redde. Mannen ble erklært død på stedet, opplyste politiinspektør Grete Lien Metlid da hun orienterte pressen om saken ved 12-tiden lørdag.

Publisert: 13.01.20 kl. 15:06

